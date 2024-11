Matrimonio, idee alternative alla torta nuziale

Fonte: iStock Un buffet di matrimonio

La torta nuziale è una delle tradizioni più attese di ogni matrimonio. Il consueto taglio al margine del banchetto accompagna da sempre i futuri sposi d’Italia, che difficilmente si distaccano dall’ usanza.

Eppure, rimpiazzare la wedding cake con un altro dolce potrebbe rivelarsi un’idea tutt’altro che sbagliata, soprattutto nelle nozze più originali. State pensando di fare a meno della torta nuziale nel corso del vostro ricevimento nuziale? Ecco una serie di alternative golose per sostituirla.

Idee per sostituire la torta di matrimonio

Non tutti gli sposi devono necessariamente attenersi alla tradizione quando sono chiamati ad organizzare il proprio matrimonio. Se per alcuni il lancio del riso o l’abito bianco possono rappresentare delle usanze passate di moda, per altri è invece la torta nuziale un elemento facilmente sostituibile.

In alcuni casi i festeggiati potrebbero non essere particolarmente golosi, oppure preferire per il proprio sì una soluzione più originale e lontana dagli schemi. La tradizionale torta a più strati, così come le varianti a crema o con decorazioni sofisticate, possono infatti essere sostituite con dessert altrettanto gustosi e scenografici.

Che si tratti di brownies, gelati o biscotti, le soluzioni sono davvero moltissime, e promettono di lasciare senza parole tutti i vostri invitati. Ma quali sono le alternative più gettonate alla wedding cake? Lasciatevi ispirare da questa selezione.

Un angolo super goloso

Invece di limitarsi ad un unico dolce, perché non puntare su una tavolata con cupcakes, cookies, macaron ed altri prelibati dolciumi? Potete pensare ad un angolo dessert da decorare seguendo il tema della cerimonia, che potrebbe diventare anche la location perfetta per degli scatti colorati e pittoreschi.

Gelati: su stecco o cono, l’importante è che ci siano!

Fedeli compagni negli anni dell’infanzia, i gelati su stecco possono rivelarsi degli ottimi alleati nei ricevimenti nuziali per diversi motivi. Oltre ad essere disponibili in una gran varietà di gusti, possono anche essere personalizzati con le iniziali dei festeggiati o con un logo a loro scelta, aggiungendo quindi un tocco ancora più unico e particolarmente al vostro sì.

Se avete organizzato il vostro matrimonio nel periodo estivo, invece, nessuna scelta sarà più giusta del classico gelato su cono. Per rendere tutto più scenografico, allestite un angolo con un carretto ad hoc, in cui ciascun invitato potrà comporre il proprio personale dessert.

Una cascata di ciambelle

Se avete previsto il tradizionale appuntamento con la torta nuziale in tarda serata, potete pensare ad un guilty pleasure per i vostri invitati prima di salutarli. Su tutti, un buffet di ciambelle appena sfornate potrebbe decisamente fare la differenza.

Fonte: iStock

Colorate, zuccherose e soffici, possono essere predisposte in gusti molto differenti: dal cioccolato alle glasse, questi dolci riusciranno a mettere d’accordo proprio tutti.

Caramelle per tutti i gusti

Sacrificare la torta nuziale non vuol dire necessariamente dover rinunciare ad una soluzione golosa che sia anche una vera gioia per gli occhi. Un suggerimento? Provate a decorare la location del vostro ricevimento con vasi e brocche di vetro colmi di caramelle: i più piccoli adoreranno l’idea, mentre i grandi non potranno fare a meno di scattare foto.

Pasticcini? Sì, grazie

Per un banchetto all’insegna della tradizione, la scelta migliore è rappresentata senza alcun dubbio da una vasta scelta di pasticcini. Potete pensare ai prodotti tipici della vostra regione, come pasticciotti pugliesi, sfogliatelle napoletane o mini cassate siciliane, valorizzando ancora di più i sapori autentici della cucina italiana.

Nulla vi vieta comunque di puntare su dessert internazionali come churros, scones o muffin se siete dei fan della bakery inglese. Anche la raffinata patisserie francese, con eclair e tartlette potrebbe rivelarsi una perfetta alleata.

Un tocco chic con i macarons

Se avete organizzato un matrimonio raffinato e sofisticato, la vostra scelta potrebbe ricadere sui macarons. Questi gustosissimi dolcetti possono essere infatti serviti in gusti e dimensioni differenti, adattandosi alla palette cromatica del vostro sì.

Fonte: iStock

Per una soluzione più originale, invece, potreste valutare l’opzione di creare una vera e propria torta di macarons: farà bene al palato e agli occhi, regalandovi scatti molto suggestivi per l’album di nozze.

Biscotti e cookies da personalizzare

Personalizzare un matrimonio vuol dire rendere “a misura di invitato” anche i dessert. Se l’operazione potrebbe rivelarsi piuttosto difficile nel caso di una torta nuziale, puntare su biscotti e cookies renderà tutto molto più semplice.

Potete pensare ad un buffet in cui siano disponibili dolcetti in vari gusti, apponendo sulla croccante superficie dei cookies anche le vostre iniziali. Oltre che perfetti per il menù, i biscotti potrebbero essere utilizzati anche come cadeau per gli ospiti, soprattutto se avete organizzato il sì nel periodo natalizio.

Mini porzioni tutte da gustare

Perché limitarsi ad un unico dolce quando se ne possono avere tanti in versione ridotta? A tal proposito, le monoporzioni sono sicuramente uno dei trend più richiesti nei matrimoni (e non solo). Tiramisù, cheesecake e semifreddi in barattolo impreziosiranno il menù in termini di varietà e colore, e promettono di non far assolutamente rimpiangere le più classiche wedding cake.

Spuntino goloso con i pancakes

Uno spuntino di mezzanotte a base di pancakes farebbe gola a chiunque. Anche nel corso di un matrimonio. Perché quindi non pensare ad un angolo interattivo in cui esperti pasticceri realizzino il prelibato snack per i vostri amici e parenti? Non solo creme, ma anche pezzi di frutta, sciroppi e scaglie di cioccolato possono essere utilizzate per guarnire il dessert, che può essere consumato anche in versione healthy per i più attenti alla linea.

Cake Pops, il trend che arriva dall’America

Nozze all’insegna del colore? Lasciatevi travolgere dalle cake pops. Queste palline di torta ricoperte di cioccolato e zuccherini colorati, riproducono la classica forma del lecca lecca, e possono essere utilizzate anche per creare fantasiose composizioni. Allestite un angolo in cui gli invitati possano comporre da soli la propria cake pop, trasformandosi in pasticceri per qualche ora.

Se siete alla ricerca di una soluzione più originale, potete anche pensare ad una torta di cake pops, disponendoli su una base di pan di spagna oppure su un supporto non commestibile che rifletta lo stile e il tema della vostra cerimonia.