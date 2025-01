Banchetto di matrimonio: quali sono gli stili tra cui scegliere

Pranzo al tavolo, buffet e food station: ecco quali sono gli stili più gettonati per il servizio in un ricevimento di matrimonio

Il cibo è uno degli elementi più importanti di ogni matrimonio, e nell’allestire dei fiori d’arancio non va prestata attenzione solo al menù, ma anche alle modalità in cui le portate debbano essere consumate. Nel pianificare il banchetto di un matrimonio, infatti, ci sono diversi stili tra cui scegliere, ciascuno dei quali è in grado di creare un’atmosfera unica e particolare. Se il pranzo servito al tavolo è l’opzione più popolare per i fiori d’arancio, le coppie che siano alla ricerca di una soluzione meno formale possono puntare su un un buffet, su una cena in stile familiare o sulle food station.

Si tratta di opzioni pensate per cerimonie differenti che, oltre a influenzare il tono generale del ricevimento, avranno un impatto anche sul menù, sulla disposizione degli spazi e, ovviamente sul budget. Vi state chiedendo quale sia lo stile più giusto per voi? Ecco tutti i fattori da tenere in considerazione per un banchetto di matrimonio unico ed originale.

Pasto servito al tavolo

Il pasto servito al tavolo è la scelta perfetta per i matrimoni tradizionali, ed è quello preferito dalla maggior parte delle coppie per il loro grande giorno. Questa soluzione prevede che ogni ospite riceva tutte i piatti mentre è seduto al tavolo assegnato. Di solito, il menù comprende diverse portate ( un antipasto, uno o più primi ed uno o più secondi) più il dessert, nel caso in cui quest’ultimo venga servito direttamente al tavolo. Generalmente viene offerto a tutti lo stesso antipasto, mentre le altre portate possono essere gestite in modi diversificati, anche tenendo in considerazione la dieta ed eventuali intolleranze alimentari degli ospiti.

Vantaggi e svantaggi

Il pasto al tavolo ha il merito di creare un’atmosfera più formale, ed è quindi perfetto per i matrimoni più eleganti e ricercati. Questo stile permette infatti di giocare con le presentazioni dei piatti e lavorare a stretto contatto con il catering, creando di fatto ex novo la propria visione del menù. Gli ospiti, infine, potranno rilassarsi e godersi a pieno la cerimonia.

Per quanto invece riguarda gli svantaggi, c’è quello di una scelta alimentare più ridotta rispetto a buffet e food station, ed un costo sicuramente più elevato per camerieri e personale.

Costi

I costi di una cena servita al tavolo possono variare molto in base al tipo di pietanze scelte. Tuttavia, con questa modalità è più semplice tenere sotto controllo le spese, che, generalmente, sono inferiori rispetto a quelle di un pasto in stile familiare o di un buffet, poiché le porzioni sono predefinite e la varietà è più limitata. L’unica voce che fa registrare un conto più alto è quella del servizio.

Cena in stile familiare

Una cena in stile familiare è sicuramente tra i food trend in ascesa nel prossimo anno. Questa opzione, come suggerisce il nome, prevede che tutti condividano al centro del proprio tavolo grandi piatti e ciotole di cibo, proprio come si farebbe nel corso di un pasto domestico. È un’ottima soluzione per chi desidera che tutti rimangano seduti ai propri tavoli, ma senza l’atmosfera formale di una cena servita. La prima portata include solitamente una o due opzioni, mentre il piatto principale comprende carne o pesce e due contorni.

Vantaggi e svantaggi

Il principale vantaggio di una cena in stile familiare è quello di poter rendere l’atmosfera del ricevimento più informale e rilassata. Sedendo allo stesso tavolo e passando il cibo di mano in mano, i commensali saranno anche più portati all’interazione e alla socialità.

Dall’altro lato, tuttavia, i banchetti in stile familiare sono generalmente l’opzione più costosa a causa del servizio richiesto, del volume di cibo e del costo del noleggio delle attrezzature. Infine, se desiderate centrotavola e decorazioni floreali elaborate, questa opzione potrebbe essere la meno adatta, poiché piatti e vassoi occuperanno spazio prezioso sul tavolo.

Costi

Secondo gli esperti un pasto in stile familiare potrebbe costare dal 10 al 30% in più rispetto a una cena servita, poiché probabilmente ci saranno più piatti nel menù e meno controllo su quanto le persone mangeranno.

Buffet

Un buffet presenta lunghe tavolate con una vasta varietà di opzioni di cibo per gli ospiti. Si tratta di una tipologia di servizio molto adatta ai matrimoni negli spazi aperti, come cortili o giardini, e può risultare ideale nel caso in cui siano presenti diversi ospiti con allergie o preferenze alimentari particolari. La cosa più importante da considerare in questo caso, tuttavia, è come far passare gli ospiti attraverso le linee del buffet in modo rapido ed efficiente. Per questo motivo, assicuratevi di avere molti punti di accesso al cibo, così da non prolungare i tempi di attesa per i vostri invitati.

Vantaggi e svantaggi

In presenza di un buffet gli ospiti avranno l’autonomia di scegliere quali piatti desiderano e quanto di ciascuno. Allo stesso tempo, se ben allestiti e decorati, i lunghi tavoli con il cibo potrebbero contribuire a creare un’atmosfera ricercata e piacevole da un punto di vista visivo.

Tuttavia, vista la grande varietà e quantità di cibo, i buffet sono solitamente più costosi rispetto ad altre soluzioni. Non si possono sottovalutare neppure eventuali problemi di ordine logistico, poiché alcuni invitati potrebbero dover attendere diversi minuti prima di potersi servire.

Costi

Così come per i pasti in stile familiare, ci si può aspettare di pagare dal 10 al 30% in più per un buffet rispetto a una cena servita al piatto: sarà infatti necessario un menù più ampio, e non si riusciranno a prevedere con esattezza le quantità consumate. Tuttavia, il lato positivo di un buffet è che i costi del personale potrebbero essere circa il 20% in meno rispetto a una cena servita al piatto.

Food station

Simili ai buffet, le stazioni di cibo offrono agli ospiti un’ampia varietà di scelte. Tuttavia, queste postazioni sono solitamente più interattive e coinvolgenti, e rappresentano delle vere e proprie aree specifiche dedicate a piatti particolari o tipi di cibo.

Le food station offrono diversi spunti per essere creativi: ad esempio, se si amano le ostriche si può allestire una postazione per aprirle, oppure si può installare un forno a legna per cuocere delle pizze sul momento. Appassionati di formaggio? Un angolo caseario con un esperto che prepari mozzarella sotto gli occhi degli invitati li lascerá senza parole.

Vantaggi e svantaggi

Come nei buffet, le food station potrebbero prestarsi alla realizzazione di angoli spettacolari e molto fotogenici. Allo stesso modo, questa soluzione incoraggia gli ospiti a interagire e a socializzare, in particolare nelle stazioni assistite da chef, dove potranno consultarsi a vicenda sulle loro scelte.

Tuttavia, a seconda dei tipi di stazioni che deciderete di allestire, potrebbe essere necessario molto spazio, quindi tenete conto delle dimensioni della sala e delle dimensioni fisiche delle stazioni mentre pianificate l’allestimento.

Costi

Il prezzo del menù per le stazioni di servizio autonomo sarà simile a quello di un buffet. Il numero del personale e i costi sono generalmente in linea con le altre soluzioni, ma tenete presente che, se avete più stazioni, il costo del catering sarà molto più alto.