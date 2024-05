Dai tarocchi all’angolo per i selfie: idee per sorprendere gli ospiti di un matrimonio

Fonte: iStock Sposi posano per un selfie

I futuri sposi sono senza dubbio i protagonisti assoluti di ogni matrimonio che si rispetti, ma anche gli ospiti sono chiamati a svolgere un ruolo di rilievo in un giorno così importante. Per questo motivo, sempre più coppie scelgono di sorprendere i propri invitati con regali e momenti speciali: un modo particolare per ringraziarli per l’affetto e il supporto dimostrati nei loro confronti.

Riservare ad amici e parenti un ruolo non solo di spettatori passivi, ma di comprimari assoluti nella propria cerimonia di nozze, è una missione a cui sempre più sposi scelgono di aderire. Ma come si possono sorprendere gli invitati di un matrimonio senza snaturare la propria cerimonia? Dai tarocchi ai gadget personalizzati, ecco qualche suggerimento per voi.

Come sorprendere gli ospiti di un matrimonio

Molti sposi scelgono di ricambiare l’affetto ricevuto dai propri invitati pensando a delle sorprese o a dei piccoli regali per loro. Se le wedding bag sono ormai una tradizione ben consolidata, non rappresentano tuttavia l’unica soluzione: i futuri coniugi hanno infatti a propria disposizione molteplici opzioni per lasciare senza fiato amici e parenti, e spesso basta davvero poco per rendere la propria cerimonia ancora più indimenticabile.

L’angolo dedicato ai gioielli fai da te

Lavorare a stretto contatto con un negozio locale di gioielli vi permetterà di fornire a tutti gli ospiti dei piccoli presenti da portare con sé a casa. Organizzare una station da dedicare agli accessori potrebbe rivelarsi una scelta vincente: ciascun invitato avrà a disposizione piccole pietre o ciondoli per comporre braccialetti e collane assolutamente personali e coerenti con il proprio stile. Sempre lasciandosi guidare dai consigli di un esperto.

Una wedding stationery scritta a mano

Menù, inviti, segnaposto e card di matrimonio possono diventare ancor più personali ed unici nel proprio genere se cercherete di scriverli a mano. Una soluzione poco adatta alle cerimonie più formali, ma di sicuro effetto in quelle più intime e conviviali. Qualora la vostra grafia non sia all’altezza delle aspettative, potete anche impreziosire la wedding stationery con dei piccoli schizzi realizzati da voi.

Un menù di secret cocktail

Trasformate il vostro matrimonio in uno speakeasy: aggiungete sul retro del vostro menù una lista dedicata ai design cocktail, oppure preparate un QR code da nascondere sapientemente all’interno della location del vostro sì. Solo quando lo avranno trovato, gli ospiti potranno dissetarsi con una bevanda preparata apposta per loro.

Dress-code e colori da indossare

Sbarazzatevi dei rigidi dettami dell’etichetta e scegliete una palette del tutto personale per i look dei vostri ospiti. Condividete con loro cinque o sei colori per comporre l’outfit nuziale: i consigli sul dress-code saranno assolutamente ben accetti, e gli invitati saranno molto lieti di avere un look che rispecchi a pieno il tema del vostro matrimonio. Anche ( e soprattutto) da un punto di vista cromatico.

Ritratti e scatti da portare a casa

Nel prepararsi per il vostro matrimonio, gli ospiti presteranno grande attenzione al loro outfit. Per questo motivo, potrebbero apprezzare degli scatti professionali che li immortalino in tutto il loro splendore. Assoldate un secondo fotografo oltre a quello ufficiale. ed incaricatelo di realizzare polaroid e ritratti per tutti gli ospiti che lo chiedano.

Angolo dei tatuaggi

Se volete mettere in scena un matrimonio che sia assolutamente fuori dagli schemi, pensate ad un angolo dedicato ai tatuaggi. Accertatevi che tutto sia perfettamente a norma, ed affidatevi ad un tatuatore professionista per realizzare i sogni (in inchiostro) dei vostri amici e parenti.

Qualora l’idea vi sembri troppo hardcore, invece, allestite una postazione in cui ciascuno possa realizzare dei tatuaggi temporanei da sé.

Mezzi di trasporto per tutti

Se volete evitare problemi logistici o di spostamenti ai vostri ospiti, pensate anche a fornire un servizio di navetta o di shuttle che li trasporti dal luogo della cerimonia a quello del banchetto. La sorpresa potrebbe fare molto piacere a tutti, soprattutto considerando che, al termine del ricevimento, qualcuno potrebbe essere troppo stanco per potersi mettere al volante.

Cestini per la self-care in toilette

Predisporre dei cestini che contengano tutto il necessario per la toilette è uno di quei quei dettagli destinati a fare la differenza. Preparate piccoli contenitori con prodotti di self care: assorbenti, elastici per capelli o spazzolini sono solo alcuni dei gadget che potranno rendere più piacevole l’esperienza dei vostri invitati.

Angolo per la lettura dei tarocchi

Se avete organizzato un matrimonio a tema astrologico o siete appassionati di esoterismo, predisporre un angolo dedicato alla lettura dei tarocchi potrebbe rivelarsi un’idea geniale. Affidatevi ad un cartomante esperto che possa offrire il proprio consulto ad ospiti ed invitati nell’ora del cocktail, oppure create dei drink o delle bevande ispirate ai segni zodiacali.

Se invece siete affascinati dalla numerologia, assegnate a ciascun tavolo della location una cifra esplicativa che contenga un messaggio speciale.

Gli snack di mezzanotte

Il cibo è uno dei componenti essenziali di qualsiasi cerimonia di nozze. Le portate sono solitamente servite dall’antipasto fino al taglio della torta, ma questo non vi impedisce di aggiungere una piccola sorpresa anche quando il banchetto vero e proprio si sia concluso.

Se avete intenzione di prolungare la cerimonia con una sessione di karaoke o danzando al ritmo dei vostri brani preferiti, sorprendete i vostri ospiti con un piccolo snack a tarda notte: pizza, patatine fritte o dolcetti faranno la gioia dei più golosi.

Intrattenimento a prova di social

Concedersi qualche ora per le danze sfrenate in pista non è l’unica forma di intrattenimento che potrebbe far piacere ai vostri invitati. Valutate la possibilità di scegliere un performer speciale, come un imitatore, un comico, o delle ballerine di danza aerea: gli ospiti apprezzeranno particolarmente, soprattutto se lo show in questione dovesse rivelarsi particolarmente Instagram friendly.

Uno specchio per i selfie

Tra le attività preferite degli invitati ad un matrimonio c’è senza dubbio quella di scattarsi dei selfie. Alcuni ospiti, tuttavia, potrebbero essere molto esigenti in fatto di photoshooting , necessitando di una postazione ad hoc. Correte in loro soccorso installando un angolo dedicato proprio ai selfie: uno specchio decorato con scritte o colori sarà l’alleato ideale per i loro scatti di giornata.