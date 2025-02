Che differenza c’è tra place ed escort card

Indispensabili per comunicare agli ospiti la propria postazione, place ed escort card sono un valore aggiunto per tutti i ricevimenti nuziali

Fonte: 123RF Segnaposto di matrimonio

Abito, bomboniere e wedding stationery: i particolari che costituiscono una cerimonia nuziale sono moltissimi, e vanno curati nei minimi dettagli. Tra i compiti più difficili che una coppia potrebbe trovarsi a dover affrontare nell’organizzazione pre-matrimoniale c’è tuttavia quella delle sedute del ricevimento: un’operazione cruciale, poiché garantisce che ogni invitato abbia un posto assegnato durante il banchetto.

Per comunicare le informazioni sulle proprie postazioni agli ospiti, invece, gli sposi hanno a disposizione diverse opzioni: meglio affidarsi ad una place card o ad una escort card? Scopriamo insieme cosa sono esattamente queste targhette e come si differenziano.

Organizzazione delle sedute di matrimonio: tutto l’occorrente

Nell’organizzare i vostri fiori d’arancio, potreste trovarvi a trascorrere ore con il vostro partner e le rispettive famiglie per capire quali ospiti potranno convivere serenamente allo stesso tavolo durante un banchetto nuziale e quali, invece, dovrebbero essere seduti ai lati opposti della sala. Compilare il tableau de mariage, in definitiva, è un compito molto importante, così come è fondamentale comunicare le informazioni sulle proprie postazioni agli ospiti nel banchetto di nozze.

Nel loro giorno più importante, infatti, gli sposi potrebbero essere impegnati in numerose attività: tra fotografie e saluti di rito, difficilmente troveranno il tempo per scortare ciascun invitato al proprio tavolo. Ecco, quindi, che entrano in gioco place ed escort card, delle targhette o cartoncini pensati per regalare un tocco di colore alla sala e permettere a tutti di raggiungere senza troppi problemi il proprio posto.

Sebbene siano stati pensati per assolvere ad un compito simile, questi due elementi della wedding stationery si differenziano per alcuni particolari. Scopriamo quali.

Cosa sono le place card o segnaposto di matrimonio

Con il termine place card si identificano i più tradizionali segnaposto nuziali. Tendenzialmente realizzati negli stessi colori della wedding stationery e rispettando il tema del matrimonio, questi bigliettini, oltre a indirizzare un ospite al proprio tavolo, indicano anche il posto esatto assegnato. Di conseguenza, le place card vengono posizionate sopra o vicino al coperto di ciascun invitato.

Se il vostro ricevimento prevede una cena servita al tavolo con diverse opzioni di menù, la maggior parte delle location richiederà l’uso dei segnaposto per garantire che ogni ospite riceva la portata prescelta. Queste targhette sono fondamentali anche per chi ha restrizioni alimentari o allergie, così da evitare problemi legati al cibo. Si tratta di una soluzione abbastanza formale, che impone di seguire alla lettera le regole del galateo: nel posizionare i segnaposto, ad esempio, vanno alternati in successione dame e cavalieri; non vanno fatti sedere l’uno accanto all’altra mariti e moglie e non vanno infine separati i fidanzati.

Le place card si possono acquistare in cartolerie specializzate oppure su piattaforme online. Molte coppie, tuttavia, si rivolgono ad esperti tipografi, che oltre a realizzare materialmente i segnaposto, possono crearli rispettando le loro esigenze più specifiche. Nulla vi vieta, tuttavia, di affidarvi all’intramontabile fai-da-te, soprattutto se avete allestito una cerimonia poco formale o siete degli appassionati di bricolage.

Cosa sono le escort card e a cosa servono

Le escort card indicano agli ospiti il tavolo assegnato, ma non un posto specifico. A seconda della vostra preferenza, potete lasciare che gli ospiti scelgano il proprio coperto una volta arrivati al tavolo oppure potete abbinare anche dei segnaposto.

Le escort card vengono solitamente posizionate all’ingresso della sala in cui si svolgerà il ricevimento. Ben visibili a tutti, vanno disposte in ordine alfabetico, garantendo a ciascun invitato di trovare agevolmente il proprio nome. In questo modo, non si creerà nessun tipo di coda all’ingresso della sala, e tutti gli amici e parenti si sentiranno accolti e coccolati dalla personalizzazione del cartoncino loro riservata

Sebbene queste targhette siano solitamente in formato cartaceo, alcune coppie scelgono soluzioni più creative, scrivendo le assegnazioni dei tavoli su altri tipi di superfici. Così come per i segnaposto, infine, anche le escort card possono essere realizzate da diversi fornitori, a seconda dello stile che si abbia in mente: tanto marketplace online quanto tipografi e grafici potrebbero aiutarvi nel vostro intento. La scelta, in questo caso, va effettuata in base al budget a disposizione e all’effetto desiderato.

Perché utilizzare segnaposto ed escort card in un matrimonio



Nonostante non esistano regole scritte che impongano di usare escort card e place card, è consigliabile per gli sposi utilizzare questi preziosi elementi nella propria cornice di nozze. In assenza di un tableau de mariage ben curato, gli ospiti tenderanno infatti a sedersi in modo disordinato: senza indicazioni, le persone si distribuiranno in modo irregolare, lasciando alcuni posti vuoti nella maggior parte delle postazioni. Questo significa dover aggiungere più tavoli, con conseguente aumento del numero di sedie, centrotavola, tovagliati e, ovviamente, dei costi. Oltre all’aumento delle spese, ci si ritroverà con tavoli pieni di posti vuoti, il che non è l’ideale per le foto del sì.

Se state organizzando un matrimonio informale in stile picnic con sedute sparse, potete anche evitare sia escort card che segnaposto. Ma per una cena servita o un buffet in una location tradizionale, la loro assenza potrebbe causare confusione facilmente evitabile. Infine, questi cartoncini potrebbero trasformarsi in piccoli cadeau per gli ospiti: arricchiti con dettagli preziosi e con le iniziali o il nome di ciascun amico o invitato, rappresenteranno uno splendido ricordo dei fiori d’arancio da tenere sempre con sé.

Place ed escort card: quando sceglierli

Come già spiegato, i segnaposto e le escort card sono quasi indispensabili quando si ha intenzione di allestire un ricevimento nuziale con delle sedute. Le place card sono più indicate nel caso in cui abbiate pensato ad un banchetto dal tocco elegante e formale, in cui nessun particolare (e quindi nemmeno le sedute degli ospiti) sia lasciato al caso. Queste targhette, inoltre, contribuiranno a rendere ancor più sofisticata e colorata la sala da pranzo, integrandosi perfettamente nella mise en place della location.

Per cerimonie eleganti sì, ma in cui non manchi un tocco di creatività, le escort card potrebbero rappresentare la soluzione più adeguata. Il supporto che le ospiterà, infatti, potrebbe trasformarsi in un bellissimo angolo di benvenuto, da allestire con fiori ed eventuali wedding gift per gli ospiti.