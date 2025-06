Mara Venier festeggia l’anniversario di nozze con il marito, il tenero post

ANSA Mara Venier e Nicola Carraro

Mara Venier è una vera stakanovista, ma sa quando è il momento di lasciare il posto di lavoro per dedicarsi ai propri cari. Alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai, la signora della televisione era assente, per motivi personali. Zia Mara era con il suo Nicola, impegnata a godersi il meritato relax, un po’ di sole, un tuffetto e, soprattutto, a celebrare un’importante ricorrenza: il 19esimo anniversario di matrimonio.

Il tenero messaggio di auguri con il nipotino

A partire dal prossimo autunno, Gabriele Corsi affiancherà Mara Venier alla conduzione di Domenica In. Lei, però, non era alla conferenza stampa che lo annunciava, perché impegnata a godersi qualche giorno in famiglia. Mentre i colleghi vestiti di tutto punto, rispondevano alle domande dei giornalisti, Mara era in ciabatte e abitino a fiori, immersa nel verde e circondata dall’affetto dei suoi cari.

Sul proprio profilo Instagram, la conduttrice ha pubblicato una foto che la ritrae abbracciata al marito Nicola Carraro, mentre, così come sottolinea la nonna, il piccolo “Claudio sopra l’albero” si gode la scena da una prospettiva privilegiata. Se la coppia di nonni ha riunito tutta la famiglia è per celebrare un giorno speciale. “Il nostro anniversario più importante. – scrive Mara – Buon anniversario amore mio!”. Si tratta del 19esimo anno di nozze per Mara e Nicola, convolati a nozze a Roma il 28 giugno del 2006.

Il lungo amore di Mara Venier e Nicola Carraro

Fu Angelo, il cugino di Nicola, a far conoscere i due, durante una cena estiva a Forte dei Marmi. Il loro non fu proprio un colpo di fulmine. “Quando la viti mi ricordai che anni prima Jerry Calà mi aveva detto che sapeva cucinare bene pasta e fagioli. Così glielo dissi. Mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata” ricorda lui. Non ci volle molto, però, affinché l’antipatia iniziale si trasformasse in amore, Mara Venier e Nicola Carrato fanno coppia fissa da ormai 25 e, dopo 6 anni di convivenza, si sposarono nel 2006.

Una coppia complice e affiatata, che rispetta e appoggia l’ambizione e l’individualità l’uno dell’altra. Nonostante il desiderio di godersi assieme gli spensierati anni della pensione, Nicola Carraro accetta la scelta di Mara Venier di continuare a lavorare, ogni domenica, anno dopo anno. Lui, tranquillo e abbronzato, l’aspetta a Santo Domingo tra uno stop alle riprese e l’altro. Lei corre da lui appena può.

Il sorriso dopo la paura

Quello tra Mara e Nicola è un amore maturo e consapevole, arrivato per lui dopo il matrimonio quasi ventennale con Adonella Colonna di Paliano, da cui l’imprenditore ha avuto tre figli, Ginevra, Giada e Gian Gerolamo. Mara ha trovato in Nicola un compagno affidabile e presente, dopo i lunghi batticuori offerti da quelle irresistibili teste calde di Renzo Arbore e Jerry Calà e le relazioni con i padri dei suoi due figli, Francesco Ferracini papà di Elisabetta e Pier Paolo Capponi, padre di Paolo. La vacanza in Puglia rappresenta la serenità ritrovata dopo la malattia che, negli ultimi mesi, ha colpito Nicola Carraro, affetto da quella che la moglie ha definito come “una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni”, per il quale ha quasi perso la vita ed è stato costretto a lunghi mesi in carrozzina.