Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: “In fin di vita per un farmaco”

IPA Mara Venier e Nicola Carraro

Un periodo non facile, quello che ha appena attraversato Nicola Carraro ma che fortunatamente è giunto al termine. Il marito di Mara Venier ha raccontato a Chi di aver passato un anno terribile, tra continui ricoveri e gli effetti collaterali di un farmaco che potevano essergli fatali. E ora che il peggio è passato, non può che festeggiare i suoi primi 84 anni circondato dagli affetti più cari e da sua moglie, che l’ha aiutato più di tutti a uscire da un momento difficilissimo.

Le parole di Nicola Carraro

“Nel 2025 tanto per cominciare mi sono spaccato la schiena, sono finito sulla sedia a rotelle. Per fortuna incontriamo Luca Zaia, che conosce bene Mara, e mi dice andate a Treviso, lì c’è il migliore specialista per la schiena, Altin Stafa, l’ospedale si chiama Ca’ Foncello, che mi fa pure ridere, ma è una struttura pubblica pazzesca. Questo professore, grazie a un macchinario particolare, nel giro di dieci minuti mi rimette in piedi. Torno a Milano, cammino, faccio fisioterapia”, ha raccontato il marito di Mara Venier, che in più di un’occasione si era mostrato in sedia a rotelle ma sempre di buonumore. Di certo, ha affrontato queste grandi difficoltà senza perdere mai il sorriso.

Ma i guai con la salute non finiscono qui perché, dopo poco, contrae una pancreatite che avrebbe potuto costargli la vita: “Una sera comincio a stare male, pancreatite acuta. E meno male che Mara c’è. In ospedale le dicono che sono in fin di vita – sa che non ho avuto questa impressione? – comunque, anche se avevo 40 di pressione, mi salvano. Un medico mi aveva prescritto un farmaco per perdere peso – il che serviva per farmi camminare meglio – quel farmaco mi ha fatto venire la pancreatite. E il San Raffaele era pieno di casi così”. L’infiammazione lo costringe a tre settimane di ricovero, in cui viene confortato dall’amore della moglie Mara Venier che non l’ha mai lasciato solo.

Il supporto di Mara Venier per guarire

Nicola Carraro non ha mai mollato e, grazie all’amore e alla presenza costante di Mara Venier, riesce a riprendersi. “Sono state la sua forza di volontà e la sua vicinanza che mi hanno fatto lottare. Uscito dall’ospedale, prima dell’estate, non camminavo più di nuovo, ma l’ho guardata negli occhi e… E ora questo compleanno lo farò in piedi”, ha dichiarato ancora sulle colonne di Chi, dove ha parlato per la prima volta dei gravi problemi di salute che l’hanno afflitto nei 12 mesi appena trascorsi e che l’hanno messo a dura prova, anche psicologicamente.

“È una donna straordinaria ma lo sapevo da prima di incontrarla, tutti mi parlavano di lei”, ha detto di sua moglie. Come sappiamo, per stargli vicino e assisterlo al meglio aveva lasciato la sua casa di Roma per trasferirsi a Milano, in modo che Nicola Carraro stesse anche vicino ai suoi figli. Ora che il peggio è ormai alle spalle, entrambi si preparano per festeggiare un compleanno importantissimo e che sa davvero di rinascita. Il noto produttore cinematografico compie 84 anni il 1° febbraio 2026.