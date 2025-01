Wedding stationery: quali sono i trend per il 2025

Fonte: 123RF I trend delle wedding stationery 2025

La wedding stationery ha assunto nel corso degli anni un ruolo sempre più importante all’interno delle cerimonie nuziali. Non si tratta infatti di un semplice invito, ma di un vero e proprio biglietto da visita dell’evento, che cattura la storia della coppia, offrendo un primo assaggio della celebrazione e definendo il tono e lo stile di una giornata indimenticabile.

Proprio in virtù della sua crescente importanza, la wedding stationery va scelta con cura e adeguata al tipo di fiori d’arancio che si ha intenzione di organizzare. State pianificando il vostro sì nel 2025? Ecco quali sono i trend che dovrete tenere d’occhio.

Quali saranno i trend per la wedding stationery nel 2025

I trend matrimoniali del 2025 prevedono grandi cambiamenti non solo per quanto riguarda il menù del banchetto e la durata dell’evento, ma anche nel caso della wedding stationery. Le tendenze di quest’anno saranno caratterizzate da un grande romanticismo, che sarà accentuato in ogni dettaglio: a farla da padrone, saranno calligrafie ispirate al vintage, palette di colori audaci e tocchi artistici estremamente personali.

A raccogliere le tendenze della cartoleria nuziale per i prossimi 12 mesi è stato il magazine The Wed, che ha individuato 10 trend che aggiungeranno un tocco unico e sentito al vostro giorno speciale.

Combinazioni di colori audaci

La wedding stationery del 2025 sarà all’insegna dei colori audaci, con combinazioni cromatiche che non si limitano alle classiche tavolozze nuziali. Gli sposi saranno liberi di giocare con tonalità sgargianti, come lo smeraldo intenso con l’oro, o puntando sui contrasti tra il blu cobalto e il rosa cipria. Questi mix accattivanti non solo valorizzano gli inviti, ma apportano un tocco di personalità, energia e stile moderno all’essenza dell’intero matrimonio.

Tagli e forme creative

Gli inviti di matrimonio si trasformano in vere e proprie opere d’arte grazie a tagli creativi e forme uniche. È il momento perfetto per ripensare i tipici inviti rettangolari, sostituendoli con silhouette più ricercate che regalano un aspetto insolito ed accattivante alla wedding stationery: si va da cuori e cupidi ad onde e bordi con angoli, solo per citare i più popolari. Queste forme fantasiose aggiungono profondità e dimensione, invitando gli ospiti a toccare, sentire ed esplorare ogni pezzo.

Inviti digitali e online

I siti web per matrimoni uniscono la modernità del mondo digitale con il romanticismo senza tempo dei fiori d’arancio. Già estremamente popolari, lo diventeranno ancora di più nei prossimi mesi: questi spazi online dal design accattivante consentono infatti alle coppie di condividere la loro storia d’amore in modo personalizzato e interattivo, intrecciando foto, dettagli dell’evento e messaggi sinceri in un ricordo digitale. Con un notevole risparmio anche in termini di budget.

Pizzo e ricami per un tocco vintage

Non solo modernità, ma anche il gradito ritorno del vintage. Ispiratevi al fascino senza tempo dei tessuti d’epoca, motivi in pizzo e ricami per creare partecipazioni dal sapore quasi artigianale e prezioso. Questa tendenza è perfetta per chi ha organizzato cerimonie in stile Bridgerton o vuole aggiungere un tocco di fascino d’altri tempi al proprio set di inviti, trasformando ogni partecipazione in un ricordo prezioso che gli ospiti conserveranno a lungo dopo la celebrazione.

Illustrazioni a tema viaggio

Se avete organizzato un destination wedding pensate ad inglobare delle illustrazioni della meta da voi scelta, catturando così la bellezza della destinazione. In alternativa potreste anche puntare sul ricordo di viaggio speciale o il luogo dove vi siete incontrati per la prima volta, catturando così l’essenza dell’avventura della coppia. Si tratta di un’idea vincente perché questi disegni faranno sentire gli ospiti più vicini ai festeggiati, offrendo loro anche un assaggio del viaggio che li attende.

Calligrafia Copperplate

Il 2025 è senza dubbio l’anno del vintage, che regala un sapore nostalgico alla cartoleria per matrimoni. Oltre a dettagli e tessuti, anche i font scelti rivestiranno un ruolo fondamentale in tal senso: su tutti, il copperplate, che con la sua grafia elegante e ricercata trasporterà i vostri invitati in un’epoca di glamour eterno, in cui ogni dettaglio sia curato al massimo.

Abbinate questi font ad accenti audaci o layout minimalisti per creare un singolare connubio di antico e moderno. Toni morbidi e tenui – come avorio, rosa cipria e verde sfumato – sono la scelta migliore per esaltare l’estetica vintage, mentre dettagli sottili, come bordi dorati o rilievi, regaleranno un design di lusso assoluto alla stationery.

Illustrazioni giocose e schizzi



Le illustrazioni giocose sono la scelta migliore per le cerimonie vivaci e meno formali. Schizzi di cibo, vino, ritratti e piccoli oggetti, abbinati ad una calligrafia audace, possono dare vita ad inviti dal tocco giovanile e spensierato. Ogni elemento della wedding stationery, dalle partecipazioni ai segnaposto, può essere personalizzato in base ai gusti della coppia, offrendo agli ospiti una rappresentazione visiva divertente del loro amore.

Accenti scritti a mano

Gli accenti scritti a mano evocano un autentico senso di romanticismo classico e nostalgia, riportandoci a un’epoca più semplice in cui le parole venivano realizzate con penna e inchiostro. Si può decidere di scrivere solo qualche nota su una carta elegante, oppure pensare ad un intero set di inviti scritti a mano per aggiungere calore e personalità al design della stationery.

Ricordi fotografici

Cosa c’è di più personale che aprire un invito decorato con una foto spontanea della coppia o con un loro momento speciale splendidamente catturato? Un’idea di questo tipo, oltre a rendere la cerimonia ancora più personale, offre agli ospiti uno sguardo più da vicino sul percorso dei neosposi. Dai ritratti intimi agli scatti di luoghi significativi, l’inserimento di fotografie crea una connessione emotiva, trasformando la wedding stationery in un riflesso della storia d’amore della coppia

Romanticismo gotico

Il fascino del Romanticismo gotico sarà tra i protagonisti indiscussi per i matrimoni nel 2025. Anche per quanto riguarda la wedding stationery. Semaforo verde, quindi, per palette di colori scuri e intensi e dettagli intricati ispirati al vintage, creando uno stile che combini mistero e classicità. Immaginate velluti ricchi e tonalità profonde – smeraldo, borgogna, blu notte – abbinate a caratteri ornati e design intricati ispirati all’epoca vittoriana se cercate qualcosa di ancor più raffinato e unico nel suo genere.