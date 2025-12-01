Inviti di matrimonio digitali: cosa sono e come realizzarli

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Invito digitale di matrimonio

Dopo aver prenotato la location del ricevimento e definito la lista degli invitati, il passo successivo nella pianificazione di un matrimonio è l’invio delle partecipazioni. Prima di spedirle, ad ogni modo, dovrete scegliere il formato: la carta non è infatti l’unica soluzione per la wedding stationery, ed esistono delle versioni analogiche che stanno diventando estremamente popolari.

Sempre più coppie decidono infatti di inviare ad amici e parenti delle partecipazioni digitali invece delle classiche cartacee. I vantaggi? Sono ecologiche, economiche e non rischiano di perdersi per posta.

Cosa sono gli inviti digitali

Gli inviti digitali sono delle versioni computerizzate delle classiche partecipazioni di nozze, e hanno quindi il compito di annunciare i fiori d’arancio e fornire dettagli sulla cerimonia. Rispetto ai tradizionali biglietti cartacei, sono realizzati interamente online: i più esperti possono crearli in autonomia utilizzando delle piattaforme specifiche, o, in alternativa, esistono dei siti creati proprio con questo scopo.

Quando progettate un invito digitale, non potete non considerare l’estetica scelta per il grande giorno: a differenza delle partecipazioni cartacee, i siti specializzati offrono diverse funzionalità che permettono di incorporare molti dettagli direttamente nell’invito. Per esempio, potreste selezionare una palette di colori, inserire un motivo distintivo o selezionare un carattere che utilizzerete anche durante le nozze. Inoltre, un invito digitale consente agli ospiti di compilare la risposta (RSVP) online.

Insomma, a differenziare i due tipi di partecipazione non sono i contenuti ma la forma, che nel caso degli inviti digitali può adattarsi alle logiche più veloci e immediate del web e consentire un maggiore grado di personalizzazione.

Quali sono i vantaggi degli inviti digitali

Gli inviti digitali hanno lo stesso scopo di quelli cartacei: richiedere la presenza dei cari alla celebrazione. Tuttavia, potrebbero rivelarsi una scelta vincente sotto diversi punti di vista: i vantaggi delle partecipazioni analogiche toccano moltissi aspetti diversi.

Risparmiare tempo e denaro

Per un matrimonio con 100 invitati, le partecipazioni cartacee possono costare oltre 500 euro. E se scegliete molti elementi aggiuntivi, come stampa a caldo, sigilli in cera o bordature particolari, la cifra può salire a migliaia di euro. Gli inviti digitali, invece, in genere costano meno di 100 euro. Oltre a risparmiare denaro, guadagnerete anche moltissimo tempo: niente buste da chiudere, francobolli da applicare o indirizzi da scrivere in bella calligrafia.

Rispettare l’ambiente

Se siete una coppia attenta all’ambiente o vi preoccupa lo spreco legato all’organizzazione del matrimonio, gli inviti digitali eliminano completamente l’uso della carta, contribuendo a ridurre l’impatto sul pianeta. Si potrebbero quindi rivelare una scelta quasi obbligatoria se avete pensato ad un matrimonio eco-sostenibile.

Realizzare un’estetica coerente

Con gli inviti digitali è facilissimo coordinare save-the-date, partecipazioni, sito web del matrimonio e perfino biglietti di ringraziamento, rispettando lo stesso stile e la stessa palette cromatica. Il risultato è chiaramente una wedding stationery armoniosa in tutti i suoi aspetti: potrete incorporare i colori del matrimonio e il tema generale dell’evento in tutti i dettagli dell’invito digitale, ancor più che negli inviti cartacei.

Ricevere le conferme è più semplice

Con un servizio di inviti online, le RSVP diventano semplicissime sia per la coppia che per gli invitati. Invece di compilare e spedire il classico biglietto per confermare la propria presenza, amici e familiari verranno indirizzati al sito del matrimonio, dove potranno informare gli sposi sulla partecipazione all’evento con un semplice clic. Non servirà quindi controllare la cassetta della posta ogni giorno con ansia: potrete seguire aggiornamenti in tempo reale sui vostri invitati direttamente online.

Come realizzare degli inviti di matrimonio digitali



Esistono diverse piattaforme di grafica che possono essere utilizzate per creare degli inviti digitali. In alternativa, potete scegliere dei siti che permettono di realizzare partecipazioni nuziali complete di RSVP, busta virtuale, pagina evento e promemoria automatici. In entrambi i casi, ci sono comunque diversi step da rispettare per costruire una perfetta wedding stationery digitale.

Definire lo stile

Prima di iniziare, stabilite l’estetica dei vostri inviti, in modo tale che rispetti il tema scelto per il matrimonio. Selezionate quindi la combinazione di colori, il font dei caratteri, il design e altri aspetti grafici come illustrazioni, immagini ed eventuali foto.

Personalizzare il design

Dopo aver curato gli aspetti generali del set, potete passare ai dettagli: stabilite quindi la disposizione degli elementi, il carattere, l’interlinea, e la disposizione del testo rispetto allo sfondo. Scegliete anche se utilizzare una busta digitale.

Redigere il testo

Provvedete quindi ad inserire sul vostro invito digitale le stesse informazioni che tradizionalmente gli sposi appongono sulle partecipazioni cartacee, ovvero data, ora e luogo della cerimonia; programma della giornata; contatti utili ed eventuali informazioni su dress code e lista nozze. Se avete realizzato un sito nuziale, potete linkarlo sul retro della vostra partecipazione digitale.

Inviare ad amici e parenti

Le modalità per spedire gli inviti digitali sono diverse: potete optare per la classica e-mail, creare un QR code oppure un link da condividere tramite Wapp o sms. In ogni caso, la parola d’ordine è una sola: celerità.

Raccogliere conferme di presenza

Tra i vantaggi principali degli inviti digitali c’è sicuramente quello di raccogliere direttamente online le conferme degli ospiti sulla loro presenza all’evento. Nel form predisposto per amici e parenti, potete anche chiedere eventuali informazioni su intolleranze e allergie alimentari.

Quanto costa un invito digitale

Preferire gli inviti digitali a quelli cartacei ha sicuramente anche un vantaggio economico. Se siete abbastanza bravi con la grafica online, potete utilizzare piattaforme come Canva per realizzarli personalmente: in questo caso, i costi sarebbero pari ad un eventuale abbonamento premium.

Qualora scegliate invece un sito specializzato, sul prezzo incideranno diversi fattori come il numero di invitati; il numero di caratteri del testo; eventuali elementi personalizzati (QR Code, design ecc) e la presenza di foto e immagini. In linea di massima, si va da un minimo di 10 euro ad invito fino ad arrivare ad un massimo di 60/50 euro per le versioni più ricercate.

Facendo delle ricerche online, tuttavia, potreste anche incorrere in specialisti che offrono dei veri e propri pacchetti digitali che includano, oltre agli inviti e ai RSVP, anche la realizzazione di un sito matrimoniale e servizi aggiuntivi a prezzi molto competitivi.