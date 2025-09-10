Escort card di matrimonio, idee e consigli per realizzarle

Dai classici bigliettini a polaroid e segnalibri trasformati per l'occasione: ecco qualche consiglio se siete alla ricerca di escort card di matrimonio uniche e originali

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Delle escort card di matrimonio

Nulla può essere lasciato al caso quando si è chiamati ad allestire un ricevimento nuziale: oltre a curare nei dettagli il table setting e i centrotavola, è altrettanto importante che gli ospiti trovino facilmente il tavolo corretto. Senza trascurare, ovviamente, l’aspetto estetico e scenografico della questione.

Questo ruolo è assolto dalle escort card, i classici bigliettini su cui scrivere il nome degli invitati accanto a quello del loro tavolo. A prescindere dalla loro funzione, nulla impedisce comunque agli sposi di presentare questi cartoncini in un allestimento elegante e originale. Siete a corto di idee? Ecco qualche suggerimento per regalare un tocco unico ai vostri segnatavolo.

Che cosa sono le escort card

Le escort card sono dei biglietti o cartoncini utilizzati nei matrimoni per aiutare gli invitati a trovare il proprio tavolo di riferimento. Rispetto ai segnaposto, che sono posizionati direttamente sulla seduta con il nome dell’ospite in questione, le escort card si trovano invece in un angolo ad hoc all’ingresso della sala del ricevimento. Su di esse, è riportato il nominativo di amici e parenti con il numero del tavolo loro assegnato.

Come per qualsiasi altro elemento di design di un matrimonio, è importante che l’esposizione delle escort card sia coerente con l’estetica generale della cerimonia. Quando si tratta di creare il display per i segnatavolo, le possibilità sono infinite: qualunque cosa possa essere personalizzata con un nome può funzionare come escort card. Oltre che i classici bigliettini colorati, si può anche scegliere un oggetto più interessante e concreto, che possa anche diventare un piccolo dono.

Come curare l’allestimento delle escort card

Le escort card sono posizionate di solito all’ingresso della sala del ricevimento, in un angolo creato ad hoc per l’occasione. É quindi importante curare anche il pannello in cui i segnatavolo saranno disposti. Se utilizzate una parete, un mobile o un tavolo per creare un’esposizione, assicuratevi quindi che sia bello da vedere e non troppo ingombrante, o che possa essere rimosso facilmente una volta che tutte le escort card saranno state prese.

Un display per le escort card può essere richiesto ai fornitori della wedding stationery, assicurandosi quindi che sia in tema con l’evento, ma si può anche scegliere la via del fai-da-te. Non sottovalutate, ovviamente, il fattore sicurezza: la struttura, che si tratti di un tavolo o di un pannello, dovrà essere stabile e al riparo da rischi.

Idee per realizzare delle escort card di matrimonio

Le escort card possono essere realizzate utilizzando materiali e colori differenti. É tuttavia fondamentale che rispettino il tema scelto per la cerimonia: in un matrimonio gotico, ovviamente, non si potrà puntare su segnatavolo floreali, così come in una cerimonia vintage risulterebbero fuori posto dei bigliettini futuristici. In alcuni casi, inoltre, potrebbero trasformarsi in adorabili regali per gli invitati, rendendo ancor più indimenticabile la loro esperienza.

Un omaggio alla natura

Se avete allestito un matrimonio cottagecore, anche le escort card devono necessariamente trasformarsi in un piccolo omaggio alla natura. Attaccando nomi e numeri dei tavoli a candele lunghe decorate con fiori e fogliame, potreste creare un’installazione dal sapore fiabesco.

Un cin cin speciale

In molti casi, gli sposi scelgono di iniziare il ricevimento nuziale con un brindisi. Perché, quindi, non unire l’utile al dilettevole allestendo una mensola con dei calici di champagne? Ciascun bicchiere potrebbe essere contrassegnato con il nome degli ospiti, permettendo a questi ultimi di mettersi alla ricerca del proprio tavolo gustando delle frizzanti bollicine.

Regalini per gli invitati

Trasformate le escort card in qualcosa che gli ospiti potranno usare anche dopo il matrimonio. Per un destination wedding, ad esempio, le etichette per bagagli sarebbero perfette, mentre per un sì fortemente influenzato da arte e letteratura, dei segnalibri sarebbero un’ottima opzione.

Un tocco tropicale

Nel caso in cui abbiate organizzato un matrimonio a tema tropicale, potrete sfruttare delle noci di cocco personalizzate con nomi e numeri di tavolo. Volendo, potete anche riempirle di succhi o di drink alcolici per regalare un brindisi di benvenuto ai vostri ospiti.

Un ricordo fotografico

Cercate una soluzione ancora più originale? Create un pannello con le polaroid dei vostri invitati: scegliete una foto per ciascun amico o parente, e scrivete sul retro il tavolo assegnato alla persona in questione.

Un cadeau autunnale

Se il matrimonio è in autunno, lasciatevi ispirare dal foliage. Componete un tableau con diverse tipologie di foglie, e decoratele con calligrafia a mano. L’effetto sarà a dir poco scenografico.

Come in un gioco

Anche un puzzle può diventare un ottimo spunto per le escort card di matrimonio. Gli sposi possono recapitare un pezzo con il proprio nome a ciascun ospite, assicurandosi che tutti i tasselli dei commensali dello stesso tavolo formino un quadro completo.

All’insegna del gusto

Se siete alla ricerca di una escort card che possa trasformarsi anche in un gustoso regalino per i vostri invitati, pensate alle intramontabili conserve. A seconda del tema del sì, preparate dei barattolini di miele o marmellata, ma anche delle piccole bottiglie di limoncello, la cui etichetta funga da segnatavolo.

Un pizzico di magia

Gli sposi appassionati di magia e astrologia possono affidarsi a cristalli e pietre per la propria cerimonia. I talismani possono essere selezionati in tonalità differenti, e sulla superficie di ciascuno si possono trascrivere iniziali e tavolo con calligrafia dorata.

Tentare la sorte

Combinare intrattenimento e funzionalità è possibile scegliendo dei bigliettini in stile “gratta e vinci” come escort card. I nomi e i tavoli assegnati compariranno solo grattando via la patina argentata, regalando anche qualche istante di suspance ad amici e parenti.

L’arte della divinazione

Anche per un matrimonio gotico le opzioni a disposizione degli sposi sono molte e variegate. Potrebbe comunque rivelarsi vincente puntare su tarocchi vintage o carte da gioco antiche, ognuna personalizzata con nome e tavolo.

Bigliettini artistici

Restando in campo classico, le escort card possono trasformarsi in vere e proprie opere d’arte: potete affidarle ad un artista, chiedendo di realizzare per ciascuna un piccolo disegno ad acquerelli che rispecchi in qualche modo la personalità dell’ospite in questione, ma anche ad un esperto di lettering e calligrafia a mano puntando su colori e font differenti.