Briga e Arianna Montefiori presto sposi: svelata la data delle nozze

Grandi notizie per Briga e Arianna Montefiori: l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi e l’attrice convoleranno presto a nozze. Lo ha annunciato lo stesso rapper sui social, condividendo tutta la sua felicità con i suoi follower.

La coppia è apparsa felice e innamoratissima sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, con tanto di bacio appassionato concesso ai fotografi appostati davanti al tappeto rosso del Festival. “Domani dobbiamo dirvi una data”, aveva scritto tra le storie di Instagram.

Poi il romanticissimo post, dove Mattia Bellegrandi – questo il vero nome dell’artista – ha svelato ai fan quello che sarà il giorno più bello della sua vita: “Ci sposiamo il 18 dicembre“. Immediata la risposta della Montefiori, che ha scritto sotto il post del suo amato “Non vedo l’ora”. Nell’annunciare le imminenti nozze la futura sposa è stata più romantica: “Il 18 dicembre non vedo l’ora di sposarti! Guai a te se scappi!”. E Briga non ha perso tempo a commentare con ironia: “Ma ndo vado amore”.

Ad ottobre dello scorso anno l’ex cantante di Amici aveva girato un video – poi pubblicato sui social ça va sans dire – in cui inginocchiandosi aveva chiesto alla sua dolce Arianna di diventare sua moglie. Alla proposta ovviamente l’attrice aveva risposto con un sì, visto che la loro storia d’amore è sempre andata a gonfie vele.

Del resto i primi segnali degli imminenti fiori d’arancio c’erano stati il giorno del compleanno della Montefiori: Briga infatti aveva regalato alla fidanzata un bellissimo anello, che anticipava la proposta che sarebbe arrivata di lì a qualche mese. Le nozze arrivano a distanza di due anni dall’inizio della loro storia d’amore, che risale all’ottobre del 2019.

Qualche giorno prima della proposta Briga e Arianna avevano festeggiato il primo anno insieme: “12 rose rosse trovate stamattina nel camerino. Grazie di esistere amore mio. Sei stato impeccabile a supportarmi e sopportami in questo primo anno insieme. Vediamo come andranno i prossimi”, aveva scritto l’attrice sul suo profilo Instagram. Anche in quell’occasione il rapper non aveva perso l’occasione per scherzare: “Amore finché mi fai vedere tutte le partite di Champion’s non vedo perché la nostra storia debba finire”.