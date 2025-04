Palette di matrimonio, quali colori portano fortuna nel 2025

Dal verde al blu, passando per l'oro: ecco quali colori non possono mancare per un tocco fortunato in un matrimonio del 2025

I colori hanno da sempre un forte significato simbolico, e sono forieri, in molte culture, di buoni o cattivi presagi. Per questo motivo, nello scegliere la palette cromatica per il proprio sì, l’elemento superstizioso potrebbe giocare un ruolo chiave.

Che si tratti di nuance tradizionali o di soluzioni più originali, è comunque importante che la tonalità prescelta si addica al tema del sì, e, perché no, rappresenti anche un omaggio alla propria cultura d’origine. Siete alla ricerca di un po’ di buona sorte extra nel giorno dei vostri fiori d’arancio? Ecco quali colori portafortuna inserire nella palette del sì nel 2025.

Come scegliere i colori portafortuna per un matrimonio nel 2025

Nella scelta di una palette nuziale, entrano in gioco diversi fattori. Il primo, è senza alcun dubbio quello stilistico: in base al tema pensato per il proprio sì, gli sposi faranno ricadere la scelta su tinte e tonalità che si sposino con l’estetica della cerimonia. Un ricevimento boho chic, ad esempio, vedrà prevalere tinte neutre e naturali, mentre per un matrimonio cottagecore trionferanno le nuance pastello. In secondo luogo, le coppie non potranno non far ricadere la scelta su colori da cui si sentano rappresentati: che si tratti della loro nuance preferita o di una tonalità associata a momenti speciali, è fondamentale che la palette dei fiori d’arancio rispetti i loro gusti.

Ai parametri più convenzionali, ad ogni modo, se ne potrebbe aggiungere un altro piuttosto inconsueto: perché non scegliere dei colori che, secondo la tradizione, portino particolarmente fortuna all’unione? Gli sposi più superstiziosi, infatti, oltre a selezionare una data propizia per il loro grande giorno, potrebbero assicurarsi una dose di fortuna extra inglobando nella cerimonia delle tonalità associate alla buona sorte. Ovviamente, il valore simbolico riconosciuto a ciascuna nuance può variare da cultura a cultura, ma esistono alcuni colori che nel 2025 saranno sinonimo di felicità e successo.

Il verde

Simbolo per eccellenza di rinascita, speranza e crescita, un tocco di verde è assolutamente necessario nelle cerimonie degli sposi più superstiziosi. Secondo il Feng Shui, un’antica disciplina cinese, nel 2025 il suo effetto sarà ancora più beneaugurante: quello attuale è infatti l’anno del Serpente di legno, e saranno le nuance associate agli elementi naturali a fare la differenza in termini di fortuna.

D’altro canto, complici soprattutto gli addobbi floreali, è molto semplice trovare “spazio” per qualche tocco green. Se avete pensato ad una cerimonia in stile botanico, foglie e piante rampicanti vi aiuteranno a colorare di verde la location del ricevimento. Nelle sue innumerevoli sfumature, tuttavia, questa nuance potrebbe rivelarsi molto adatta anche per gli abiti delle damigelle: se il “sì” è previsto nei mesi primaverili, puntate sul salvia e sulle tonalità pastello; per i mesi invernali, invece, meglio sfumature più intense come ottanio o smeraldo.

Non volete rinunciare ad un tocco di verde beneaugurante ma vorreste comunque restare alla moda? Il chartreuse, secondo gli esperti, non potrà assolutamente mancare nella vostra palette nuziale del 2025.

Il blu

Nella cultura occidentale, la tradizione vuole che la sposa indossi “qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato e qualcosa di blu” nel giorno del matrimonio. L’origine dell’ usanza arriva dal Sud degli Stati Uniti, in cui si tingevano di questo colore i soffitti delle verande per proteggere le abitazioni dagli spiriti maligni. La tradizione cinese associa invece il blu a serenità e calma, e nel 2025, in quanto metafora dell’elemento acquatico, questo colore continuerà a regalare fortuna alle coppie di innamorati.

Se in passato le spose indossavano qualcosa di blu al di sotto dell’abito, oggi molte scelgono di rendere l’azzurro protagonista assoluto, con accessori, scarpe o pietre preziose. Gli sposi, invece, possono puntare su un abito blu per un look che sia al tempo stesso elegante e di buon auspicio.

Perché, infine, non scegliere un’automobile in questa tinta per il proprio arrivo nel luogo del rito? Meglio se si tratta di un modello vintage, come una corvette o un maggiolino.

Il rosso

Il rosso è considerato un colore fortunato per il matrimonio per diverse culture. Anche nel 2025. Nell’Asia orientale e meridionale è associato a prosperità e potere; nei Caraibi rappresenta un omaggio alla forza della propria fede; e nella cultura cinese è indice di buona sorte e ricchezza. Infine, per gli sposi dell’India, simboleggia passione e purezza.

Questa tonalità si presta particolarmente a decorazioni e fiori, come le classiche rose. La stagione migliore per sbizzarrirsi con addobbi rossi è tuttavia quella invernale: complice l’atmosfera natalizia, nastri e ghirlande scarlatte lasceranno i vostri ospiti senza parole.

Vietato, invece, indossare un abito di questo colore per gli invitati: sarebbe infatti un’opzione troppo audace, e rischierebbe di mettere in ombra la sposa.

L’oro

L’oro è simbolo di opulenza e ricchezza in ogni parte del mondo, e all’interno di una cornice nuziale non può che rappresentare l’augurio di una vita di coppia ricca di soddisfazioni economiche e in buona salute. Le tonalità metalliche, oltre ad essere di buon auspicio, possono anche essere la scelta ideale per gli abiti delle damigelle, o diventare il perfetto dettaglio colorato su un abito da sposa. L’ambito perfetto in cui utilizzare le nuance oro, ad ogni modo, resta quello dei gioielli: che si tratti di orecchini, oppure di un’elegante tiara, osare nel giorno del sì con questi accessori non è mai sbagliato.

A meno che non si tratti di una cerimonia particolarmente sfarzosa, inoltre, sarebbe bene non esagerare con le decorazioni dorate: preferite, invece, sul vostro table setting solo qualche accento in questo colore, abbinandolo a tinte neutre per un effetto più sofisticato ed elegante. I temi con cui si sposa meglio? L’estetica Old money e quella Regencycore.

Il giallo

Le tonalità luminose e solari del giallo sono associate spesso alla felicità, e nel giorno del matrimonio possono assumere nuovi e inediti significati. Nelle culture cinese e africana, ad esempio, questo colore è simbolo di ricchezza e regalità, mentre in Sud America è indice di abbondanza e prosperità.

In molti Paesi Occidentali, a contrario, il giallo viene considerato un colore sfortunato: sta quindi agli sposi decidere se affidarsi o meno a questa scelta cromatica. In caso di risposta positiva, si può puntare su questa nuance soprattutto in caso di fiori d’arancio estivi: fiori, tovaglie e wedding stationery gialle renderanno il vostro sì ancor più vivace e gioioso (oltre che fortunato).