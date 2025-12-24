Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Barbara D'Urso da Mara Venier per la vigilia di Natale

Il rapporto tra Barbara D’Urso e Mara Venier va oltre la televisione. Il clima sereno e amicale percepito durante l’ultima intervista a Domenica In non era di certo recitato. Lo dimostra il post Instagram pubblicato dalla celebre conduttrice napoletana. Si è infatti mostrata in uno scatto casalingo, fianco a fianco con la famiglia di Mara e non solo.

Barbara D’Urso, vigilia di Natale con Mara

La foto pubblicata da Barbara D’Urso è scattata nel salotto di Mara Venier. Spicca l’albero di Natale rosso fuoco, ma soprattutto un’atmosfera calda e famigliare. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 si mostra sorridente, stringendo tra le mani un piccolo pensiero natalizio, mentre al suo fianco ci sono il marito di zia Mara e il suo storico ex. Si tratta ovviamente di Nicola Carraro e Jerry Calà.

Quest’ultimo, come si sa, è ancora parte della famiglia allargata della conduttrice e non poteva di certo manca. Spazio poi anche per un altro volto noto. Si tratta di Teo Mammucari, che fa parte del gruppo di Domenica In.

Il menù

A svelare il menù della vigilia di Natale è Barbara D’Urso e racconta molto dello stile della Venier: semplice, rassicurante, profondamente italiano. Viva la tradizione, insomma. Si parte con un risotto con salsiccia, un piatto caldo e conviviale, in grado di mettere d’accordo tutti (vegetariani e vegani a parte). Una scelta che evoca immediatamente il Natale che si avvicina.

Non sappiamo quali saranno gli antipasti e cosa ci sarà dopo il primo. Conosciamo però il dolce, che è un omaggio alle origini della D’Urso: la pastiera. Il tutto condito, come scrive Barbara, da “tante risate” e quell’allegria spontanea che da sempre caratterizza questi incontri lontani dalle telecamere.

Relax in amicizia dopo Ballando

Tanta fatica per Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, per poi riposarsi a tavola. Non poteva scegliere di meglio di Mara Venier, che in più occasioni non ha nascosto la sua stima per Barbara. L’ha anzi difesa anche nei momenti più delicati della sua carriera. Un legame che va oltre il lavoro e che trova nella quotidianità la sua espressione più autentica.

Un’immagine splendida, prima di ripartire con la sua carriera televisiva. La Rai le ha già aperto le porte dopo il brusco addio a Mediaset, e ora? Carlo Conti potrebbe averla al fianco a Sanremo, insieme con altre due ballerine di successo di Ballando con le stelle: Andrea Delogu e Francesca Fialdini. E poi? Tutto lascia pensare che nel corso dei prossimi mesi avremo modo di rivedere Barbara sul piccolo schermo. Al posto di Mara al passo d’addio a Domenica In? Impensabile, tra amiche cose del genere non si fanno.

