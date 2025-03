Che ruoli affidare agli amici più cari in un matrimonio

Fonte: iStock Una sposa con le amiche

Quando ci si trova a pianificare un matrimonio può essere difficile decidere quali ruoli affidare ad amici e parenti. Soprattutto perché non tutti potranno essere coinvolti attivamente nel corteo nuziale oppure fare da damigelle e testimoni.

Eppure le persone chiamate ad affiancare gli sposi sull’altare non sono le uniche investite di un compito importante durante i fiori d’arancio. Esistono molti altri ruoli da tenere in considerazione nell’allestimento delle nozze: a seconda del rapporto che vi lega ad un amico o ad un familiare si possono scegliere compiti che si adattino anche alle loro abilità. Siete a corto di idee? Ecco qualche suggerimento originale per voi.

Che ruoli affidare agli amici e parenti durante un matrimonio

Non solo testimoni e damigelle d’onore: a seconda del rapporto che si intrattenga con un amico o un familiare, si potrebbe pensare per l’invitato in questione ad un ruolo speciale che si adatti alle sue abilità. Ad esempio, il fratello dello sposo potrebbe essere un eccellente oratore, e apprezzerebbe l’opportunità di leggere un brano durante la cerimonia; mentre la migliore amica della sposa potrebbe essere una cantante straordinaria e dare il via alla festa con una performance musicale. Ma la lista di possibili compiti da affidare ad amici e parenti nel giorno del sì è piuttosto lunga, ed include anche ruoli non tradizionali, come il social media manager o il fotografo con polaroid. Eccone alcuni.

Lettore durante la cerimonia



Indipendentemente dal tipo di cerimonia prescelta, nel rito nuziale potrebbero essere integrate una o più letture, sia poesie che passi religiosi. Scegliere un amico o un cugino per leggere alcuni brani nel corso della funzione potrebbe regalare un momento molto toccante a tutti i presenti. Ovviamente, assicuratevi che la persona prescelta non sia particolarmente timida, e che parlare in pubblico non la metta a disagio.

Officiante di nozze

Affidare a un amico o a un familiare il ruolo di officiante di nozze aggiunge una nota profondamente personale e intima alla cerimonia. Si tratta di un incarico che, ovviamente, non si può estendere alle cerimonie in Chiesa, e che richiede una certa presenza scenica. Tuttavia, se avete un conoscente dotato di buona oratoria e che vi conosce bene come coppia, questo ruolo potrebbe essere perfetto.

Musicista o cantante

Qualcuno tra i vostri invitati vanta un particolare talento musicale? Chiedete loro di esibirsi durante la cerimonia o il ricevimento: nel primo caso, un accompagnamento strumentale durante il rito vero e proprio potrebbe rendere l’atmosfera ancora più emozionante e coinvolgente. Nulla vi vieta, tuttavia, di pensare anche ad una performance durante il ricevimento, che permetta a tutti di scatenarsi in pista in modo del tutto poco convenzionale.

Addetto alle fedi nuziali

Chi ha detto che a portare le fedi nuziali debba per forza essere un bambino? Potete chiedere ad un caro amico di custodire i preziosi gioielli durante la cerimonia e di avvicinarsi all’altare quando l’officiante dovrà pronunciare le promesse. Lo stesso vale per la “flower girl”: scegliete una persona a voi cara per spargere petali lungo la navata prima dell’ingresso della sposa.

Hostess o steward

Un ruolo semplice per amici o parenti che conoscono gran parte degli invitati? Chiedete loro di aiutarvi nelle pubbliche relazioni e di fare da accompagnatori. Potrebbero, ad esempio, distribuire i programmi della cerimonia e aiutare gli ospiti a trovare il loro posto. Anche in questo caso, prestate attenzione alle caratteristiche dei vostri aiutanti: questo tipo di mansione, infatti, si adatta meglio a persone socievoli ed estroverse.

Membri extra nel corteo nuziale

Se volete allargare il vostro corteo nuziale, nulla vi impedisce di integrare anche la presenza di nonni ed altri parenti anziani lungo la navata. Cugini e nipoti potrebbero inoltre scortarli fino alle loro sedute, dando un ulteriore contributo alla riuscita del vostro sì.

Testimone della licenza di matrimonio

Prendete in considerazione l’idea di chiedere a un caro amico o parente di essere il testimone della firma della vostra licenza di matrimonio. Questo documento vi accompagnerà per tutta la vita, ed essere presente in un momento così importante è senza dubbio un grande attestato di stima.

Social media manager o Content creator

Il wedding content creator è una delle figure professionali maggiormente in ascesa nel settore del wedding. Tuttavia, questo ruolo può essere agevolmente rivestito anche da un amico esperto di tecnologia o appassionato di social media. Armato di cellulare, non dovrà fare altro che immortalare i vostri momenti di gioia e pubblicarli in tempo reale.

In questo modo, non solo arricchirete il vostro racconto nuziale sulle piattaforme digitali, ma creerete un senso di inclusione anche per gli ospiti che non hanno potuto partecipare. C’è di più: senza la pressione di dover pensare personalmente alle foto e ai post, potrete godervi al massimo il vostro giorno speciale.

Fotografo non ufficiale

Le foto di nozze non sono mai abbastanza: affiancate al fotografo ufficiale del vostro sì uno dei vostri invitati. Armato di una fotocamera Polaroid, potrà catturare ogni momento spontaneo, soprattutto sulla pista da ballo: queste immagini, decisamente più spontanee di quelle dell’album vero e proprio, aggiungeranno un tocco nostalgico alla vostra cerimonia di nozze. Soprattutto quando avrete tra le mani le immagini molti anni dopo il sì.

Amici e familiari che possono ricoprire questi ruoli

Anche se gli incarichi citati possono essere assegnati a chiunque vi sia vicino, secondo gli esperti sono particolarmente adatti agli amici di lunga data e a quei parenti che non rientrino nella vostra cerchia più ristretta. I candidati principali, quindi, sono cognati e cognate, ma anche cugini a cui si è legati sin dagli anni dell’infanzia.

A prescindere dal ruolo di parentela, ad ogni modo, il requisito principale è uno solo: scegliere persone che vogliano esserci per voi. Selezionate quindi chi si sia sempre dimostrato particolarmente disponibile, o che abbia manifestato in più occasioni la volontà di aiutarvi. In questo modo, la vostra celebrazione si distinguerà per una natura gioiosa e inclusiva.

Quali ruoli non affidare ad amici e parenti

Il galateo di nozze impone di non chiedere mai a un amico o a un familiare di assumere un ruolo che normalmente verrebbe retribuito. Wedding planner, fotografo, fiorista e camerieri vanno scelti al di fuori della cerchia degli invitati. Questo vale anche se alcuni dei vostri ospiti svolgono questi lavori professionalmente: impegnati nel proprio lavoro non potrebbero infatti godersi la celebrazione.