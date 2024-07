Idee creative per un matrimonio estivo

Fonte: iStock Matrimonio estivo

I matrimoni estivi sono da sempre molto amati dagli sposi di tutto il mondo. E le possibilità di renderli indimenticabili sono quasi infinite. Prima di lanciarsi nell’allestimento della cerimonia, tuttavia, è necessario confrontarsi con la problematica principale che queste cerimonie potrebbero portare con sé: il caldo.

Per rendere l’esperienza rilassante per tutti gli ospiti, quindi, è necessario contrastare le alte temperature sia utilizzando gadget come ventagli e ombrellini, sia pensando ad un menù fresco e leggero. State organizzando i vostri fiori d’arancio nei mesi di luglio ed agosto? Dalla location alle decorazioni, passando per la palette e il menù di stagione, ecco una serie di idee creative per il vostro matrimonio estivo.

Che location scegliere per un matrimonio in estate

Complice il clima favorevole, di solito i matrimoni estivi sono celebrati outdoor. A seconda delle vostre preferenze, potete optare per un classico ricevimento in spiaggia oppure per una cerimonia immersa nel verde. Tra le proposte più gettonate ci sono anche le piscine, perfette soprattutto se avete intenzione di allestire un pre o un after party di matrimonio: estate equivale a divertimento, ed una festa di questo tipo permetterà agli ospiti di celebrare il vostro amore senza problemi di etichette. Un’altra opzione molto amata per i matrimoni estivi è quella di regalare agli invitati un giro in barca o a bordo di un vascello, magari organizzando per loro delle piccole escursioni.

Non dimenticate, tuttavia, di posizionare all’interno della cornice nuziale una stazione idratante: oltre ai cocktail assicuratevi che ci sia acqua in abbondanza ed anche bevande analcoliche e rigeneranti per i vostri invitati. In alternativa potreste anche pensare ad un angolo bar negli spazi esterni della location di nozze, dove gli ospiti possano dissetarsi e rilassarsi scambiando quattro chiacchiere. La location può essere decorata con ghirlande e foglie verdi.

Se avete pensato ad un party in un giardino o in uno spazio esterno, assicuratevi che ci siano anche delle zone all’ombra, da impreziosire con divani e poltrone per una lounge zone, oppure pensate a dei tendoni matrimoniali. Questi ultimi potrebbero salvarvi anche da eventuali acquazzoni estivi.

Decorazioni per le nozze in estate

Le opzioni per decorare un matrimonio estivo sono diverse e variegate. Il primo passo da compiere riguarda ovviamente la scelta della palette nuziale, che nei mesi più caldi dovrebbe essere all’insegna della vivacità. Evitate quindi colori scuri e preferite tonalità chiare o neutre come giallo, color corallo o blu navy. Selezionate le tinte in base alla location da voi selezionata, ma evitate nuance troppo accese nel caso in cui si tratti di una cornice già molto accogliente.

In quanto agli addobbi, se avete pensato ad una cerimonia vivace e poco formale, potreste decidere di puntare su dei palloncini, soprattutto negli spazi esterni. Utilizzateli di colore bianco per restare fedeli alla palette nuziale e scongiurare l’effetto “festa di compleanno”. Anche la frutta fresca potrebbe regalare un tocco ancor più estivo al vostro sì: utilizzatela per creare dei centrotavola e aggiungere un tocco di brillantezza alle tovaglie. In alternativa, le candele colorate potrebbero rivelarsi un’ottima opzione per decorare il table setting. Per rendere il tutto ancora più suggestivo, potete decidere di posizionarle in contenitori con dell’acqua, accendendole quando il sole sarà tramontato.

Investire sugli addobbi floreali, invece, potrebbe non rivelarsi una scelta saggia: sotto il sole cocente i fiori potrebbero infatti appassire prima del dovuto. L’alternativa migliore è rappresentata dalle piante succulente, che non temono le alte temperature. Potete utilizzarle come centrotavola o anche allestire un angolo boho con cactus e amache.

E’ molto, probabile, infine che il party si protragga anche dopo il tramonto del sole: per questo motivo, non dimenticate di installare delle piccole luci per accompagnare la vostra cena outdoor. File di lampadine sulle tavolate renderanno l’atmosfera ancora più romantica.

Gadget e regali per gli ospiti

Se avete organizzato il vostro matrimonio in una location outdoor, pensate a tutto quello di cui gli ospiti potrebbero aver bisogno per godere al massimo dell’esperienza. Predisponete quindi una wedding bag con tutto l’essenziale per dei fiori d’arancio estivi, come acqua, dolci, snack, crema solare o spray anti-zanzare. Nel caso in cui la cerimonia si svolga in piscina o al mare, inoltre, non potranno mancare un telo o delle comode ciabatte. Queste ultime, possono essere personalizzate con le vostre iniziali o con un logo a scelta.

Per aiutare amici e parenti a proteggersi dal sole, invece, avete più opzioni. Se avete organizzato un matrimonio dallo stile vintage oppure, ad esempio, ispirato a Bridgerton, fornite a ciascun invitato un ombrellino da passeggio. In alternativa, se avete organizzato un rito indoor, potete pensare a dei ventagli, rigorosamente negli stessi colori della palette nuziale.

Le bomboniere? Anche in questo caso potreste pensare a qualcosa che ricordi l’estate, come delle decorazioni per la casa a tema mare, piatti in ceramica artigianale o shaker per cocktail.

Menù perfetto per i matrimoni in estate

Complice il caldo, i vostri invitati potrebbero non gradire particolarmente portate ricche ed elaborate. Preferite per le nozze estive piatti più leggeri, magari a base di pesce, pollo, insalata e verdure di stagione. Se amate la cucina esotica potete aggiungete al menù del buon sushi, oppure offrite agli ospiti la possibilità di gustare una fresca poké con riso e frutti tropicali. Per le cerimonie più sofisticate, invece, l’opzione migliore restano le ostriche, soprattutto se le nozze sono celebrate in una località di mare.

Un alleato insostituibile, in ogni caso, sarà l’anguria: potrete servirla non solo insieme agli altri frutti in una gustosa macedonia, ma anche come appetizer oppure per impreziosire i vostri cocktail. In quanto al dessert, prediligete semifreddi e gelati: potreste anche pensare ad una stationery personalizzata, in cui ciascun ospite possa comporre il proprio cono. Anche per la torta nuziale fate ricadere la scelta su un dolce non troppo elaborato.

Per quanto riguarda le bevande infine, se siete amanti dei cocktail puntate su ingredienti freschi come menta, cetriolo o frutti di bosco abbinati a liquori leggeri. Un’altra valida alternativa è rappresentata dal vino rosé: quest’ultimo si presta benissimo anche per gli aperitivi e, a differenza dei vini rossi, va bevuto fresco.