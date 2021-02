Laura Pausini, gli otto anni della figlia e la dedica dolcissima

editato in: da

Una dolcissima dedica per gli otto anni della figlia: Laura Pausini ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune immagini della festa per gli otto anni della piccola Paola, nata dall’amore tra la cantante emiliana e lo storico compagno Paolo Carta.

E per i genitori quello il compleanno dei figli è sempre un momento speciale, nei giorni scorsi la Pausini aveva già condiviso con i suoi tantissimi fan una bella foto accompagnata da una dolce dedica. Laura in quell’immagine si mostra con il pancione, in attesa dell’arrivo della piccola, e al selfie ha accompagnato parole di profondo affetto e ricche di ricordi: «2013. Era la notte del 6 febbraio cara Paola… sapevo che dopo pochi giorni ti avrei finalmente conosciuta… ed ho scattato questa foto per te, per quando saresti diventata grande, per farti vedere che io questo momento non lo dimenticherò mai… guarda come eri già grande nella mia panciona, piccola mia», ha scritto.

Ora, invece, ha pubblicato una serie di scatti che mostrano la festa di compleanno della figlia, a tema Harry Potter, il famoso e tanto amato maghetto nato dalla penna di J. K. Rowling. Nella prima foto Laura Pausini è abbracciata al compagno Paolo Carta e insieme alla figlia Paola. E se l’ambientazione sembra proprio trasportarci nel salone principale di Hogwarts, anche le parole della cantante sono a tema e ricche di dolcezza.

“8 febbraio 2021. 8 anni insieme a te Paola. Nella vita la bacchetta magica di Harry Potter non esiste ma non avere mai paura e cresci come stai facendo: felice, curiosa, attenta, educata…sei tu che deciderai se renderla speciale o meno e noi saremo al tuo fianco per accompagnarti, appoggiarti e sostenerti, sempre. Buon Compleanno Fragolina. Mamma e Babbo”. La cantante ha pubblicato la didascalia come di consueto anche in altre lingue, molto probabilmente per facilitare l’arrivo del messaggio anche ai numerosi fan che la seguono da tutto il mondo.

Paolo Carta e Laura Pausini stanno insieme da tanti anni, sono diventati una coppia nel 2005 e oltre alla vita e all’amore per la figlia, condividono anche la passione per la musica. Per la Pausini è un periodo molto importante dal punto di vista professionale, infatti è stata da poco nominata ai Golden Globe. Dal punto di vista più personale, invece, con il compagno ha deciso di prendere provvedimenti dopo che recentemente la giornalista Alda D’Eusanio è stata eliminata dal Grande Fratello Vip per delle affermazioni pesanti sulla coppia.