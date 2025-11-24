Mara Venier si racconta: “Il padre di mia figlia mi lasciò la sera delle nozze. Persi un figlio di Arbore”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Mara Venier ha parlato in molte occasioni dei grandi amori che hanno segnato la sua vita: la conduttrice di Domenica In ha sempre condiviso con il suo pubblico aneddoti curiosi e divertenti, mostrando però anche le sue fragilità. Fedele a sé stessa, in una recente intervista Mara è tornata a raccontarsi, accendendo i riflettori sulle parentesi più dolorose che l’hanno accompagnata.

Mara Venier, l’amore per Arbore e la gravidanza interrotta

Professionista instancabile, Mara Venier è da anni un punto di riferimento insostituibile per gli spettatori di Rai1. Complice uno stile di conduzione semplice e familiare e una grande spontaneità, la presentatrice veneta occupa un posto speciale anche nel cuore dei più giovani, e piace moltissimo alle “over” per la sua capacità di mettersi a nudo mostrando anche le sue debolezze. Soprattutto quando si parla d’amore.

Proprio come aveva fatto durante la sua ospitata a Belve, la Venier ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita sentimentale in un’intervista a Il Corriere della Sera, spendendo delle bellissime parole per Renzo Arbore: “Oggi non posso dire di amarlo, per me esiste solo mio marito. Però ci siamo lasciati amandoci. Ci eravamo allontanati non perché l’amore fosse finito. Per anni non ha voluto vedermi. Oggi ci parliamo”, ha spiegato Mara. A segnare la loro relazione, anche la perdita di un figlio al quinto mese di gravidanza, che la conduttrice ha definito un “grandissimo dolore”.

Di tutt’altro genere, invece, i ricordi legati ad un altro celebre fidanzato, Jerry Calà: “Con lui si rideva tanto. Era ironico e infedele. Mi tradiva e poi si ripresentava come se niente fosse. Era geloso solo di Renzo, Jerry diventava matto quando sentiva nominare Arbore. Per farlo ingelosire facevo telefonare a casa un amico che sapeva imitarlo”.

Mara Venier, il primo marito e l’amore per Vittorio

Nonostante oggi sia conosciuta da tutti come una delle “signore della tv”, Mara conserva ancora una grande umiltà: “Io resto sempre la ragazza di Venezia cresciuta a Mestre, che nel ’68 venne a Roma per cantarle al marito”, racconta.

Il marito in questione era Francesco Ferracini, padre di sua figlia Elisabetta, che aveva conosciuto in Veneto: “Fu un amore fulminante, era bello e sfuggente, rimasi incinta. Se ne andò la sera stessa delle nozze. Andò a Roma, aspettai ma Mestre era diventata un inferno, per strada mi guardavano tutti. I miei genitori erano disperati”.

A quel punto la Venier decise di raggiungerlo nella capitale, dando inizio a un nuovo capitolo della sua vita: “Presi in affitto una casa sull’Aurelia. Francesco poi venne a stare da me ma c’erano periodi in cui ho dormito sul divano, era chiaro che aveva altre donne”.

Lasciati alle spalle gli amori turbolenti, oggi Mara ha occhi solo per suo marito Nicola Carraro, che definisce senza mezzi termini l’uomo della sua vita: “Una cartomante mi disse che quando avrei incontrato quello giusto ci sarebbero stati di mezzo mare, isole e viaggi. Nicola è un imprenditore, ma quando l’ho conosciuto viveva in un’isola dell’arcipelago delle Turks e Caicos”, ha raccontato la presentatrice.

“Quando trascorremmo insieme la prima sera, tra chiacchiere e risate complici, non collegai subito le due cose. Poi, però, quando mi accorsi che con lui stavo bene, ringraziai dentro di me la maga“, ha concluso Mara. Insomma, come si suol dire, era tutto scritto nelle stelle.

