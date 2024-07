Idee per mantenere gli ospiti idratati durante una cerimonia

Dai dispenser per l’acqua alle soluzioni più ricercate: ecco come mantenere gli ospiti idratati durante matrimonio

Fonte: 123RF Angolo con drink di un matrimonio

In ogni matrimonio che si rispetti non può mancare una buona dose di drink. Tra flûte di champagne e cocktail per l’ happy hour, queste bevande aiuteranno a creare un’atmosfera frizzante e rilassata. Tuttavia è importante, soprattutto per i matrimoni estivi, che non ci sia spazio solo per l’alcol, ma anche per acqua e bevande idratanti.

Complici le alte temperature e le acrobazie in pista da ballo, il rischio di disidratazione è piuttosto alto, ed è importante prevenirlo mettendo a disposizione degli ospiti acqua e drink in quantità. Anche in questo caso, tuttavia, esistono diverse soluzioni decisamente più scenografiche dei classici bicchieri e bottigliette. A corto di idee? Vi spieghiamo in questa guida come mantenere idratati gli ospiti del vostro matrimonio in modo originale.

Come mantenere gli ospiti idratati nel proprio matrimonio

Dai tipi di bevande al loro posizionamento all’interno della cornice del ricevimento, ci sono diversi fattori da considerare per allestire un angolo rigenerante per i vostri invitati. Ecco cosa consigliano gli esperti.

Aggiungete gusti particolari

Se chiaramente l’acqua può essere servita da sola, aggiungere degli aromi rinfrescanti per soddisfare i gusti di amici e parenti regalerà anche un tocco di colore alla cerimonia.

Pensate ad esempio a dell’acqua aromatizzata a base di fragola, limone, zenzero o mirtilli. Non solo potranno apprezzare anche gli ospiti che non bevono alcol, ma la cornice ne gioverà in termini di profumi e colori.

Scegliete una location accessibile a tutti

Servire l’acqua durante il matrimonio è essenziale, ma se sceglierete di posizionare i drink in una postazione difficile da raggiungere, gli ospiti non riusciranno ad idratarsi come si deve. Studiate bene la vostra location di nozze, e identificate un angolo che tutti possano notare. I più gettonati? All’ingresso della cerimonia, accanto alla pista da ballo o poco distante dal bancone del bar.

Non dimenticate gli accessori essenziali

L’acqua non è l’unico ingrediente necessario per una stazione d’idratazione ad hoc. Prima di tutto, c’è bisogno di un bancone o di un’altra struttura su cui posizionare le bibite, sia che si tratti di distributori che di bicchieri. Non dimenticate di posizionare anche ghiaccio in gran quantità e bicchieri, in vetro o materiali riciclabili. Anche le decorazioni renderanno questo angolo più gradevole: aggiungete quindi tovaglie nei colori della vostra palette nuziale e petali di fiori edibili nei drink.

Idee originali per distribuire i drink

Per assicurarvi che ospiti ed invitati del matrimonio siano ben idratati non è sufficiente un angolo minimal con dispensatori di bevande e bicchieri. L’operazione può diventare decisamente creativa con un pizzico di fantasia: in base al tema scelto per il vostro sì avrete diverse opzioni a vostra disposizione.

Aggiungete delle bottigliette alle welcome bags

Le wedding bags non sono un requisito obbligatorio per un matrimonio, ma potrebbero essere un gradito regalo se avete ospiti che arrivano da lontano. Oltre a riempirle con hangover o beauty kits, provate anche ad aggiungere qualche bottiglietta d’acqua, che gli invitati potranno consumare anche durante il rito. Scegliete il vostro brand preferito o, in alternativa, affidatevi a dei produttori locali per portare a termine il delicato compito e sostenere l’economia del posto.

Allestite un angolo self service

Invece di predisporre vassoi con bicchieri già pieni di acqua, pensate invece ad utilizzare dei dispenser con diversi tipi di acqua aromatizzata che gli ospiti potranno utilizzare da soli. I vantaggi sono più di uno: da un lato, le bibite resteranno più fresche, dall’altro potrete sbizzarrirvi maggiormente anche con dettagli e decorazioni. Oltre a risparmiare sul personale in sala.

Utilizzate prodotti stagionali per i drink

Se cercate qualche soluzione originale per il vostro ricevimento, provate ad utilizzare frutta e verdura di stagione, oppure erbe, per conferire un aroma più particolare alle bevande. Per le nozze estive pensate a fragole, mirtilli, more, lamponi, pesche, anguria, cetrioli ed altri prodotti tipici della bella stagione.

In inverno, invece, affidatevi a limoni, lime, arancia e kiwi. Lo stesso discorso vale per centrifugati, spremute e frullati.

Presentazioni particolari

La maggior parte delle coppie sceglie di disporre bicchieri o brocche d’acqua su superfici piane come tavoli o banconi, ma le opzioni sono numerose. Se avete organizzato un matrimonio in stile old money, ad esempio, pensate a delle mensole in vetro con decorazioni in oro.

Anche coffee table sparsi in un lounge corner o credenze sono un’ottima alternativa per i fiori d’arancio più sofisticati.

Preparate un carrello da bar

Un altro tipo di allestimento potrebbe essere realizzato con il supporto di un carrello da bar. Potete utilizzarne più di uno nel caso in cui abbiate organizzato una cerimonia con molti invitati, e potete anche pensare a delle decorazioni con fiori o erbe rampicanti se avete organizzato un botanical wedding.

Bicchieri personalizzati con colori e incisioni

Bicchieri in plastica riutilizzabile sono spesso più funzionali ed economici rispetto ai calici di vetro se avete pensato ad un angolo self service. L’effetto visivo potrebbe non essere altrettanto suggestivo, ma nulla vi vieta di personalizzare questi recipienti: provate ad inciderli con le vostre iniziali, utilizzando colori ed illustrazioni in linea con il vostro tema nuziale.

Impreziosite i drink con fiori edibili

Se pensate di distribuire tra gli ospiti dei bicchieri con le preziose bevande, ci sono molti modi per decorarli e renderli piacevoli alla vista. Dei petali di fiori edibili aggiungeranno un tocco di colore al semplice vetro, e si potrebbero rivelare particolarmente adatti a matrimoni in giardino o di tipo bucolico.

Pensate ad una discreta varietà di bevande

L’acqua non deve essere l’unica opzione per gli ospiti. Sia che si tratti di un dispenser per la cerimonia o di un aperitivo, non dimenticate di aggiungere anche altri tipi di drink analcolici. I succhi di frutta potrebbero non essere idratanti quanto l’acqua, ma sono gustosi e colorati.

Sostenete l’ambiente

Nonostante molte coppie scelgano di includere bottigliette di plastica nelle wedding bags, queste ultime non rappresentano probabilmente la soluzione più sostenibile. Per un’alternativa eco-friendly, pensate a delle borracce in acciaio o a dei bicchieri riutilizzabili che possano sostituire la classica plastica. I matrimoni generano molto spreco, e questa soluzione potrebbe rivelarsi molto saggia.