Il marito di Mara Venier è in sedia a rotelle da qualche settimana in attesa di risolvere il dolore causatogli da un'ernia del disco. La nuova vita tra Roma e Milano

Fonte: IPA Mara Venier il marito Nicola Carraro

Un amore che dura da 20 anni e la voglia di scegliersi ogni giorno, anche quando la salute rallenta il tempo e cambia la routine quotidiana. Mara Venier ha deciso di trasferirsi a Milano per stare vicina al marito Nicola Carraro, che a inizio dicembre aveva avuto un problema respiratorio molto serio, e da allora ha iniziato a viaggiare lungo l’Italia per garantire la sua presenza a Domenica In. La ripresa è lenta ma c’è, tanto che insieme hanno deciso di intraprendere un viaggio verso Abano Terme per rilassarsi insieme. “Ora Nicola sta bene”, ha rassicurato la conduttrice sulle colonne di Oggi, dove ha raccontato come stiano affrontando questo nuovo periodo della loro vita insieme.

Mara Venier, in vendita la casa di Santo Domingo

La malattia di Nicola Carraro, e anche i recenti problemi all’occhio per il quale Mara Venier ha subito interventi multipli, ha spinto la coppia a mettere in vendita la casa di Santo Domingo che utilizzavano per trascorrere parte delle loro vacanze. “Ogni mese devo fare un intervento alla retina. Ho una maculopatia essudativa, una membrana ancora non è a posto e rischio un’altra emorragia”, ha sottolineato la conduttrice.

I viaggi di certo non mancano, soprattutto quelli tra Roma e Milano che intraprende per stare vicina al marito che ora ha bisogno del supporto dei suoi figli: “È stancante. Io adoro Roma, ma 25 anni è stato Nicola a seguirmi, trasferendosi in una città dove non aveva amici, rompendosi le scatole per ore nel camerino quando lavoravo. Oggi è giusto che sia io a seguire lui: Milano, da qui in avanti, sarà la nostra casa”.

Non solo Domenica In, ma anche un altro programma in onda il sabato: Mara Venier fa in fatti parte di Ne vedremo delle belle, in onda dal 22 marzo su Rai1. La sua settimana deve essere quindi necessariamente organizzata in maniera serrata: “Lunedì, martedì e mercoledì sono di Nicola. Gli altri giorni saranno per Carlo Conti e Domenica In“. E spiega anche come abbiano fatto a risolvere : “Volevo che smettesse di fumare, o per il disordine, per l’aria condizionata, per la tv accesa di notte. Abbiamo risolto dormendo in camere separate”.

Il primo incontro nel 2000

Il loro amore dura da oltre 20 anni e, per Mara Venier, è davvero impossibile dimenticare quella data: “Nello stesso giorno di 10 anni prima, avevo perso il figlio che portavo in grembo da Renzo Arbore. Aver conosciuto Nicola esattamente 10 anni dopo mi fa pensare che lassù c’è qualcuno che ti toglie e che ti dà”. E ricorda anche come avesse scelto di vestirsi: “Indossai un tubino nero: era 20 chili fa, eh. Quando lo vidi entrare nel ristorante vestito da cumenda, con giacca blu e bottoni d’oro, rimasi delusa. Finché non mi disse che mi conosceva”.

Non c’entrava nulla il successo, ma pare che nel suo ambiente fosse nota per la ricetta della sua ormai celebre pasta e fagioli. “Glielo aveva detto Jerry, Nicola aveva prodotto un suo film”. L’amore però è arrivato dopo, pure immortalato dai paparazzi di Novella 2000 che Nicola Carraro voleva pagare per evitare che venissero pubblicate andando direttamente dalla direttrice Bice Biagi: “Lei obiettò che le aveva pagate 50 milioni di lire. Lui era pronto a ricomprarle, ma quando mi chiamò gli dissi di lasciar perdere perché con quei soldi avremmo fatto il giro del mondo”.