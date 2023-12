Come scegliere la perfetta data di matrimonio usando la numerologia

Fonte: iStock Numerologia e matrimonio

Nell’allestire un matrimonio ci sono diversi fattori da tenere in considerazione: ma prima di preoccuparsi di abito, palette di nozze ed inviti è fondamentale scegliere con cura la data del fatidico ‘sì’. Gli sposi possono decidere di seguire diverse strade nell’identificare il giorno perfetto per i fiori d’arancio: si può ad esempio trattare di una data a cui sono particolarmente legati, come quella dell’anniversario, oppure far coincidere le nozze con una romantica festività come San Valentino. Molti, tuttavia, sottovalutano l’importanza in termini di buon auspicio ed energie positive che alcune cifre possono regalare alle future unioni: perché allora non affidarsi alla numerologia per identificare la data migliore per il vostro matrimonio?

Come funziona la numerologia



La numerologia è un’antica pratica che affonda le sue radici nell’antica Grecia, precisamente ai tempi di Pitagora. Il filosofo riteneva infatti che i numeri fossero una porta d’ingresso per capire l’Universo, e che le date portassero con sé significati intrinsechi in grado di avere un impatto sul successo e sulla vita di una persona. Col passare dei secoli, anche altri studiosi hanno proseguito gli studi di Pitagora, mettendo a punto dei metodi per permettere alle persone di capire ed utilizzare l’arte dei numeri nelle loro vita quotidiane.

Secondo la numerologia, ciascun numero che compone una data deve essere sommato fino a ridursi ad un’unica cifra, oppure fino ad arrivare ad 11,22 o 33, che sono considerati ‘numeri maestri’ e non possono quindi essere ulteriormente ridotti. La data ‘1 Ottobre 2023’, ad esempio, può essere ridotta ad un’unica cifra sommando1+ 1+0 (Ottobre è infatti il decimo mese dell’anno) +2+0+2+3, che equivale a 9. Questo numero deve essere quindi utilizzato per interpretare il significato intrinseco di una data: secondo la numerologia, infatti, tutte le cifre da 1 a 9 hanno degli specifici attributi. Alcune sono simbolo di equilibrio, altre di crescita o forza.

Il concetto di ‘numero del destino’ è altrettanto centrale nella numerologia. Si tratta di numeri calcolati in base alla data di nascita di una persona, e ne rappresentano personalità, tratti interiori e temi portanti nel percorso di vita. Per poterli calcolare, è necessario sommare tutte le singole cifre che compongono la data di nascita di un individuo: ad esempio, nel caso di una persona nata il 24 Novembre 1998 sarà sufficiente sommare 2+4+1+1+1+9+9+8, che equivale a 35. Sommando ulteriormente 3+5 si otterrà 8, che facendo una rapida ricerca online vi permetterà di comprendere quali sono i capisaldi della vostra esistenza.

Come scegliere la data di matrimonio utilizzando la numerologia



Nella scelta di una data di matrimonio ci sono fattori che per alcune coppie hanno grande importanza, come la stagione in cui pronunciare il fatidico ‘sì’: se da un lato alcuni sposi sognano un matrimonio in spiaggia, altri subiscono il fascino dei fiori d’arancio natalizi. Nel caso in cui tuttavia decidiate di affidarvi alla numerologia, è importante che la data sia compatibile con i ‘numeri del destino’ degli sposi, così da creare un buon allineamento energetico. Ad esempio, se uno dei partner ha come numero del destino il 3 e l’altro il 5, sarebbe di buon auspicio scegliere una data la cui somma si riduca a 3, 5 oppure 8 (dato a sua volta dalla somma di 3 e 5). Ma la scelta potrebbe ricadere su altri numeri che sono tradizionalmente considerati in numerologia simbolo di buon augurio. Tra questi citiamo:

Il numero 1, considerato positivo perché indica nuovi inizi e l’avvio di un nuovo capitolo. Incarna l’dea di unità (due che si fondono in uno) che risuona perfettamente nell’idea stessa del matrimonio.

considerato positivo perché indica nuovi inizi e l’avvio di un nuovo capitolo. Incarna l’dea di unità (due che si fondono in uno) che risuona perfettamente nell’idea stessa del matrimonio. Il numero 2 s imbolizza coppia, armonia ed equilibrio. Perfetto per una coppia che voglia focalizzarsi sul concetto di unione ed impegno.

imbolizza coppia, armonia ed equilibrio. Perfetto per una coppia che voglia focalizzarsi sul concetto di unione ed impegno. Il numero 3 incarna comunicazione, creatività e libera espressione. Ideale per una cerimonia di nozze vivace e vibrante.

incarna comunicazione, creatività e libera espressione. Ideale per una cerimonia di nozze vivace e vibrante. Il numero 6 è connesso alla felicità domestica e alla responsabilità. Di buon auspicio se la vostra priorità è creare una famiglia.

è connesso alla felicità domestica e alla responsabilità. Di buon auspicio se la vostra priorità è creare una famiglia. Il numero 7 denota introspezione e profondità spirituale. Ottima per una coppia che dà gran valore all’unione tra le anime.

denota introspezione e profondità spirituale. Ottima per una coppia che dà gran valore all’unione tra le anime. Il numero 9 indica compimento e umanità. Un numero universale che caratterizza aspirazioni, chiusura di cerchi e suggerisce il culmine di una vita in solitaria che lasci spazio alla realizzazione nel matrimonio.

Da evitare, invece, il numero 4, tradizionalmente associato alla praticità e alla materialità, decisamente poco romantico.

Scegliere il giorno del sì grazie a numeri ed astrologia

Un ulteriore modo per scegliere una data simbolicamente positiva, prevede il giusto connubio tra numerologia ed astrologia. Secondo questa scuola di pensiero, è importante considerare il posizionamento dei pianeti del Sistema Solare nel giorno della data del sì. Esistono infatti alcuni allineamenti tradizionalmente propizi per i nuovi inizi: avere Venere, pianeta dell’amore, in una posizione favorevole nel giorno dei fiori d’arancio può dare una spinta propulsiva in termini di energia romantica, così come evitare giorni in cui Mercurio sia retrogado potrebbe evitare problemi di comunicazione.

Insomma, per i più superstiziosi i fattori da tenere in considerazione per un’unione benedetta dalla buona sorte sono molteplici. Ai più scettici, invece, basterà esser certi di avere accanto a sé la persona adatta.