Le date migliori per sposarsi nel 2024

Scegliere la data del proprio matrimonio è uno dei compiti più importanti che tutti i futuri sposi sono chiamati ad assolvere. È l’operazione prioritaria di ogni cerimonia nuziale, poiché da essa dipendono la scelta della location e le contrattazioni con tutti i professionisti coinvolti nell’allestimento.

Oltre a questioni di natura pratica, nella scelta di una data di matrimonio concorrono anche altri fattori: molte coppie scelgono dei giorni che abbiano grande significato per loro, mentre altre si affidano alla superstizione e alla numerologia. Se rientrate in quest’ultima categoria e state organizzando il vostro “sì” nell’ anno corrente, siete capitati nel posto giusto: in questa guida vi spieghiamo quali sono i giorni migliori per sposarsi nel 2024.

Come scegliere la data del matrimonio

Selezionare la data per il proprio matrimonio potrebbe rivelarsi tutt’altro che semplice per una coppia di futuri sposi. Ciascuno dei coniugi, infatti, potrebbe avere delle priorità differenti, e le motivazioni che li guideranno verso la scelta del “fatidico giorno” sono molteplici. La prima è chiaramente la stagione: molte coppie non possono rinunciare ad una giornata assolata che faccia da cornice al proprio sì, mentre altri prediligono il romanticismo di un matrimonio invernale.

Alcuni sposi, poi, si lasciano guidare da questioni di ordine sentimentale: molti infatti fanno ricadere la scelta su una giornata particolarmente importante per loro, come può essere quella dell’anniversario del primo appuntamento o del compleanno di uno dei due festeggiati. Una terza categoria, infine, include le coppie più scaramantiche: scegliere una data che secondo gli astri o secondo la numerologia possa favorire l’inizio di una relazione duratura e serena, è per molti un elemento irrinunciabile.

Gli sposi più superstiziosi sono infatti certi che il giorno scelto per il proprio sì non sia semplicemente un numero da cerchiare in rosso sul calendario, ma che possa rappresentare un punto di partenza importante per la loro vita insieme. Se state organizzando il vostro sì nel 2024, sappiate che secondo il calendario cinese, l’astrologia, o la numerologia, esistono dei giorni che più di altri potrebbero funzionare da catalizzatori di energie positive per la vostra unione. Ma quali sono le date più fortunate in cui pronunciare il proprio sì?

Se volete iniziare la vostra vita matrimoniale con il piede giusto, guardate all’astrologia per qualche piccolo consiglio. Il novilunio è considerata la migliore fase lunare per sposarsi, perché rappresenta speranza e novità, concetti che racchiudono in sé lo spirito di tutti i matrimoni. La luna nuova cade circa una volta al mese, e nel 2024 corrisponde ai seguenti giorni: 11 gennaio; 9 febbraio; 10 marzo; 8 aprile; 7 maggio; 6 giugno; 5 luglio; 4 agosto; 2 settembre; 2 ottobre; 1 novembre; 1 dicembre e 30 dicembre.

Per quanti preferiscano l’idea di un matrimonio nel weekend ci sono delle buone notizie: molte di queste date cadono di venerdì o domenica, mentre l’1 novembre corrisponde in Italia ad una festività nazionale, motivo per cui potreste non dover chiedere uno sforzo eccessivo ai vostri ospiti in termini di permessi lavorativi.

Esistono poi dei segni zodiacali che più di altri sono collegati all’idea di unione e di amore. La nuova luna nella stagione della bilancia, che cade il 2 ottobre 2024, è connessa ad esempio ad una relazione di successo. Il novilunio nella stagione del capricorno è invece associato alla longevità e alla determinazione: questa data corrisponde al 30 dicembre. Anche i giorni in cui si svolgono le eclissi solari sono considerati particolarmente favorevoli: questi fenomeni in cui Sole, Luna e Terra sono perfettamente allineati sono piuttosto rari, ma rappresentano un innegabile segnale di buon auspicio. Nel 2024 ad esempio un’eclissi solare si svolgerà l’8 aprile.

In quanto ai pianeti, Giove è uno dei migliori alleati delle giovani coppie perché rappresenta prosperità, abbondanza e realizzazione. Il “Pianeta gigante” si muove molto lentamente (di solito impiega circa 13 mesi per spostarsi da un segno dello zodiaco all’altro), ma il giorno in cui cambia il proprio domicilio viene considerata una data fortunata. Nel 2024 Giove si sposterà dal segno dell’ariete a quello del toro l‘1 maggio.

Per accrescere le probabilità di un matrimonio di successo, un’altra fonte d’ispirazione potrebbe essere il calendario cinese. Molte comunità dell’ Est dell’Asia utilizzano il sistema luni-solare, che è basato sull’osservazione della longitudine del sole e delle fasi lunari. Studiandole con attenzione, si possono identificare delle date di buon auspicio anche per i matrimoni.

Secondo il calendario cinese, ad esempio, l’8 agosto è il giorno più fortunato per sposarsi nel 2024. Per la cultura cinese, infatti, il numero otto rappresenta l’infinito: se applicato ad un contesto nuziale, simbolizza un amore eterno tra due persone. Poiché il mese di agosto è l’ottavo mese del calendario, pronunciare il proprio “sì” il giorno otto di questo mese raddoppierà l’impatto positivo della data sulla vostra relazione. In alternativa, potete optare per il giorno 8 degli altri 11 mesi: che sia febbraio o ottobre, aggiungerà una buona dose di fortuna extra alla vostra unione.

Esistono comunque anche altre date foriere di buon auspicio nel 2024, che secondo il calendario cinese corrisponde all’anno del Drago. Se avete intenzione di sposarvi in questo anno, i mesi più fortunati sono maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre. Per quanto riguarda i giorni, invece, dovreste orientare la vostra scelta tra il 2, l’8, il 13, il 14, il 17, il 20, il 25, il 29. A contrario, si dovrebbe evitare il quattro, così come il quarto mese dell’anno: questo numero è infatti spesso associato alla morte nella cultura cinese.

I giorni più fortunati in cui sposarsi nel 2024 seguendo la numerologia

Se siete una coppia che dà grande importanza alla spiritualità, anche la numerologia potrebbe rivelarsi un’ottima alleata per scegliere la data del vostro matrimonio. Secondo questa disciplina, la ripetizione dei numeri corrisponde ad un importante messaggio dell’universo: scegliere una data che esibisca una determinata sequenza di cifre equivarrà ad una vera e propria benedizione per la vostra unione. Per regalare equilibrio e fortuna al vostro sì, scegliete un mese o un giorno che contenga il numero due. Poiché febbraio ed aprile sono rispettivamente il secondo e il quarto mese dell’anno, sono delle potenziali ottime scelte.

Le date più fortunate? Sono il 2 febbraio 2024, il 4 febbraio 2024, e il 24 febbraio 2024. Anche ad aprile potete scegliere tra il 2, il 4 e il 24. Infine, passiamo ai numeri angelici, ovvero delle sequenze di numeri ripetuti che si ritiene portino un significato spirituale e messaggi dagli angeli custodi. Il 222 è particolarmente propizio per le nuove coppie: una data in cui si ripete è il 2/2/ 24 . Il 2424, invece, è associato a stabilità, pazienza e determinazione, che tutte le coppie vorrebbero all’interno della propria unione: date in cui si ripete sono il 24/2/2024 ed il 24/4/2024.