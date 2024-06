Dalle classiche coppe in vetro ai pittoreschi carretti: ecco come servire in modo originale il gelato durante un matrimonio

Fonte: 123RF Due sposi gustano un gelato

Le opzioni per il dessert in una cerimonia di matrimonio possono essere davvero tantissime: dai macarons alle confettate, gli sposi hanno a dir poco l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, c’è una soluzione che più di ogni altra potrebbe fare la gioia di ospiti ed invitati: il gelato.

Se state organizzando i fiori d’arancio nel periodo estivo, questa coccola golosa potrebbe non solo impreziosire il menù, ma aggiungere anche un tocco di originalità alla mise en scene. Vi state chiedendo come si possa servire il gelato in modo originale durante un matrimonio? Dagli impiattamenti più tradizionali al classico carretto, ecco qualche idea per voi.

Come servire il gelato in modo originale durante un matrimonio

Che si scelga di servirlo insieme a frutta o dolci in un unico piatto, oppure di predisporre un angolo ad hoc, il gelato potrebbe rappresentare la scelta ideale per qualsiasi matrimonio estivo. A renderlo particolarmente apprezzato, è senza dubbio la possibilità di scegliere tra moltissimi gusti, così da accontentare tutti gli amici e i presenti.

Non solo si può essere creativi con gusti e topping, ma anche per quanto riguarda le modalità con cui portare il dessert in tavola: cono o coppetta vanno forse per la maggiore, ma non mancano composizioni più ricercate ed eleganti, perfette per le cerimonie formali. Siete alla ricerca di un modo originale per servire il gelato nel corso del vostro matrimonio? Date uno sguardo a questi suggerimenti.

Personalizzare i gelati: nomi ed etichette originali

La chiave del successo per una cerimonia originale? Quella di personalizzare i gelati. Divertitevi a cercare dei nomi evocativi per ciascun gusto, lasciandovi ispirare dall’appellativo del vostro animale domestico o del quartiere in cui siete nati. Comporre il proprio dessert si trasformerà in un vero tuffo nei ricordi.

Gelati in versione “mini” come appetizer

Se avete intenzione di incorporare i gelati nel vostro buffet di apertura, sarebbe meglio optare per una versione mini. In questo modo non rischierete di appesantire gli ospiti, e regalerete loro dei dessert a prova di scatto social.

Una torta gelato come dessert

Amate il gelato ma volete restare fedeli alla tradizione? L’uno non esclude l’altra: una torta gelato rappresenta la soluzione perfetta per voi, soprattutto se il sì è previsto nei caldi mesi estivi. Anche in questo caso, potrete scegliere tra diversi gusti, mixandoli anche in diversi strati.

L’angolo gelateria

Qualora abbiate organizzato un aperitivo di benvenuto con diverse stationery, non potete non dedicare un angolo ad hoc ai gelati. Assicuratevi di allestire una postazione gelateria in cui gli ospiti possano comporre il proprio cono, scegliendo tra una discreta varietà di opzioni.

Non dimenticate di curare nei dettagli anche la segnaletica che illustri agli ospiti le varietà di dessert presenti: assicuratevi non solo che sia esaustiva, ma anche che il font e i colori scelti siano in tema con il resto della wedding stationery.

Snack per tutti: gelato con churros

Se siete alla ricerca di un perfetto snack di mezzanotte, provate ad abbinare al gelato (meglio se al gusto vaniglia e cioccolato) dei gustosi churros. I più piccoli ringrazieranno. La bilancia, forse, un po’ meno.

Il carretto dei gelati

Ideale per un matrimonio in giardino, il carretto dei gelati regalerà un tocco ancor più scenografico alla vostra cerimonia, offrendo agli ospiti la possibilità di comporre il proprio gelato in pochissimi minuti (e di scattare qualche foto).

Un tocco internazionale con i milkshakes

Affascinati dal mondo dei diner americani? Provate ad incorporare nel vostro menù dei gustosi milkshake. Anche in questo caso, potrete offrire diverse opzioni ai vostri invitati, completando il tutto con un topping di panna o della frutta.

Per un tocco ancor più personale, potete infine scegliere cannucce o bicchieri con le vostre iniziali, da portare a casa come gadget della cerimonia e riutilizzare in altre occasioni.

Sandwich gelato

Ci sono buone possibilità che i vostri ospiti apprezzino il gelato anche in varianti meno tradizionali. Pensate quindi ad un sandwich dolce, abbinando diversi tipi di creme ai cookies più variegati. Potrete disporli su piccoli vassoi da buffet, lasciando a ciascuno la possibilità di scegliere il proprio preferito, o preparare delle monoporzioni per ciascun invitato dopo averne raccolto le preferenze.

Camioncino dei gelati

Se preferite gelati su stecco al posto del classico cono, potete pensare di noleggiare un camioncino ad hoc. Si tratta di una soluzione replicabile solo negli spazi esterni, e quindi più adatta se avete pensato ad una cerimonia in spiaggia o in giardino. Il momento migliore in cui far apparire il magico veicolo? Al termine della festa, come dolcissimo regalo di arrivederci per gli invitati.

Gelato in coppa per le cerimonie eleganti

Se avete organizzato una cerimonia formale, magari lasciandovi ispirare dall’estetica Old money, non potete rischiare di servire il gelato in modo troppo semplice. La soluzione migliore per voi sono delle coppe in vetro o ceramica, da scegliere in base alla vostra palette nuziale.

Anche i gusti, in questo caso, potrebbero essere più ricercati: sostituite ai classici fragola e cioccolato dei più blasonati gelati al tartufo o allo champagne, e riuscirete a soddisfare anche i palati più raffinati.

Il fascino casual del self service

Regalate un’esperienza interattiva ai vostri ospiti allestendo una postazione self service per il gelato. Predisponete tutto l’occorrente, tra gusti, cialde e topping, e lasciate che si improvvisino gelatai per qualche minuto. Assicuratevi che nei pressi della stationery sia presente anche un membro dello staff che possa aiutarli in caso di difficoltà.

Dessert in piatto con frutta

Il gelato può essere anche l’opzione perfetta per una cena da seduti. Pensate ad un impiattamento sofisticato insieme allo chef: potete servirlo in tavola abbinato ad esempio a delle pesche, oppure sotto forma di delicato sorbetto se siete alla ricerca di un digestivo.

Una cascata di praline e confetti