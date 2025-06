Mara Venier sul marito Nicola Carraro: “È stato in pericolo di vita”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Mara Venier

Mara Venier si racconta senza filtri in una lunga intervista, parlando per la prima volta, apertamente, dei problemi di salute del marito Nicola Carraro. Già qualche tempo fa la conduttrice aveva rivelato il ricovero dell’ex produttore in ospedale, senza però fornire altri dettagli. Oggi scopriamo che Carraro sarebbe stato in pericolo di vita.

Mara Venier e i problemi di salute del marito

Intervistata da Vanity Fair, Mara Venier ha parlato dei problemi di salute del marito. La conduttrice di Domenica In ha spiegato che, nonostante le prime dichiarazioni, tornerà a condurre il contenitore domenicale.

Una scelta legata anche al periodo difficile che sta vivendo dal punto di vista della vita privata.

“Ho pensato che lavorare mi fa bene in questo momento della mia vita – ha spiegato -. Mi serve, mi scuote. Sto vivendo dei mesi difficili, mio marito non sta bene”.

“Quando mi riguardo a Domenica in penso: “Madonna, come sembro forte lì”. Nella vita non sono così – ha rivelato Mara Venier -. Ma sul lavoro cerco di fare sempre bella figura. Posso anche avere tutti i problemi nel mondo ma, quando si accende la lucina rossa, dimentico tutto”.

E riguardo alla prossima Domenica In ha aggiunto: “Sarà corale: con chi, però, non lo so ancora”. La conduttrice ha poi parlato in modo più approfondito del periodo complicato che sta vivendo, segnato dai problemi di salute di Nicola Carraro.

Problemi che, come ha raccontato lei stessa, sono stati gravi. L’ex produttore infatti avrebbe rischiato la vita. “Non posso ancora dirmi ottimista, ma si sta riprendendo – ha confidato -. È stato molto male, per tre giorni è stato in pericolo di vita, un mese e mezzo fa”.

Mara ha poi affermato di sentirsi triste in questo momento della sua vita: “Molto. L’amore della mia vita non sta bene”. Confessando la sua paura più grande: “Perdere le persone che amo. Il resto non mi spaventa”.

Da Renzo Arbore a Nicola Carraro: gli amori di Mara Venier

Mara ha vissuto diversi grandi amori. Il primo con Francesco Ferracini, attore e padre della sua primogenita Elisabetta, scomparso nel 2016. Da Pier Paolo Capponi, anche lui attore, ha avuto il secondogenito Paolo, nato nel 1975.

Nel 1984 ha sposato Jerry Calà, da cui ha divorziato un anno dopo. Successivamente ha vissuto una lunga storia d’amore con Renzo Arbore, terminata nel 1997. Poi l’incontro con Nicola Carraro, grande amore della sua vita, e le nozze nel 2006.

“Il bene che voglio a Renzo è un rapporto d’amore: un amore diverso, ma amore – ha svelato Mara -. Ogni tanto ancora oggi gli chiedo: “Ma perché ci siamo lasciati noi?”. Ci siamo lasciati che il nostro amore era ancora molto vivo. Ma è accaduto che io, dall’essere la ragazza di Arbore, ero improvvisamente diventata “la signora della domenica”. Il mio successo è arrivato inaspettato. Ci ha allontanati quello”.

Poi le parole su Carraro. “È la vera botta di c**o nella mia vita. Non ha mai sofferto di gelosia retroattiva. Sono stata molto amata, e ho amato uomini meravigliosi. Con la differenza che Nicola mi ha sposata, mi ha dato quella “dignità””.