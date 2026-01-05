Inviti di matrimonio, i trend del 2026

Dettagli, stili e illustrazioni: come saranno gli inviti di matrimonio del 2026

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Wedding stationery

Gli inviti nuziali nel 2026? Saranno all’insegna della personalizzazione. Se state organizzando dei fiori d’arancio nel prossimo anno, aspettatevi motivi classici che tornano di moda, elementi di design e materiali innovativi sulle partecipazioni per il sì.

Una vera e proprio rivoluzione investirà le wedding stationery, così come gli altri dettagli delle cerimonie: pronti a scoprire i trend degli inviti di nozze nel 2026?

Tendenze per gli inviti di nozze 2026

Il 2026 porterà molti cambiamenti nel settore del wedding: le novità non investiranno solo il settore delle decorazioni o del catering, ma anche quello della wedding stationery. Lo sostengono gli esperti del portale The Knot, che hanno raccolto le tendenze principali che caratterizzano gli inviti di matrimonio del prossimo anno.

Secondo i professionisti del settore, gli sposi potranno spaziare tra opzioni molto differenti: si va dai particolari eccentrici ai classici intramontabili, con un’attenzione particolare alla busta e al font del testo.

Attenzione alla busta



Nel 2026 le buste degli inviti ruberanno la scena alle card inserite al loro interno. Impreziosite da francobolli vintage, rivestite con motivi speciali o illustrazioni, le sezioni tradizionalmente dedicate all’indirizzo si trasformano in vere e proprie opere d’arte.

Molti sposi, inoltre, punteranno sulla calligrafia scritta a mano per compilare i dati del destinatario, così da regalare un tocco più personale all’envelope.

Elementi illustrati

Le illustrazioni a mano sono sicuramente uno dei trucchi più apprezzati dalle coppie per regalare un tocco originale e vivace alla propria wedding stationery. E continueranno a godere di grande popolarità.

Tra tutti gli stili, quello più gettonato sarà il doodle/scribble, ovvero disegni caratterizzati da linee, forme, loop, tratteggi e motivi ripetuti per creare immagini astratte o figurate.

Tessuti e texture ispirate ai tessuti

Non solo carta e cartoncini, ma anche altri materiali saranno molto utilizzati nelle partecipazioni del 2026. Tra tutti, a giocare un ruolo importante saranno i tessuti: aspettatevi quindi inserti in pelle sintetica, pizzi francesi o tulle.

Questi stralci di stoffa possono presentarsi come elementi fisici o semplicemente come motivi e texture che ricordano coperte e indumenti, incorporati nel design delle partecipazioni nuziali. Qualche esempio? Tartan, pied de poule o damascato.

Amuleti, ciondoli e gingilli

Gli elementi decorativi nella suite di inviti andranno ben oltre il classico sigillo in cera o la fascia di carta: sempre più spesso troveremo anche oggetti reali, come conchiglie e amuleti, consegnati come un piccolo talismano per gli ospiti. Saranno tuttavia dettagli preziosi come ciondoli e pietre a ricoprire un ruolo da protagonisti assoluti.

La versione più semplice è una sagoma infilata in un nastro che tiene insieme tutti i vari componenti della suite, ma si possono trovare anche elementi più fantasiosi ed elaborati da posizionare sulla busta delle partecipazioni o perfino strass sugli stessi bigliettini.

Testo acquerellato scritto a mano

La magia del testo scritto a mano ha segnato i trend nuziali degli ultimi anni, e le coppie sono sempre più attratte da font che riprendono la calligrafia in modo meno preciso. Per i nomi e l’indirizzo del destinatario molti sposi preferiscono puntare su un acquerellato scritto a mano: si tratta infatti di uno stile leggero e personale, che funziona bene perché ha movimento senza il peso della calligrafia completa.

Questa scelta ha un duplice vantaggio: risulta naturale e poco formale, e allo stesso tempo regala un tocco artistico anche alle suite più serie e convenzionali.

Colori audaci

Nel 2026 le coppie abbracceranno il colore nei loro matrimoni come un modo per segnalare benessere e felicità. Se Pantone ha eletto cloud dancer come tonalità dell’anno, nel caso delle wedding stationery avranno la meglio nuance intense.

In linea di massima, gli sposi punteranno su palette che siano nostalgiche e giocose, ma che possano essere adattate anche a estetiche più raffinate: tra tutte, il blu fiordaliso e il bordeaux, ma anche una combinazione simile di blu e rosso o altri colori primari potrebbe rivelarsi vincente.

Nella scelta del mix cromatico un ruolo importante è ovviamente giocato dalla stagione del sì: colori pastello saranno perfetti per la primavera, mentre le tonalità avvolgenti del foliage sono un must dei matrimoni autunnali.

Design profondamente personale

Le coppie nel 2026 si concentreranno ancora di più nel creare cancelleria che sembri un riflesso della loro vita. Che si tratti di una piccola illustrazione della coppia stessa, del loro animale domestico o di un motivo che omaggi le loro origini, gli sposi vogliono una wedding stationery che sentano legata al loro vissuto.

I disegni sugli inviti, quindi, potrebbero ritrarre il loro fiore preferito, l’albero sotto cui si sono incontrati per la prima volta o un simbolo che ricorda qualcuno che amano.

Allo stesso modo, proprio per tenere fede alla propria personalità, molti futuri sposi ignoreranno volutamente trend e tendenze per seguire solo i propri gusti. Potrebbero quindi assumere un artista o un web designer il cui stile li rappresenti o con cui sperimentare, senza necessariamente informarsi sugli stili di calligrafia più alla moda.

Dettagli 3d

Anche la presenza di piccoli dettagli 3d sarà uno dei motivi più richiesti dagli sposi per la composizione delle loro wedding stationery. Nello specifico, le coppie potrebbero pensare a degli elementi pop up per colorare e regalare un effetto “wow” ai loro inviti di nozze.

Potrebbero essere dei piccoli bouquet di fiori, delle sagome di fedi nuziali oppure delle riproduzioni di cibo e pietanze: in ogni caso, questi formati danno alle coppie un nuovo modo di raccontare la loro storia, oltre la classica carta standard.

Testo conversazionale

Anche il testo degli inviti di nozze del 2026 sarà leggermente diverso rispetto agli anni passati. Nonostante spesso si seguano delle strutture ben precise, in cui non possono mancare informazioni logistiche e dress code, a cambiare potrebbe essere lo stile: oggi, infatti, il tono generale del testo appare molto più casual e moderno.

Le coppie preferiscono frasi semplici che riproducano il linguaggio della vita quotidiana e non formule standard. Molti vogliono che il testo risulti facile da comprendere per amici e parenti di età differenti. Più che di rispettare la tradizione, la priorità è creare un tono amichevole che rispecchi la loro personalità e l’atmosfera del matrimonio.