Le date migliori per sposarsi nel 2025

Fonte: 123RF Scegliere una data per il matrimonio nel 2025

Nella scelta della data di matrimonio di una coppia concorrono diversi fattori. Per alcuni potrebbe essere fondamentale sposarsi nella stagione estiva, altri, invece, sognano dei fiori d’arancio rigorosamente nel weekend. A prescindere dalle vostre esigenze, ad ogni modo, i più superstiziosi non potranno fare a meno di optare per una data che, per un motivo o per l’altro, garantisca loro un’unione baciata dalla fortuna.

Esistono diverse modalità che permettono di individuare le giornate più propizie per i futuri sposi: ci si può affidare al posizionamento dei pianeti, alla numerologia oppure alle antiche tradizioni orientali. Ma quali sono le date più fortunate per un matrimonio nel 2025? Calendario alla mano, scopriamole insieme.

Come scegliere una data di matrimonio nel 2025

Esistono diversi parametri per identificare una data nuziale beneaugurante. Se siete appassionati di zodiaco, l’astrologia e i pianeti potrebbero rappresentare un’ottima guida per voi, guardando con particolare attenzione i segni e i loro posizionamenti. In alternativa, la numerologia e la cabala rappresentano da sempre degli ottimi alleati nella ricerca di giornate propizie e baciate dalla fortuna.

Infine, la tradizione cinese e il suo antichissimo calendario sono una valida alternativa per le coppie che amino l’Oriente. Se state organizzando il vostro matrimonio nel 2025 e non avete ancora identificato il fatidico giorno, potete lasciarvi guidare proprio dalla superstizione per selezionare una data che garantisca un’unione ricca e longeva. Basteranno un calendario, una calcolatrice e qualche foglio et.. voilà, il gioco è fatto.

Gli appassionati di astrologia devono considerare diversi fattori nello scegliere la loro data di matrimonio. I più importanti sono le posizioni di Venere (che governa le relazioni), di Mercurio (responsabile di contratti, viaggi e pianificazione) e, naturalmente, della Luna, madre di tutti i sentimenti. Ad ogni modo, indipendentemente dalla data specifica scelta, secondo gli astrologi il 2025 sarà un buon anno per il matrimonio per i segni del Toro, Pesci, Bilancia e Cancro. Di seguito, invece, riportiamo i giorni da tenere d’occhio anche se appartenete ad un altro segno zodiacale.

1 febbraio 2025



In questa data, Venere è esaltata con il domicilio in Pesci e in congiunzione con il suo governatore, Nettuno. Pronunciare il sì in questo giorno porterà una fortuna particolare agli sposi dei segni dei Pesci, Toro e Bilancia.

24 giugno 2025



Secondo l’astrologia, Giove è il pianeta della fortuna per eccellenza. E quando è esaltato nel Cancro, come in questa data, la sua influenza è ancora più forte. Se siete un Sagittario, Cancro, Leone o Pesci, questa giornata sarà per voi particolarmente propizia.

12 agosto 2025



In questa data, Venere e Giove si uniscono, conferendo un’aura positiva al vostro matrimonio. Si tratta di una congiunzione particolarmente propizia per l’inizio di una nuova famiglia, traguardo tradizionalmente associato alle nozze. Se siete un Cancro, Bilancia, Toro, Sagittario o Pesci, assicuratevi di dare priorità assoluta a questa giornata fortunata per il vostro sì.

14 ottobre 2025



I trigoni rappresentano in astrologia degli aspetti armoniosi, e si riferiscono a due pianeti posizionati a 120 gradi di distanza. Il 14 ottobre, Venere in Bilancia formerà un “grande trigono” con Plutone in Acquario e Urano in Gemelli, regalando una sorta di protezione divina a chi si sposerà in questo giorno. Il singolare posizionamento di questi segni d’aria aiuterà anche la comunicazione e gli aspetti sociali della giornata, rendendo il ricevimento divertente e poco stressante. In particolare, i segni dell’Acquario, Gemelli, Bilancia, Toro e Scorpione dovrebbero tenere conto di questa data specifica.

Il 2025 è l’Anno del Serpente nel calendario zodiacale cinese: questa creatura simboleggia saggezza, trasformazione e prosperità, tutti elementi favorevoli per un’unione nuziale. Secondo la tradizione orientale, le date fortunate per matrimoni nei weekend del 2025 includono il 25 gennaio, 15 febbraio, 21 marzo, 28 marzo, 4 aprile, 19 aprile, 17 maggio, 31 maggio, 7 giugno, 21 giugno, 28 giugno, 4 luglio, 25 luglio, 2 agosto, 23 agosto, 12 settembre, 20 settembre, 26 settembre, 3 ottobre, 17 ottobre, 18 ottobre, 25 ottobre, 31 ottobre, 15 novembre, 21 novembre e 26 dicembre.

Anche chi si sposerà ad agosto (l’ottavo mese dell’anno) potrebbe trovare una buona dose di fortuna, poiché il numero otto è particolarmente importante per la cultura cinese: questa cifra rappresenta infatti l’infinito, un ottimo augurio per tutti gli innamorati. Nel 2025, prendete quindi in considerazione come possibili date del sì l’8 febbraio, l’8 marzo o l’8 novembre— tutte date di sabato— oppure l’8 agosto, data doppiamente fortunata, di venerdì. Sfortunatamente, la stessa buona sorte non si applica a tutte le cifre: il numero quattro è considerato malaugurante nella cultura cinese e può essere associato alla morte.

La numerologia è una scienza molto antica secondo la quale ogni numero è portatore di un significato specifico, che quindi una coppia può prendere in considerazione nella scelta della data del matrimonio. In generale, i numeri ripetuti sono considerati simbolo di buona fortuna, come ad esempio nella data 5/5/2025.

Le cifre che invece sono considerate maggiormente fortunate sono quelle che includono il due e il cinque. In numerologia, infatti, il numero cinque simboleggia il cambiamento, la comunicazione e l’adattabilità, tutti tratti fondamentali per un’unione di successo. Il due, invece, simbolizza coppia, equilibrio ed aromonia. Se avete intenzione di sposarvi nel weekend, considerate il 5 aprile, il 2 maggio, il 25 luglio o il 25 ottobre per il 2025.

Se siete degli appassionati, infine, potete scegliere la data esaminando anche il numero del vostro cammino di vita e quello del vostro partner. Per ottenerlo, sommate tutti i numeri dei vostri mesi, giorno e anno di nascita fino a ottenere una cifra singola. Ad esempio, chi è nato il 2 novembre 1993 dovrà svolgere l’operazione 2+1+1+1+9+9+3, che dà 26. Sommando infine 2+6 si ottiene il numero del cammino 8. Per integrarlo nella scelta della giornata del matrimonio (e ottenere una data fortunata), considerate di far coincidere il vostro numero con il mese e quello del vostro partner con il giorno prescelto, o viceversa.

Potreste anche sommare i vostri due numeri insieme per trovare il numero del cammino di vita congiunto. Se ad esempio i vostri numeri sono rispettivamente 6 e 5, potreste scegliere come data del sì l’11 novembre (11esimo mese) per dei fiori d’arancio doppiamente propizi. Pronti ad iniziare la vostra ricerca fortunata?