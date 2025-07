Quali centrotavola scegliere in un matrimonio estivo

123RF Centrotavola estivo

L’estate, con la sua natura rigogliosa e i bellissimi fiori, può rivelarsi un’ispirazione molto calzante per diversi aspetti di una cerimonia matrimoniale. Oltre che di bouquet e decorazioni floreali, la bella stagione potrebbe diventare protagonista assoluta anche nella realizzazione dei centrotavola.

Se state organizzando il vostro sì tra luglio ed agosto, infatti, fiori di campo, frutta di stagione e colori caldi potrebbero rivelarsi degli ottimi alleati per i vostri centrotavola dal sapore estivo. Siete a corto di idee? Ecco qualche suggerimento.

Idee per i centrotavola estivi

Un bel centrotavola può valorizzare anche le mise en place più semplici. In particolare, se il fatidico sì si svolge in estate, l’ispirazione può arrivare proprio dai colori e dalla natura della stagione: fragole e lime funzionano magnificamente in un matrimonio allegro e vivace, mentre ortensie, girasoli o spighe di grano si adattano ad un sì dal sapore rustico e bucolico.

Come in tutti i dettagli che caratterizzano una cerimonia nuziale, non esistono regole o istruzioni da seguire: assicuratevi che i centrotavola siano in linea con il tema del vostro matrimonio, e che in qualche modo includano i vostri fiori o colori preferiti.

Centrotavola con candele a stelo

Per una cerimonia elegante e dall’atmosfera intensa, valutate l’abbinamento di composizioni basse con candele a stelo alte per valorizzare gli ambienti romantici. Se il vostro sì è previsto nelle ore serali, affidatevi a composizioni di questo tipo includendo varietà floreali in tonalità morbide di giallo, arancione, rosa e rosso.

Orchidee racchiuse in bocce di vetro

Per un’idea unica di centrotavola estivo, provate a racchiudere i fiori nel vetro. Qualche suggerimento? Delle sofisticate orchidee incastonate dentro bocce per pesci regaleranno un effetto scenografico alle vostre tavole.

In alternativa, potete scegliere anche campane di vetro, vasi cilindrici o vetro fumé.

Composizione “Mediterranea” con agrumi

Avete scelto il caldo sole della Costiera amalfitana o della Sicilia per il vostro sì? Assicuratevi che i centrotavola siano in linea con la location. Scegliete quindi ceste di vimini o ciotole di ceramica dipinte e disponete al loro interno fiori bianchi (come lisianthus, rose, camomille) o blu per richiamare il mare, mixandoli con frutti come limoni, lime e arance. Completate il tutto con foglie di ulivo o alloro e otterrete delle vere opere d’arte.

Verde classico con accenti bianchi

Il verde abbinato al bianco è un classico intramontabile per i matrimoni eleganti. Se avete optato per una palette in queste tonalità, potete ripetere lo schema anche per i centrotavola utilizzando fiori bianchi, tra cui peonie, rose e ranuncoli, disposti in contenitori bassi per un look fresco ma tradizionale.

Fiori variopinti

I colori delicati, come rosa, azzurro, salvia, pesca e avorio, sono una palette estiva ideale. Potete utilizzarli abbinando alle tovaglie floreali delle composizioni con ortensie, rose, ranuncoli e tweedia, aggiungendo candele a stelo e lumini bassi per illuminare con dolcezza la location del ricevimento.

Centrotavola dal tocco tropicale

Rose e ranuncoli non sono l’unica opzione per i vostri centrotavola estivi. Se cercate varietà più originali per il vostro sì dal tocco tropicale, potete puntare su orchidee cymbidium e ghirlande esotiche, meglio ancora se abbinate ad un bouquet a cascata per la sposa.

Fiori di campo in barattoli di vetro

Oltre alla scelta dei fiori, non sottovalutate quella dei contenitori. Anche se sono spessi considerati elementi secondari, possono avere un grande impatto sull’estetica generale: se avete organizzato un matrimonio rustico, ad esempio, puntate su delle ciotole di ceramica o barattoli di vetro per un allestimento per nulla scontato.

In quanto alle varietà floreali, le più adatte sono margherite e camomilla.

Bouquet jungle su tronchi o ceste

Se avete pensato ad un tocco “wild” per la vostra cerimonia, puntate su un centrotavola ispirato alla giungla. Utilizzate tronchi in legno naturale, ceste in vimini o vasi di cocco come contenitori, e posizionate al loro interno fiori fluorescenti come margherite africane o petunie.

Come in un castello

Se avete organizzato un matrimono in un castello, assicuratevi che il vostro centrotavola sia coerente con l’ambiente circostante: abbinate a tovaglie in pizzo dell’argenteria antica e alti candelabri, oltre a centrotavola floreali dai colori sgargianti e ricercati.

Per un risultato più elegante, invece, scegliete il total white.

Conchiglie e stelle marine in riva al mare

Matrimonio in riva al mare? Non potete che ispirarvi all’ambiente circostante per il vostro centrotavola. Puntate su un tessuto color lino, e aggiungete conchiglie di varie dimensioni, stelle marine sbiancate e sabbia decorativa. Per un tocco ancora più romantico, valutate anche la possibilità di inserire candele bianche o azzurre, soprattutto se il banchetto si protrarrà nelle ore serali.

Look monocromatico

Molti centrotavola estivi si basano su un mix di colori vivaci, ma c’è anche spazio per look monocromatici. Se avete scelto uno stile minimal per il vostro sì, potete abbinare fiori e frutti dello stesso colore, come dianthus, fiore di Viburno, grappoli d’uva e pere. Tutti rigorosamente green.

Mix di composizioni alte e basse

Anche se i centrotavola bassi sono molto di tendenza, quelli alti continuano ad essere i preferiti dagli sposi. Se proprio non riuscite a scegliere tra i due tipi, ad ogni modo, nulla vi impedisce di mixare entrambi i formati per aggiungere dinamismo allo spazio del ricevimento.

Runner botanico con fiori

Una delle tendenze floreali più in voga? Steli sinuosi e composizioni che sembrano crescere direttamente dal tavolo. Se sognate un effetto “giardino incantato”, disponete un lungo runner botanico al centro del tavolo, con muschio, erbe, fiori e steli sporgenti ai bordi.

L’effetto sarà quello di una vegetazione spontanea che nasce dal tavolo stesso.

Composizione “selvaggia” con muschio, fragole e funghi

I bouquet di fiori di campo e le composizioni “spontanee” sono perfetti per l’estate. Provate a ricoprire i tavoli con mazzetti di muschio, aggiungendo fragole e funghi nei centrotavola per richiamare la natura circostante. Una scelta perfetta se avete scelto una fattoria o un agriturismo per il vostro sì.

Vasi in vetro con sabbia e candele

Fare a meno dei fiori per il proprio table setting nuziale è possibile anche in estate. L’alternativa migliore è rappresentata da barattoli di vetro o cilindri riempiti con sabbia fine e conchiglie. In caso di ricevimenti serali, potete aggiungere anche una candela tealight o una candela galleggiante per un aspetto ancora più intimo e raccolto.