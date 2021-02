GF Vip, provvedimento immediato: Alda D’Eusanio è stata espulsa

editato in: da

Un fulmine a ciel sereno che però – a giudicare dalle reazioni social di queste ore – sembrava quasi preannunciato. Il GF Vip ha preso un serio provvedimento nei confronti di Alda D’Eusanio: la giornalista è stata ufficialmente espulsa dalla Casa.

“Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio da ‘Grande Fratello Vip’ – si legge nella nota diffusa dall’azienda – L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”.

Nonostante ormai manchino poche settimane alla fine dell’edizione del reality più lunga di sempre, è arrivato l’ennesimo colpo di coda del GF Vip: dopo il grave lutto che ha colpito Dayane Mello (che ha perso tragicamente il fratello Lucas a causa di un incidente stradale avvenuto in Brasile), Alda D’Eusanio è stata espulsa dal gioco, forse a causa di alcune sue pesanti affermazioni su Laura Pausini.

Alda era riuscita a salvarsi da un’eliminazione data quasi per certa solo pochi giorni fa, per via di una parola dai toni razzisti e di cattivo gusto pronunciata durante una cena tra i concorrenti. Un televoto eccezionale aperto in puntata da Alfonso Signorini aveva dato potere al pubblico, che aveva potuto decidere se “punire” o meno Alda D’Eusanio: i telespettatori l’avevano perdonata per quell’uscita poco felice permettendole di rimanere in gioco.

Nemmeno il tempo di archiviare l’episodio che altre affermazioni di Alda D’Eusanio pronunciate nei confronti di Laura Pausini sono finite nella bufera e non sono affatto piaciute: ritenute molto gravi, le affermazioni della D’Eusanio hanno spinto Mediaset verso l’espulsione della giornalista dalla Casa del Grande Fratello. L’editore della trasmissione ha preso nette distanze dalle dichiarazioni di Alda, ritenute inopportune e offensive.

Quello di Alda è stato giudicato un comportamento grave su cui non si è voluti soprassedere come invece accaduto solo pochi giorni fa. Ora la giornalista sarà invitata ad assumersi le responsabilità delle sue parole e ancora una volta la patata bollente toccherà ad Alfonso Signorini, che nella prossima puntata del GF Vip dovrà spiegare ufficialmente l’episodio.

Entrata come ultima concorrente Vip a prendere parte all’attuale edizione del reality show di Canale 5, il nome di Alda D’Eusanio si aggiunge alla lista di concorrenti che sono stati eliminati a causa di comportamenti ritenuti scorretti, tra loro Stefano Bettarini (rimasto in Casa solo 3 giorni), Filippo Nardi e Fausto Leali.