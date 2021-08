editato in: da

Quando si organizza il giorno del proprio matrimonio nulla può essere lasciato al caso e bisogna definire tutto nei minimi dettagli: affinché sia un giorno davvero indimenticabile, bisognerà quindi pensare ad organizzare l’evento in maniera impeccabile, a partire dalle decorazioni e dalla mise en place. Tra i vari elementi di cui tener conto, la scelta dei segnaposto è un’operazione da non sottovalutare, in quanto si tratta di un dettaglio molto importante che contribuirà a caratterizzare il tema di tutto il ricevimento. I segnaposto d’altronde svolgono sia una funzione pratica che decorativa: da un lato sono indispensabili per aiutare gli invitati a trovare il proprio posto a sedere, dall’altra impreziosiscono la tavola e possono contribuire a creare un’atmosfera unica e speciale, che trasformerà questo giorno importante nel matrimonio dei tuoi sogni. Dai segnaposto più classici e tradizionali alle soluzioni più moderne ed innovative, con DiLei scopri quali sono tutte le migliori idee per una mise en place originale.

Idee originali per dei segnaposto da matrimonio

Al giorno d’oggi tutte le coppie sono alla ricerca di idee e soluzioni originali per l’allestimento delle decorazioni e della mise en place sui tavoli del banchetto di nozze: a questo proposito, i segnaposto per il matrimonio sono uno di quegli elementi imprescindibili per personalizzare il ricevimento nuziale e creare un’atmosfera armoniosa e sofisticata, in grado di valorizzare al meglio il giorno più importante nella vita dei novelli sposi. Molti coniugi, infatti, scelgono di seguire gli ultimi trend in fatto di wedding party, e decidono di ispirarsi ad un tema specifico che faccia da filo conduttore a tutte le decorazioni per allestire la sala del ricevimento. Le idee a cui ispirarsi sono davvero moltissime: dalle atmosfere più classiche ed eleganti, a quelle più rustiche e conviviali; oppure ambientazioni romantiche e fiabesche, o cerimonie glam all’insegna dello sfarzo e della creatività.

C’è poi chi sceglie di ispirarsi ai propri film preferiti o alle proprie passioni, ad un’opera letteraria o all’arte; ma anche alla natura o alla stagione in cui si tengono le nozze, all’astrologia, ai viaggi più belli fatti con il partner, o ad una festività: qualsiasi sia la cornice che sceglierai per il tuo banchetto di nozze, i segnaposto dovranno rispecchiare l’atmosfera circostante ed abbinarsi in maniera impeccabile al resto delle decorazioni. Le opzioni per dei segnaposto originali d’altronde sono davvero infine, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Segnaposto classici per gli amanti della tradizione

I ricevimenti più tradizionali fanno dell’eleganza e della semplicità i propri punti di forza: per una mise en place dall’ispirazione classica quindi, saranno necessari pochi elementi ma ben curati, dal gusto raffinato e di gran classe. I segnaposto in stile tradizionale dovranno essere sobri ma ricercati: potresti optare per dei piccoli cartoncini color avorio o delle pergamene chiuse con sigilli di ceralacca, su cui scrivere i nomi degli invitati con una calligrafia elegante, impreziositi da decorazioni floreali o motivi damascati; puoi applicare dei dettagli in oro e glitter sui supporti, scegliere dei nastri in organza o pizzo che richiamino i colori delle decorazioni, oppure puoi aggiungere dei pendenti o piccoli oggetti in cristallo per un effetto scintillante.

Segnaposto a tema viaggi per le coppie più avventurose

Se i ricordi più belli che tu e il tuo partner condividete sono legati ad un viaggio fatto insieme oppure se amate lanciarvi all’avventura in terra straniera e girare il mondo insieme, quello che fa per te è certamente un ricevimento nuziale a tema eterni viaggiatori. Le idee per personalizzare i segnaposto sono davvero moltissime: puoi scegliere di utilizzare dei modellini di aerei, navi o treni; oppure potresti creare dei segnaposto a forma di bussola o di valigia, di fotocamera, di cartolina o di etichetta per bagagli.

In alternativa puoi optare per un mappamondo, puoi utilizzare degli oggetti etnici che tu e il tuo sposo avete collezionato come souvenir nel corso tempo, oppure puoi organizzare dei tavoli tematici assegnando ad ogni gruppo un paese straniero, e portare i tuoi ospiti in un giro intorno al mondo: mini Tour Eiffel per la Francia, piccoli alberi di ciliegio per il Giappone, riproduzioni di tempietti zen per la Cina, grattacieli a stelle e strisce per gli USA, e così via.

Segnaposto ispirato alla spiaggia per un matrimonio in riva al mare

Un tema che sta riscuotendo particolarmente successo negli ultimi anni, è quello del matrimonio a tema marittimo: non è necessario sposarsi in riva al mare per ricreare un’ambientazione da fare invidia ad un resort caraibico. Chi sceglie questo tema ha moltissime idee da cui prendere ispirazione: barchette in legno, timoni, sassi dipinti, conchiglie e stelle marine possono diventare dei bellissimi segnaposto, da abbinare a centrotavola che richiamino i colori della spiaggia. Per dare al tema marino un’ispirazione ancora più romantica puoi creare dei segnaposto a forma di ancora: essa è simbolo di fedeltà ed attaccamento alla famiglia. Oppure puoi optare per dei segnaposto intrecciati con corde da marinaio: i nodi infatti rappresentano il legame indissolubile che lega due coniugi.

Segnaposto naturale per un matrimonio green

Una altra tendenza che sta spopolando negli ultimi anni, è il matrimonio a tema ecochic: piante grasse, boccioli, fiori di campo, rametti aromatici e legnetti essiccati, possono trasformarsi in degli originali segnaposto che daranno un tocco di colore e una fragranza raffinata a tutta la tavola. Se sei un’amante della natura non puoi assolutamente rinunciare a dei segnaposto realizzati con dei piccoli vasetti di piante su cui scrivere il nome degli invitati, magari abbinando ogni specie alla personalità del tuo ospite.

Alla fine della cerimonia, i tuoi cari potranno portare con sé la piantina che hai loro dedicato, e coltivare con amore il ricordo della splendida giornata trascorsa assieme. In alternativa, se vuoi ricreare un’atmosfera da bosco incantato puoi optare anche per dei legnetti intagliati su cui incidere i nomi degli invitati, o composizioni floreali e ghirlande con funghi e pigne per reggere le targhette.

Segnaposto personalizzati per un ricevimento creativo

Se tu e il tuo partner sceglierete di ispirarvi alle vostre passioni per il tema del matrimonio, puoi optare per dei segnaposto personalizzati che riflettano il vostro carattere e le vostre inclinazioni. Se siete amanti della letteratura ad esempio, un’idea molto carina per completare la mise en place è quella di utilizzare dei segnalibri per indicare agli invitati il loro tavolo; come supporto per la targhetta- segnalibro puoi utilizzare un elegante calamaio con piuma d’oca, e creare così un’evocativa atmosfera d’altri tempi. Se invece siete appassionati di cinema e la settima arte è il filo conduttore che ti accompagnerà all’altare, i segnaposto potrebbero essere a forma di ciak, con il nome di ogni ospite nel ruolo di regista; in alternativa potresti creare delle targhette che richiamino le mattonelle della walk of fame di Hollywood.

Altrimenti, se ami l’arte puoi scegliere di creare dei segnaposto con un piccolo cavalletto su cui montare una stampa dei tuoi quadri preferiti, ed assegnare ad ogni persona un dipinto o un artista diverso. Altre idee originali potrebbero essere quelle di utilizzare dei tappi di sughero per gli estimatori di vini pregiati; o ancora creare dei segnaposto interattivi con carte da gioco, pedine, fiches e tessere dello scarabeo per intrattenere i tuoi ospiti tra una portata e l’altra. Per le mani più esperte e gli animi più creativi è possibile optare per dei segnaposto fai da te: dai libero sfogo alla tua fantasia con gesso, terracotta, pasta di sale, fimo e origami per creare degli oggetti personalizzati da donare ai tuoi cari a fine cerimonia; se invece sei abile nello sferruzzare puoi optare per dei raffinati fazzoletti ricamati, sacchetti e centrotavola realizzati all’uncinetto.

Segnaposto gastronomico per prendere i tuoi ospiti per la gola

Perché accontentarsi di decorazioni che siano solo belle da vedere quando puoi scegliere dei segnaposto che siano anche buoni da mangiare? Le tendenze parlano chiaro e i segnaposto commestibili sono l’ultima frontiera in fatto di matrimoni: un’idea simpatica ed originale che lascerà senza dubbio i tuoi invitati a bocca aperta. Cioccolatini artigianali, biscotti fatti in casa o raffinati macarons possono essere un’ottima soluzione per creare dei segnaposto gastronomici.

Oppure puoi creare delle etichette personalizzate ed utilizzarle per dei barattolini di delizioso miele e prelibate confetture, per delle mini bottigliette di vino pregiato o champagne, per un liquore artigianale o dell’olio a chilometro zero. O ancora, puoi creare delle composizioni con la frutta di stagione o dei piccoli scrigni con una selezione di spezie esotiche, tè ed infusi. Spesso i segnaposto di questo tipo prendono anche il posto della classica bomboniera e diventano un piccolo dono che gli invitati portano a casa.

Segnaposto vintage per un’atmosfera retrò

Lo stile vintage è una delle idee più originali per il ricevimento nuziale: le atmosfere bohemienne e shabby chic d’altronde sono tornate prepotentemente in auge negli ultimi tempi, ed offrono tantissime ispirazioni per le decorazioni del matrimonio. Per dei segnaposto originali potresti utilizzare degli autentici oggetti d’epoca come specchi, candelabri o macchine fotografiche. Se invece punti ad uno stile più hippie puoi optare per lanterne e candele profumate, fiori e tessuti iridescenti oppure un modellino dell’intramontabile furgoncino Volkswaghen.