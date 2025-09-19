Whimsical wedding, come organizzare un matrimonio magico

Magia, fiori e un tocco di romanticismo: il tema whimsical è perfetto anche per i matrimoni

123rf Matrimonio whimsical

Sposarsi in autunno o in primavera vuol dire poter contare su un’atmosfera romantica e decadente, che per molti aspetti sembra avere quasi un’aura “magica”. Per questo motivo, molti sposi decisi a pronunciare il fatidico sì in questi mesi scelgono il tema whimsical per le loro nozze.

Resa popolare dai social, quest’estetica ricercata e fiabesca rappresenta un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di fiori d’arancio dall’aspetto sognante e surreale. Ma come si può adattare il tema whimsical ad una cerimonia nuziale? Colori saturi, decorazioni floreali e dettagli stravaganti saranno i vostri migliori alleati.

Che cos’è un matrimonio whimsical

L’estetica whimsical, (letteralmente stravagante) si riferisce ad uno stile estroso e colorato, in cui prevalgono elementi legati alla magia e alla dimensione del sogno, con qualche accento romantico. L’ispirazione arriva dalle piattaforme social più amate dalla Gen Z, ma anche da pellicole cult degli anni ‘90/2000 come Il favoloso mondo di Amelie o Amore e incantesimi, di cui è attualmente in lavorazione un sequel.

A caratterizzare questo tema, sono colori pastello come rosa chiaro, lilla e celeste, oltre ad elementi naturali o fiabeschi come fiori, nuvole e foreste incantate. Ispirarsi a questo stile per una cerimonia vuol dire organizzare un evento gioioso e leggermente surreale, come se la realtà fosse filtrata attraverso una lente fantastica e sognante.

Come organizzare un matrimonio whimsical

Per immergere amici e parenti in un’atmosfera whimsical, gli sposi dovranno curare ogni minimo dettaglio della cerimonia. Il risultato, ad ogni modo, li ricompenserà per lo sforzo compiuto.

La location

Il tema whimsical è indissolubilmente legato alla natura e ai suoi elementi, da sempre associati ad un immaginario magico e fantastico. L’opzione migliore per le nozze sono quindi delle location outdoor, come giardini segreti e parchi, ma anche le rive di un piccolo lago.

Qualora le temperature impongano di puntare su un luogo indoor, si potrebbero selezionare luoghi insoliti come serre o ville immerse nel verde: in questo modo si potrà giocare con decorazioni e foglie per un effetto altrettanto naturale.

La palette di colori

Per regalare un tocco whimsical ad una cerimonia nuziale, è importante concepire una palette cromatica in cui prevalgano colori pastello dal sapore fantasy come rosa cipria, lilla e celeste abbinati al classico bianco. Se la cerimonia si svolge nel periodo autunnale, si possono scegliere anche nuance più calde come arancione bruciato, prugna, verde muschio e rosa antico insieme all’avorio.

Infine, se siete alla ricerca di un tocco retrò, il consiglio è quello di scegliere tonalità come corallo, senape, turchese chiaro, rosa confetto e crema.

Decorazioni e dettagli

Per quanto riguarda le decorazioni, fiori e verde la faranno da padroni. Si può quindi puntare su archi floreali e drappeggi di tulle all’altare per restituire un aspetto fiabesco e sognante al luogo del sì; ma si possono anche utilizzare delle installazioni floreali dal soffitto al pavimento, creando un percorso magico verso lo spazio principale del ricevimento. Ulteriori dettagli che non possono assolutamente mancare? Tappeti e candele di varie dimensioni, oltre a stelle e farfalle decorative per un effetto da vera e propria favola.

Altrettanto suggestive sono le decorazioni sospese: origami, pompon di carta e nuvole di tulle sospese sui tavoli riporteranno i vostri invitati ad una dimensione infantile e nostalgica.Infine, capitolo illuminazioni. Nel caso di un ricevimento outdoor potete utilizzare delle piccole luci a led tra i rami degli alberi, oppure delle lampadine sospese. Potrebbero rivelarsi altrettanto suggestive delle mini lanterne o delle string lights.

Il table setting

In quanto al table setting, i fiori possono essere combinati a candele o piccole lanterne per realizzare dei centrotavola originali e vivaci. Scegliete le varietà in base alla stagione e alla palette cromatica di riferimento, e raccoglietele in vasi di dimensioni differenti di vetro o terracotta.

Per le cerimonie serali potete invece sfruttare le candele, inserendole in gruppo all’interno di piccole lanterne e decorando il tutto con rametti, foglie, pietre lucide o muschio per creare un effetto “foresta incantata”.

Capitolo segnaposti: puntate su piccoli dettagli personalizzati come mini cornici o piccole stelle con i nomi degli invitati.

Il menù

Il menù, e soprattutto la torta, possono offrire un contributo all’atmosfera sognante della cerimonia. Provate a realizzare un dessert a più piani, e rivestite ogni livello con fiori di zucchero intricati: gli ospiti resteranno senza parole, e non c’è rischio che i petali appassiscano come quelli freschi.

Non solo il dessert principale, ma anche il buffet dei dolci può diventare un angolo dal sapore magico e surreale: potete esporre torte, cupcakes e macarons su stand a più livelli, utilizzando in abbondanza decorazioni commestibili come glitter alimentari e cioccolato modellato a forma di stelle o cuori.

Anche un eventuale aperitivo o buffet iniziale può essere impreziosito da mini bandierine o bigliettini con citazioni sognanti, mentre i cocktail si possono decorare con caramelle o marshmallow, fiori commestibili e cannella in stecche.

Dettagli per gli ospiti

In ogni matrimonio che si rispetti, è fondamentale far sentire gli ospiti i veri protagonisti di giornata. Potete viziarli con una wedding bag a tema, in cui non potranno mancare ventagli, bustine di lavanda, tisane, talismani o mini candele profumate. Per rendere il tutto ancor più divertente, provate ad allestire anche un photo booth con oggetti a tema quali bacchette magiche, cappelli da strega o ali da fatina. Un vero e proprio tuffo nel passato.

Il look della sposa

Per una cerimonia di questo tipo sarebbe meglio non scegliere un abito super tradizionale o appariscente con molti brillantini: optate invece per un modello leggero e arioso che possa includere dettagli come balze o applicazioni e fiori 3D di grandi dimensioni. Se invece preferite un design più sobrio, puntate tutto sul velo: sceglietene uno decorato con ricami floreali, anche colorati, per un look d’impatto che lasci il segno. Matrimonio in autunno? Un mantello con cappuccio o una cappa finemente decorata renderanno il vostro outfit a dir poco indimenticabile.

Prestate infine grande attenzione al bouquet, e non abbiate paura di esagerare. Puntate su una composizione oversize per enfatizzare il tema, scegliendo fiori con forme e dimensioni differenti: provate ad esempio a combinare rose da giardino, ranuncoli, orchidee, dalie e lisianthus. Potete anche aggiungere ghirlande di fogliame per creare un effetto “a cascata”.