Alda D’Eusanio, l’attacco a Mara Venier: “Una belva che tratta tutti male”

IPA Alda D'Eusanio

Seppur si tenga da parecchio tempo dietro le quinte, Alda D’Eusanio continua ad avere qualcosa da dire, anzi parecchio. La giornalista conduttrice segue con attenzione quel che accade in tv da quando lei, che oggi ha 74 anni, si è ritirata dalle scene. Senza peli sulla lingua né ipocrisie di sorta, critica il palinsesto del prossimo autunno, i dirigenti di qualche emittente e, ancor più duramente, due colleghe a dir poco famose. Cosa ha detto su Mara Venier e Barbara D’Urso.

Alda D’Eusanio contro Mara Venier

È solo intervistata da Fanpage che Alda D’Eusanio scopre della cacciata di Gabriele Corsi da Domenica In, avvenuta ancor prima che la trasmissione ricominciasse. La conduttrice non lo sapeva, ma non se ne stupisce. “Conoscendo il carattere di Mara, – commenta – guai andarle a pestare la coda. Ci rimani avvelenato come minimo, resti fulminato. La Venier è una belva vera. Non è una signora la Venier, la Venier è una belva”.

Non che ci fossero dubbi, ma D’Eusanio afferma che lei e la collega non si sono “simpatiche”. In passato ci furono degli attriti, ma pare che non siano stati i soli. “Mara è l’unica persona della televisione contro la quale tutti i tecnici hanno scritto una lettera alla direzione generale protestandola per comportamento scorretto, disonesto”. E torna il termine “belva vera”, declinato anche in “bestia”. D’Eusanio ricorda una lettera pubblicata sulla stampa nel 2020, “una lettera di protesta dei tecnici” arrivata, secondo Alda, perché Mara Venier “tratta male i deboli”.

Il commento su Barbara D’Urso a Ballando

Alda D’Eusanio si dichiara felice della prossima partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. Una rivalsa della conduttrice che, in precedenza, “è stata trattata malissimo e in modo scorretto”. L’ex giornalista non vede di buon occhio il trattamento riservato alla collega da Mediaset: “Barbara D’Urso è una che ha portato molta acqua al mulino di Mediaset, per cui essere cacciata come hanno fatto con lei è veramente una cosa ingrata”. Per questo, è “felice che la Rai le ridia questa possibilità, anche se le dà la possibilità di una concorrente, non di una protagonista. Però, se non altro, è un segno positivo. Potrebbe essere probabilmente un’anticamera per qualcosa di più grande in primavera”.

Il duro parere su Rai e Mediaset

L’affilata lingua di Alda D’Eusanio si scaglia anche contro i piani alti e le emittenti televisive. Con Mediaset è “irritata”, perché anche con lei “sono stati ingrati, scorretti”. La nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi non la convince, “non mi pare che Mediaset faccia delle cose così diverse da prima e non riconosco a Pier Silvio le stesse capacità che aveva il padre”.

La Rai, invece, per D’Eusanio è rovinata dalla politica. Secondo la conduttrice, la televisione nazionale “non è un’azienda che, se vai bene ti protegge. È il contrario. Se gli serve il tuo posto ti piglia e ti manda via. Quindi il dirigente che ti manda via, facendo poi un buco dove eri tu, viene promosso. In questo senso la Rai è molto matrigna. Ha un altro sistema: è quello della convenienza politica del dirigente”.