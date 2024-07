Fonte: IPA Paulo Dybala e Oriana Sabatini

Alla fine è giunto il giorno speciale di Paulo Dybala e Oriana Sabatini. I fan attendono con ansia le prime foto del matrimonio ma dovranno aspettare, forse non poco. I due hanno infatti dettato una regola ferrea. Di seguito tutti i dettagli del loro giorno speciale.

La location delle nozze

Per quanto l’Italia abbia decisamente portato fortuna a entrambi, Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono divenuti marito e moglie in Argentina. Nello specifico hanno scelto la tenuta Dok Haras, nei pressi di Pilar. Numerosi gli invitati Vip, com’era facile prevedere, tra i quali anche svariati ben noti nel nostro Paese. Basti pensare al neo campione d’Europa Alvaro Morata, pronto per una nuova avventura al Milan, e sua moglie Alice Campello.

L’area scelta è quella a nord di Buenos Aires. Di fatto sono rimati nei pressi di casa della sposa. Sul fronte testimoni hanno deciso di non limitarsi in alcun modo. Basti pensare che lei ha nominato ben 16 damigelle.

L’organizzazione della cerimonia e dei festeggiamenti è stata affidata a Tiziana Sabatini. Un cognome una garanzia, essendo la sorella della sposa. La torta nuziale è invece stata preparata da un celebre chef argentino, Damian Betular.

Gli invitati sono più di trecento e, per citare un altro calciatore ben noto in Italia, c’è spazio per Leandro Paredes e sua moglie Camila Galante. Lui ha avuto anche un altro ruolo, in realtà. I due rappresentano alcuni degli amici più cari degli sposi, che si sono affidati al centrocampista per quanto riguarda il vino da servire a tavola. Si tratta infatti di una sua produzione.

Una regola per gli invitati

Nessun particolare dress code da rispettare al matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Gli sposi hanno però imposto una regola ferrea. In nessun caso sarà perdonato l’uso degli smartphone. Una festa da vivere a pieno, dal vivo e non sui social.

Hanno chiesto, dunque, di non condividere momenti con il resto del mondo. Di certo ci sarà stato spazio per foto e video, che però resteranno privati. Per questo motivo gli ammiratori della coppia non hanno ancora avuto modo di apprezzare qualche scatto, come nel caso del matrimonio tra Federico Chiesa e Lucia Bramani.

Una tutela della privacy e, al tempo stesso, una garanzia al coinvolgimento generale. Tutti saranno più presenti e meno impegnati in distrazioni digitali. Al tempo stesso, tutto ciò ha trasformato il matrimonio in un evento grandemente esclusivo, con i paparazzi argentini a caccia di una foto degli sposi da lanciare.

I due, pare, hanno scelto degli abiti dal taglio più classico. Non ci sono conferme, dal momento che non sono state rilasciate foto. Sappiamo però che firme hanno realizzato i loro capi. Per quanto riguarda la sposa, il vestito bianco è Dolce & Gabbana. Per quanto riguarda lo sposo, invece, la scelta è ricaduta su Battistoni.

La storia d’amore

Sappiamo come si è giunti al momento delle nozze, con una romantica proposta alla Fontana di Trevi, circondati dagli amici più cari. Cosa c’è stato però prima? Lei è una showgirl celebre in Argentina, che si sta facendo un nome anche in Europa. Lui è uno dei calciatori più apprezzati della serie A, conosciutissimo e apprezzato anche in Argentina. Oggi è campione del mondo ma quando si sono conosciuti, lei non aveva idea di chi fosse.

Insieme dal 2019, quando tutto è nato con un semplice messaggio via WhatsApp. Il numero non era in rubrica ma i toni erano gentili: “Vorrei invitarti fuori”. Lei ha poi dovuto chiedere informazioni al padre, così da sapere chi fosse questo tale Paulo Dybala.

Un discorso lasciato in sospeso per alcuni mesi, dovendo entrambi restare separati per motivi lavorativi: lei in Argentina e lui in Italia. Non si sono però mai allontanati virtualmente e hanno lottato per restare uniti.

Ad aprile 2024, intervistata da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, Oriana Sabatini si è così espressa: “Non mi aspettavo quella proposta. Lui più volte mi ha detto che non sarebbe avvenuto in pubblico. Mi aveva poi fatto tanti scherzi, inginocchiandosi magari per allacciarsi le scarpe. Quel giorno pensavo avesse un anello finto. Per me il matrimonio con lui è come la Coppa del Mondo. È il momento più importante della mia vita”.