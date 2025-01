Candy bar, come allestire un buffet di caramelle per un matrimonio

Un angolo di dolcezze per tutti gli invitati: ecco cos'è un candy bar di matrimonio e come allestirne uno

Fonte: iStock Un candy bar di matrimonio

Sempre più sposi scelgono di regalare una coccola golosa ai propri invitati allestendo un candy bar durante il ricevimento di nozze. Si tratta di un buffet a base di caramelle e dolciumi che gli ospiti, in molti casi, possono anche portare a casa come piccolo souvenir della cerimonia.

Se volete aggiungere un tocco di colore e vivacità al vostro banchetto nuziale, anche al margine di un pranzo gourmet, il candy bar potrebbe decisamente fare al vostro caso. Ma come si allestisce un buffet di caramelle durante un matrimonio? Ve lo spieghiamo in questo articolo.

Che cos’è un candy bar di matrimonio

Un candy bar, che vuol dire letteralmente “bar delle caramelle”, è una postazione da cui gli invitati possono prendere diversi tipi di dessert da portare a casa come souvenir dell’evento. Può essere parte integrante del buffet dei dolci, qualora ne abbiate predisposto uno, oppure essere allestito in una location separata al margine del ricevimento nuziale.

Come suggerisce il nome, in un candy bar non possono assolutamente mancare delle caramelle. Che siano gommose o alla frutta, vanno acquistate in quantità tali da riuscire a soddisfare tutti gli ospiti, soprattutto se sono presenti molti bambini. Non si tratta comunque dell’unica tipologia di dolciumi da includere: potete aggiungere anche cupcakes, bastoncini di zucchero, cioccolatini e zucchero filato. Insomma, tutti quei cibi ad alto tasso di golosità che in qualche modo ricordino gli anni dell’infanzia.

Quanto costa un candy bar nuziale?

Per realizzare un candy bar matrimoniale preventivate una cifra pari ad un paio di euro ad invitato. I prezzi possono comunque variare in base alla dimensione della cerimonia e ad eventuali restrizioni alimentari degli ospiti. Per evitare di sforare il budget, infine, non dimenticate di includere anche barattoli, sacchetti e palette nel costo totale.

Se volete risparmiare, potete acquistare caramelle in grandi quantità in negozi specializzati, meglio se confezionate singolarmente, poiché dureranno più a lungo. In quanto all’assortimento, gli esperti consigliano circa un chilo di dolci per invitato così che, nel peggiore dei casi, gli avanzi non siano troppi.

Come creare un tavolo di dolci per un matrimonio

Un candy bar può essere realizzato personalmente dagli sposi più fantasiosi e dagli appassionati di fai-da-te, anche se la maggior parte decide di affidarsi al catering della location del matrimonio. Qualunque sia la vostra scelta, è bene osservare alcuni accorgimenti per evitare brutte sorprese nel giorno del sì.

In primis bisogna accertarsi che vi sia nella struttura prescelta dello spazio sufficiente a contenere un tavolo compatto. In alternativa, potete usare contenitori o barattoli su piedistalli di altezze diverse per sfruttare meglio un angolo più piccolo. Qualora non sia direttamente il locale a provvedere al vostro candy bar, non dimenticate di acquistare, oltre alle caramelle, anche sacchetti per il takeaway, etichette (soprattutto se qualche dolce contiene frutta secca o allergeni), e, possibilmente, decorazioni. Per risparmiare, potete cercare materiali di seconda mano, soprattutto macchinari ed espositori vintage da negozio di dolciumi.

Per il giorno del matrimonio, infine, sarebbe meglio esporre il candy bar solo dopo l’inizio della cena, poco prima del taglio della torta: in questo modo, lascerete i vostri ospiti senza parole.

Idee per il candy bar di un matrimonio

Il candy bar di un matrimonio deve necessariamente essere in linea con l’atmosfera e lo stile del matrimonio. Pur trattandosi di un’idea simpatica e vivace, può infatti assumere caratteristiche eleganti, e perfino glamour, se inserito in un contesto formale e ricercato. Il segreto, come in tutti i casi, è quello di curare i dettagli: non solo assicurandosi che i colori e le decorazioni ricordino quelli dell’allestimento nuziale, ma anche puntando su ingredienti e specialità di diverso tipo. In base alle caratteristiche essenziali dei vostri fiori d’arancio, ecco qualche suggerimento per un candy bar ad hoc.

Il candy bar ricercato per gli sposi più glamour

Se avete organizzato una cerimonia elegante e raffinata, anche il buffet delle caramelle dovrà essere impreziosito da varietà di dolci costose e pregiate, riprendendo la palette cromatica dell’allestimento nuziale. Potete quindi utilizzare tessuti preziosi come la seta per coprire la superficie del tavolo, oppure pensare a dispensatori di caramelle in vetro con etichette dettagliate.

Per un tocco ancora più glamour, potreste anche considerare caramelle con accenti glitterati oppure orsetti gommosi al gusto di champagne. Promossi anche cioccolato costoso e macarons, da sempre indice di eleganza e raffinatezza.

Il carretto dei dolci per le nozze vintage

Per i fiori d’arancio dal sapore rustico e vintage, un’ottima opzione è rappresentata da un carretto di benvenuto su cui predisporre dolciumi e caramelle. Fiocchi e nastri aggiungeranno un tocco unico alla postazione, che potrete valorizzare ulteriormente puntando su prodotti locali. Per rendere ancora più suggestivo il vostro sweet corner, potete anche inserire delle divertenti macchine vintage, che ricordino l’arredamento di un vecchio emporio o di un’antica gelateria.

Il buffet monocromatico

Molte coppie scelgono per il proprio candy bar un colore differente da quello della cerimonia, allestendo un buffet monocromatico. Si può puntare su un classico rosa e blu, richiamando il mondo dell’infanzia, ma anche sul turchese e lime per un’atmosfera vintage e vivace. Queste nuance possono essere anche utilizzate per ripetere le iniziali dei due sposi, che possono essere inscritte su bustine e contenitori dei dolcetti, rendendo il tutto ancora più personale.

In quanto ai dessert da includere, non possono mancare lecca lecca e caramelle nel colore di riferimento. Ma anche zucchero filato, e pasticcini per un vero e proprio tributo agli anni della giovinezza.

Il candy bar salato per i matrimoni più originali

Se non siete degli amanti dei dolci, potete pensare ad una variante salata del vostro candy bar. Gli snack sono infatti tra i food trend del 2025, e patatine, noccioline e bites di diverso tipo potrebbero figurare benissimo in un angolo ad hoc. Gli sposi appassionati di cinema o che abbiano organizzato un matrimonio ispirato al mondo di Hollywood, possono infine puntare sui pop corn, predisponendo una macchina per prepararli sul momento e delle tradizionali confezioni in cartone per restituire agli invitati un’esperienza da sala cinematografica.