Il colore nuziale del 2026? Secondo Brides + Minted sarà Island Citrus, una vivace e brillante sfumatura di giallo-verde. Questa tonalità radiosa, che deve il suo nome ai frutti tropicali ed esotici, incarna il lusso rilassato, l’ottimismo e la gioia che le coppie moderne stanno abbracciando in vista del prossimo anno.

A metà strada tra il giallo limone e il verde lime, questo colore può essere utilizzato per allestimenti, fiori, cocktail e materiale grafico, infondendo ogni dettaglio con fascino retrò, ottimismo solare ed eleganza contemporanea. Ispirato a coste ornate di palme e al calore delle celebrazioni in location esotiche , Island Citrus offre un’interpretazione contemporanea della romanticità senza tempo.

Che cos’è Island Citrus, il colore nuziale del 2026

Ogni anno, i team del magazine Brides e della piattaforma Minted Weedings, veri e propri punti di riferimento nel mondo del wedding, collaborano per scegliere la tonalità destinata a influenzare i fiori d’arancio nei dodici mesi successivi. L’ispirazione arriva solitamente dai trend nuziali emergenti, dalle collezioni delle passerelle, dalle influenze del design d’interni e, ovviamente, dal mondo dei social.

Dopo mesi di ricerca e osservazione sul campo, la scelta degli esperti è ricaduta quest’anno su Island Citrus, una tonalità giallo-verde fresca, brillante e romantica, molto vicina ai toni lime o chartreuse, ma con un aspetto un po’ più soft e meno neon. Questa selezione riflette la crescente predilezione di nuance ispirate alle destinazioni esotiche e tropicali, sempre più al centro dei desideri delle coppie.

Luminoso e versatile, Island Citrus è perfetto per gli sposi che vogliono aggiungere un accento vivace al loro giorno speciale. Questo colore si adatta a una vasta gamma di stili e temi, integrandosi con naturalezza in ogni stagione: che si tratti di una fresca festa primaverile, di una soirée estiva baciata dal sole, di un raduno autunnale frizzante o di un matrimonio invernale accogliente, Island Citrus porterà un’esplosione di colore in qualsiasi momento dell’anno.

Come realizzare una palette nuziale con Island Citrus

Prima di scegliere in quale dettaglio utilizzare Island Citrus, è bene identificare le tonalità con cui abbinare questo colore nella palette nuziale. Le nuance neon rendono solitamente meglio a piccole dosi, ma il colore nuziale del 2026 ha il merito di essere anche incredibilmente versatile: questa versione ricca e satura del chartreuse primaverile può essere abbinata a un nero elegante o a un blu marino, a neutri desertici o al classico bianco crema, offrendo sempre un contrasto moderno e vibrante.

Nel caso di una cerimonia elegante e moderna, potete combinare Island Citrus a bianco avorio, verde salvia e oro champagne per un effetto pulito e sofisticato. Se avete previsto le nozze nel periodo estivo, magari in una bellissima location costiera, potete invece puntare su una combinazione cromatica in cui siano presenti anche blu navy, arancione e bianco perlato, creando così un contrasto particolarmente ricercato.

Alla ricerca di un’atmosfera romantica e tradizionale? Accostate Island Citrus a rosa cipria, nude o beige e verde eucalipto: una combinazione ideale per le composizioni floreali e che regalerà splendidi scatti al vostro album di matrimonio.

Infine, qualora siate molto affascinati dalle mete tropicali, potete utilizzare corallo soft, rosa pesca e bianco caldo per regalare un tocco ancor più esotico ai vostri fiori d’arancio. Soprattutto se li avete programmati nella stagione primaverile.

Come utilizzare Island Citrus in un matrimonio

Island Citrus può essere al centro di un allestimento monocromatico o, come abbiamo visto, essere utilizzato in combinazione con altre nuance per un effetto più minimal. Qualunque sia la vostra decisione, esistono comunque moltissimi dettagli della cerimonia che potrete valorizzare utilizzando questa nuance.

Potete integrare Island Citrus nella wedding stationery come font d’accento o colore principale; o scegliere drappeggi ricchi e lussuosi, tovaglie e sedute imbottite per il ricevimento. Aggiungete tocchi discreti di chartreuse nella mise en place con menù personalizzati o mini bottiglie di liquore agrumato, oppure vestite le damigelle con abiti vivaci e appariscenti: insomma, se avete deciso di puntare su questa nuance, non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Gli abiti delle damigelle

Se per l’abito della sposa Island Citrus potrebbe risultare eccessivo, andrà invece benissimo per i look delle damigelle. Potete selezionare per le vostre bridesmaids modelli in tonalità di chartreuse solare, abbinando bouquet di peonie rosa. Potete anche scegliere questo colore solo per piccoli accenti come scarpe, orli o nastrini in vita selezionando invece nuance più neutre per l’outfit.

La wedding stationery

Le partecipazioni agrumate sono un ottimo biglietto da visita. Supporti in legno, font moderni e nitidi, inserti dai bordi strappati e carte color crema richiamano uno stile tradizionale, mentre un tocco di Island Citrus introdurrà un contrasto fresco e più moderno.

La sala del ricevimento

Per la mise en place potete puntare su una soluzione monocromatica, utilizzando la stessa tonalità di chartreuse smorzato in diversi elementi, dalle tazze e piatti in ceramica ai tessuti di velluto. Scegliere lo stesso colore in texture differenti rende l’insieme coerente ma mai monotono, mentre tovaglioli in colori caldi, come terracotta profonda o ruggine, possono dar luogo ad un affascinante contrasto.

Le composizioni floreali

Per regalare un tocco di Island Citrus al vostro bouquet, potete puntare su fiori come alchemilla, giacinti o orchidee chartreuse, craspedia verde limone, dianthus verde o rose chartreuse. In alternativa, potete invece inserire nelle composizioni del fogliame o verde decorativo con foglie di eucalipto lemon o ruscus verde chiaro.

Anche per i centrotavola potete abbinare peonie bianche, ortensie green, e ranuncoli cipria oppure un elemento citrus (frutta o vetro).

Il menù

Island Citrus può essere anche portato in tavola. Nel senso letterale del termine. Oltre a piatti e bicchieri in vetro chartreuse, potete anche pensare a delle portate che richiamino il colore nuziale del 2026. Immancabile nell’aperitivo di nozze uno spritz al lime e basilico, oppure un signature drink agrumato, ma anche tartare con lime e mini tacos.

Per quanto riguarda le altre portate, potreste valutare un classico risotto agli asparagi o del pesce al forno con lime ed erbe mediterranee. Capitolo a parte, ovviamente, per la torta: scegliete un dessert a strati con lime e crema leggera, o se preferite qualcosa di più ricercato e vivace, anche dei macaron lime-vaniglia o cupcake citrus soft.