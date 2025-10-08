Mara Venier, il marito Nicola Carraro torna a camminare: “Sono rinato”

Sul suo profilo Instagram, l'ex produttore cinematografico - più raggiante che mai - ha pubblicato un video in cui è in piedi e sale le scale di casa

IPA Mara Venier con il marito Nicola Carraro

Sospiro di sollievo per Mara Venier. Il marito Nicola Carraro è tornato a camminare dopo un lungo periodo particolarmente duro, segnato da diversi problemi di salute. L’ex produttore cinematografico, 83 anni, è tornato a salire le scale in completa autonomia, senza l’aiuto o il sostegno di qualcuno.

Come sta Nicola Carraro, il marito di Mara Venier

Nicola Carraro sta meglio. Sul suo profilo Instagram, ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute. Se negli scorsi mesi si era mostrato in sedia a rotelle e aveva trascorso settimane in ospedale a causa di un’ernia al disco, ora il marito di Mara Veneir si è ripreso.

Nell’ultimo video condiviso sui social si è mostrato mentre camminava e saliva le scale di casa senza alcun aiuto. “È cambiato tutto, salgo persino le scale. Molto bene”, ha detto mentre si appoggiava al corrimano e lentamente saliva i gradini.

“Le cure di mia moglie e l’aria di Roma mi hanno fatto rinascere”, ha scritto a corredo delle immagini. Tantissimi i commenti ricevuti sotto al post, anche da parte di colleghi e amici come Simona Ventura e Alberto Matano, che si sono congratulati per i progressi raggiunti.

I problemi di salute di Nicola Carraro

Nicola Carraro è reduce da un anno particolarmente complicato. Come raccontato pubblicamente in più occasioni da Mara Venier, l’uomo ha affrontato diversi problemi di salute che lo hanno costretto a trasferirsi a Milano, dove è stato seguito da un’équipe medica specializzata presso l’ospedale San Raffaele.

Sui social lo stesso Nicola si era mostrato in carrozzina per la prima volta, spiegando di dover fare i conti con “una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso“, che lo avevano costretto a un lungo periodo di convalescenza. Un periodo in cui Zia Mara non ha di certo dormito sonni tranquilli.

“Mi sento molto triste. L’amore della mia vita non sta bene. – ha dichiarato in un’intervista dello scorso giugno – La mia paura più grande? Perdere le persone che amo. Il resto non mi spaventa”.

La malattia di Nicola Carraro ma anche i recenti problemi all’occhio per il quale Mara Venier ha subito interventi multipli, ha spinto la coppia a mettere in vendita la casa di Santo Domingo che utilizzavano per trascorrere parte delle loro vacanze.

Una lunga storia d’amore

L’amore con Nicola Carraro dura da oltre 20 anni e per Mara Venier è davvero impossibile dimenticare quella data: “Nello stesso giorno di 10 anni prima, avevo perso il figlio che portavo in grembo da Renzo Arbore. Aver conosciuto Nicola esattamente 10 anni dopo mi fa pensare che lassù c’è qualcuno che ti toglie e che ti dà”.

La conduttrice Rai ricorda ancora oggi come era vestita in quell’occasione: “Indossai un tubino nero: era 20 chili fa, eh. Quando lo vidi entrare nel ristorante vestito da cumenda, con giacca blu e bottoni d’oro, rimasi delusa. Finché non mi disse che mi conosceva”.

Non c’entrava nulla il successo, ma pare che nell’ambiente cinematografico la Venier fosse nota per la ricetta della sua ormai celebre pasta e fagioli. “Glielo aveva detto Jerry, Nicola aveva prodotto un suo film”.

L’amore però è arrivato dopo, pure immortalato dai paparazzi di Novella 2000 che Nicola Carraro voleva pagare per evitare che venissero pubblicate andando direttamente dalla direttrice Bice Biagi: “Lei obiettò che le aveva pagate 50 milioni di lire. Lui era pronto a ricomprarle, ma quando mi chiamò gli dissi di lasciar perdere perché con quei soldi avremmo fatto il giro del mondo”, ha confidato lui.