Laura Pausini, dopo la candidatura ai Golden Globes nella shortlist degli Oscar 2021

editato in: da

Laura Pausini vince The Voice Spagna: il suo 2020 di successi

Un nuovo successo per Laura Pausini: Io sì (Seen), la canzone che fa parte della colonna sonora del film La vita davanti a sé è stata selezionata per la shortlist degli Oscar 2021: nell’elenco di quelle che verranno scelte per le nomination nella categoria Migliore canzone originale.

Un altro traguardo importante per un brano che ha già ottenuto la candidatura ai Golden Globes e ai Critics Choice Award, e che ora è entrato nel ristretto gruppo in corsa per le nomination agli Oscar.

La cantante ha voluto condividere tutta la sua gratitudine in un post su Instagram: “Grazie – ha scritto taggando il profilo ufficiale dell’Academy Award – È un onore fare parte della shortlist agli Oscars 2021 con Io sì (Seen) come Miglior Canzone Originale”. Poi ha aggiunto il suo ringraziamento anche a Edoardo Ponti, regista del film La vita davanti a sé (nella shortlist anche come Miglior colonna sonora originale), a Diane Warren che ha scritto la canzone e il testo nella versione originale e Niccolò Agliardi che ha contribuito alla versione italiana. Infine Laura Pausini ha ricordato anche “la meravigliosa Sophia Loren” attrice della pellicola.

Le candidature ufficiali saranno svelate il 15 marzo, mentre la serata degli Oscar quest’anno andrà in scena il 25 aprile 2021.

Un nuovo successo per Laura Pausini e per questo brano che sta facendo incetta di candidature. Tra le ultime annunciate proprio quella ai Golden Globes 2021, che quest’anno si terranno il 28 febbraio a Los Angeles e vedranno andare in scena la 78esima edizione.

In occasione della notizia la cantate ha espresso tutta la sua gioia in un video su Instragram in cui ha confessato ai fan: “Ancora non ci credo“. E a corredo del video ha lasciato scritto ai suoi follower: “Ragazzi che botta oggi!!! Mi sto riprendendo solo ora… Grazie ancora per la nomination ai Golden Globes 2021”.

Sempre tramite Instagram la cantante ha voluto condividere la gioia anche per un altro traguardo che è arrivato proprio nel giorno in cui Laura Pausini e il compagno Paolo Carta hanno festeggiato il compleanno della figlia Paola. In un post ha infatti annunciato che la canzone Io sì (Seen) è stata candidata anche ai Critics Choice Award, categoria Best Song: “Questa splendida giornata (grazie a tutti per gli auguri di compleanno a Paola!!) finisce con una notizia veramente bellissima: “Io sì/Seen” è candidata ai Critics Choice Awards nella categoria Best Song. Incrociamo le dita!”.