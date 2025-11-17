Cosa scrivere esattamente sugli inviti di matrimonio

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Spedire gli inviti di nozze è uno dei compiti più attesi da tutti gli sposi: attraverso le partecipazioni, possono infatti condividere con amici e parenti la loro gioia.

Dopo aver scelto font e colori per la wedding stationery, è tuttavia necessario capire quale sia l’esatta formulazione del testo: quali informazioni bisogna assolutamente includere nelle partecipazioni, e quali invece possono essere omesse? Il galateo nuziale, da questo punto di vista, è molto specifico: sarà sufficiente seguire per filo e per segno quanto prescritto dall’etichetta per evitare errori.

Cosa includere nelle partecipazioni di nozze

Scrivere delle partecipazioni di nozze è in verità più semplice di quanto si possa pensare: alcune informazioni devono sempre essere presenti, altri dettagli, invece, non sono sempre necessari. Ciò che conta davvero, come per tutti i dettagli di un matrimonio, è creare qualcosa che rappresenti voi, il vostro partner e il vostro grande giorno.

Tutte le partecipazioni dovrebbero contenere i seguenti elementi:

Il nome degli sposi

Una breve formula per invitare a partecipare al matrimonio

La data e l’ora

Il luogo del rito

Le informazioni sul ricevimento

Dress code o eventuali indicazioni particolari

Una cartolina separata per le conferme di partecipazione (RSVP)

Nomi dei destinatari (sulla busta)

I nomi degli sposi

La tradizione nuziale prevedeva in passato che fossero i genitori della sposa ad organizzare il ricevimento nuziale, e quindi erano loro a inviare le partecipazioni di nozze. Tuttavia oggi questa pratica è poco osservata, e sono i futuri sposi a pianificare la cerimonia: per questo motivo, nella quasi totalità dei casi, saranno i loro nominativi ad introdurre l’invito, nella prima riga.

Tradizionalmente, il nome della sposa precede sempre quello dello sposo: per entrambi, vanno riportati sia nome di battesimo che eventuale secondo nome. Per le coppie dello stesso sesso, la regola tradizionale “donna per prima, uomo per secondo” non si applica. Scegliete l’ordine che preferite: alfabetico o semplicemente quello che suona meglio per voi.

Se il matrimonio è organizzato e finanziato insieme a entrambe le famiglie e ci tenete a concedere loro un ruolo importante, potete usare una formula come: “Insieme alle loro famiglie, (nomi degli sposi) hanno il piacere di invitarvi…”.

La richiesta di partecipazione

Ci sono molti modi per chiedere la presenza degli invitati. Ecco alcune formule da considerare:

“Vorremmo avere il piacere della vostra compagnia”

“Saremmo felici di avervi con noi”

“Vi invitiamo a festeggiare insieme a noi”

“Saremmo onorati della vostra presenza”

La data e l’orario della cerimonia

Per i matrimoni molto formali, le date e l’ora si scrivono per esteso e in lettere (senza numeri). Indicare l’anno è facoltativo, poiché si presume che la data si riferisca al prossimo evento utile. Nella maggior parte dei casi, anche per ragioni di spazio, gli sposi preferiscono però utilizzare il formato numerico.

Il luogo

Non è necessario includere l’indirizzo completo della location, a meno che ometterlo non crei ambiguità o che il matrimonio si svolga presso la casa degli ospitanti. La città deve sempre essere scritta per esteso.

Informazioni sul ricevimento

Le partecipazioni molto formali inseriscono i dettagli del ricevimento su un cartoncino separato. In alternativa, è possibile includerle direttamente sull’invito, purché ci sia spazio. Se cerimonia e ricevimento si tengono nello stesso luogo, potete scrivere “a seguire ricevimento” o “ricevimento immediatamente dopo il rito”. Se invece il ricevimento si svolge altrove, occorre indicarne la sede su una riga separata.

Dress code o eventuali indicazioni

Secondo il galateo delle partecipazioni, il dress code — se lo si vuole indicare sull’invito — dovrebbe essere scritto nell’angolo in basso a destra. Se non viene specificata una nota sull’abbigliamento, sarà lo stile stesso dell’invito a suggerirlo: una partecipazione molto elegante farà pensare a un evento black tie; al contrario, un invito semplice lascerà intuire un dress code più casual.

In alcuni casi le coppie potrebbero anche destinare l’ultima riga ad indicazioni particolari per chi arriva da fuori città o dettagli per eventuali donazioni benefiche da sostituire ai fiori.

Richiesta di conferma

La maggior parte delle coppie sceglie di includere un cartoncino separato per la conferma di partecipazione, da compilare e restituire per posta. In alternativa, è possibile chiedere agli invitati di confermare tramite il sito web del matrimonio la propria presenza. In tal caso, l’indirizzo del portale va indicato su un cartoncino a parte, proprio come si farebbe con l’RSVP.

Nomi dei destinatari

Tradizionalmente, i nomi dei destinatari vanno scritti sulla busta esterna. Si consiglia di evitare eventuali titoli come “Dottore” o “Avvocato”, ma limitarsi a formule come “Signore e Signora” o nomi di battesimo. Nel caso di coppie con figli, si può anche puntare sulla formula “Alla famiglia ….”.

Nel caso di partecipazioni dal tono più informale o di inviti digitali, i nomi dei destinatari possono essere inseriti anche direttamente sull’invito nella prima riga.

Esempi di inviti di matrimonio

Ecco alcuni esempi di inviti matrimoniali semplici o più formali da cui lasciarsi ispirare:

Invito uno

Con grande gioia, Giulia e Marco

vi invitano a unirvi a loro per celebrare il loro matrimonio.

La cerimonia si terrà Sabato 9 luglio- ore 14.30

Chiesa di Santa Chiara, Roma.

A seguire cena e balli presso (location ricevimento)

Gradita conferma entro il 20 maggio.

Invito due

Marco e Giulia

con familiari e amici, vi invitano

a celebrare insieme il giorno del loro matrimonio.

9 luglio alle ore 14.30

Chiesa di Santa Chiara, Roma.

A seguire ricevimento presso (nome location).

Invito tre

Con immensa gioia

Giulia e Marco

annunciano il loro “per sempre”

Nel giorno 9 luglio alle ore 14.30

Chiesa di Santa Chiara, Roma.

Il ricevimento seguirà presso (nome della location)

Si prega di confermare entro il 20 maggio.

Richiesto abbigliamento formale.

Invito quattro

Ci sposiamo!

Marco e Giulia

Unitevi a noi

il 9 luglio alle ore 14.30

presso la Chiesa di Santa Chiara, Roma.

Per gli ospiti provenienti da fuori città, abbiamo preparato indicazioni su alloggi, trasporti e parcheggi. Per maggiori dettagli, consultate il nostro sito di nozze.

Invito cinque

Love is in the air!

Giulia e Marco

hanno l’onore di annunciare il loro matrimonio

il 9 luglio alle ore 14.30

Chiesa di Santa Chiara.

A seguire ricevimento presso (nome della location).

Niente fiori e niente regali, per favore. Se volete farci un dono, una donazione a (nome associazione) sarà il regalo più gradito.