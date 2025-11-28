Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Un matrimonio a dicembre

Tradizionalmente associato alle festività natalizie, il mese di dicembre potrebbe rivelarsi una scelta ottimale anche per i matrimoni. Complici l’atmosfera magica e la possibilità di puntare su splendide location innevate, i fiori d’arancio in questo periodo dell’anno stanno diventando sempre più popolari.

Come nelle altre stagioni, ad ogni modo, affinché un matrimonio a dicembre possa considerarsi pienamente riuscito ci sono alcuni dettagli da non sottovalutare.

Come organizzare un matrimonio a dicembre

Nonostante non sia uno dei mesi “più affollati” dell’anno per quanto rigurda i matrimoni, anche organizzare una cerimonia nuziale a dicembre potrebbe nascondere qualche insidia: gli sposi dovranno prestare particolare attenzione non solo alle decorazioni per evitare un effetto troppo “casalingo”, ma anche assicurarsi di prendere le necessarie precauzioni meteorologiche.

Consigli logistici

In gran parte delle regioni d’Italia, dicembre può portare con sé neve, pioggia, cieli nuvolosi e temperature basse. Se quindi ci tenete ad organizzare una cerimonia outdoor, questo è un fattore da tenere bene in considerazione: controllate quindi con la location prescelta le medie stagionali e la possibilità di un piano B in caso di maltempo.

Nello scegliere la data, inoltre, non dimenticate le ricorrenze che sarebbe meglio evitare per non sovrapporre il giorno del matrimonio: amici e parenti, infatti, potrebbero preferire trascorrere il giorno della Vigilia, quello di Natale, e il 31 dicembre in compagnia della propria famiglia.

Poiché inoltre gli ospiti potrebbero avere in questo periodo un’agenda piena di impegni, assicuratevi di comunicare loro la data del sì con largo anticipo. Inviate i save the date prima del solito e fissate una deadline per il RSVP.

Tema e decorazioni

I matrimoni di dicembre possono essere valorizzati con una gran varietà di temi, ma è necessario cercare un buon equilibrio tra eleganza e comfort: qualche richiamo al Natale sarà sicuramente molto apprezzato dagli ospiti, ma attenzione a non esagerare. Gli esperti consigliano di scegliere pochi elementi caratterizzanti e di abbinarli bene tra loro.

Per sfruttare al massimo il tramonto anticipato, invece, potreste pensare ad una cerimonia illuminata da candele sotto le stelle, creando un’atmosfera incredibilmente accogliente. Confrontatevi con la location e con il wedding planner per rendere questo momento speciale.

Per una festa più scenografica, puntate invece su un tema vintage ricco di dettagli preziosi: decorazioni lussuose, camini accesi, tessuti tartan renderanno un sobrio omaggio alla stagione. Alla ricerca di dettagli originali? Anche in pieno inverno un tocco green sarà un ottimo alleato di stile: ghirlande e corone possono aggiungere un tocco festivo e possono essere considerati persino per il bouquet natalizio.

Se proprio non potete rinunciare a qualche elemento scenografico, potete infine chiedere alla location di posizionare all’interno della sala del ricevimento qualche manciata di neve artificiale leggera (senza esagerare), un piccolo albero di Natale, oppure dei rami innevati al lato del tavolo degli sposi.

La palette per un matrimonio a dicembre

Oltre ai classici temi in rosso, verde e bianco, una palette per un matrimonio a dicembre può includere diverse opzioni a seconda del tipo di cerimonia organizzata. Per un matrimonio sofisticato ed elegante, potete scegliere i toni gioiello, abbinando verde smeraldo, borgogna, zaffiro e oro.

Verde scuro, marrone caldo e una punta di rosso profondo valorizzeranno invece al meglio le location dal sapore rustico. Infine, gli appassionati di atmosfere natalizie possono puntare sul classico bianco invernale e argento.

La mise en place

Per regalare un tocco magico al vostro banchetto, scegliete delle tovaglie in velluto o dei runner in lino per creare un’atmosfera avvolgente. Piatti e bicchieri con bordo dorato, o calici sfumati completeranno invece la mise en place in modo ancor più elegante.

I segnaposto? Potete sfruttarli per omaggiare l’atmosfera invernale del mese: carta perlata o cristalli trasparenti sono l’opzione più gettonata dagli sposi eleganti e raffinati. Nulla vi impedisce di pensare inoltre a qualcosa di più simpatico che possa fungere anche da wedding favor per i vostri invitati, come dei piccoli ornamenti natalizi personalizzati.

Il menù

Dicembre non è un mese che si fa notare per l’abbondanza di frutti di stagione, ma offre comunque diversi prodotti da portare in tavola per arricchire il menù. Le verdure arrostite, come patate dolci e pastinache, sono perfette per zuppe ricche e calde o come contorni. Possono anche diventare protagoniste di drink di benvenuto da servire agli ospiti all’arrivo.

Non dimenticate le insalate, rigorosamente gourmet: mele croccanti e mirtilli rossi si abbinano magnificamente a qualsiasi portata principale. Sono anche ottimi elementi decorativi per i centrotavola, se disposti da un professionista in armonia con il tema delle nozze.

E i dolci? Sono da sempre un ottimo alleato per combattere il freddo, quindi valutate la possibilità di un chocolate bar per i vostri ospiti, soprattutto se la cerimonia si protrarrà nelle ore serali. Per la torta nuziale, oltre al classico dessert per il taglio, pensate ad un’esperienza interattiva, mettendo a disposizione creme, cookies e confetti con vari gusti e formati per decorarla.

I fiori

Nonostante quello che si potrebbe immaginare, il mese di dicembre può mettere a disposizione degli sposi diverse varietà di fiori per bouquet e centrotavola. Tra le varietà invernali, quella che spicca maggiormente è la rosa da giardino rossa: abbinatela ad altri fiori oppure a eucalipto o bacche di Hypericum nelle composizioni. Anche le succulente sono perfette come verde decorativo per le sale del ricevimento.

Se volete infine puntare su un centrotavola floreale, potete scegliere tra abete, eucalipto, ruscus, pigne e bacche rosse o bianche.

Il look nuziale

Velluto e raso sono i materiali perfetti per un look formale di matrimonio. Borgogna intenso, verde e altre tonalità gioiello regaleranno un tocco elegante all’evento, e rappresentano delle ottime opzioni per gli abiti delle damigelle. Le tonalità più scure, come il blu notte, risaltano invece alla perfezione su un eventuale sfondo innevato.

Le spose, pur puntando sul classico bianco, possono rendere il look più ricercato con stole in eco-pelliccia o velluto e sostituire le spalle scoperte con maniche lunghe in velluto. Sposo e testimoni, invece, possono sperimentare con gilet, sciarpe e cappotti in lana pesante, oppure giocare con trame e fantasie diverse per un effetto caldo e accogliente.