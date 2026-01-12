Centrotavola con candele, idee e consigli

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

I centrotavola con candele sono da sempre una delle soluzioni più amate dagli sposi. Oltre ad impreziosire la mise en place, infatti, questi dettagli romantici possono anche giocare un ruolo chiave nell’illuminazione della sala, soprattutto per i ricevimenti nelle ore serali.

Le possibilità di allestimento sono quasi infinite, e non si limitano a semplici candelabri e vasi di cristallo: che siano piccole e rotonde oppure dal design pulito e dalla forma affusolata, le candele sono sempre un’ottima soluzione per gli sposi alla ricerca del centrotavola perfetto.

Perché scegliere centrotavola con candele

Le candele sono un’aggiunta di valore ai tavoli di un matrimonio perché regalano un tocco di vivacità e valorizzano la mise en place. Si sposano molto bene con diversi elementi: vasi, fiori e anche accessori dal design più moderno. Un altro fattore da non sottovalutare è l’illuminazione: le candele emanano una luce calda e ambrata, e se sono presenti in gran quantità in una sala possono creare un impatto maggiore.

In quanto al fattore budget, ce n’è per tutti i gusti: si va dai modelli di pochi euro a quelli di design per le cerimonie più ricercate. In generale, è meno costoso puntare su uno stile più eclettico, perché potete recuperare portacandele nei negozi dell’usato o persino prenderli in prestito da amici e parenti.

Consigli fondamentali per i centrotavola con candele nuziali



L’atmosfera creata dai centrotavola con candele ai matrimoni è molto romantica, ma potrebbe anche essere causa di inconvenienti e cadute di stile. Per questo motivo, prima di optare per questa soluzione, gli sposi dovrebbe fare alcune considerazioni.

Consultare un professionista

Che fare con la cera che cola? Esistono candele senza fiamma che sembrano vere? Qual è la differenza tra una candela affusolata (taper) e una a colonna (pillar)? Quale tipo di candela si abbina meglio allo stile del proprio matrimonio?

Un wedding planner o un fornitore di décor per matrimoni può rispondere a tutte queste domande e aiutarvi a creare un centrotavola con candele dal forte impatto estetico, senza mettere a rischio gli invitati o le preziose decorazioni dei tavoli. Un consulto è sempre fortemente consigliato.

Seguire le linee guida di sicurezza della location

Quando si usano candele vere, il fattore più importante è la sicurezza. Molte location per matrimoni non ne consentono infatti l’utilizzo per evitare il rischio di incendi nel caso si rovescino. In tal caso, gli sposi possono puntare su candele senza fiamme a batteria.

Altre location, invece, consentono l’uso delle candele nella decorazione del ricevimento purché siano racchiuse in protezioni o vasi di vetro. Confrontandovi da subito con i fornitori, potrete assicurarvi di realizzare in sicurezza la vostra mise en place dei sogni. Accertatevi infine che le fiamme siano lontane da qualsiasi elemento verde o floreale che potrebbe prendere fuoco rapidamente se troppo vicino.

Tenete conto delle condizioni meteo

Se festeggiate all’aperto, potreste valutare l’uso di protezioni o lanterne per le candele, così da difendere la fiamma dalle correnti d’aria o dalla pioggia. Anche la brezza più leggera potrebbe infatti spegnerle: assicuratevi quindi che lo stoppino sia circa cinque centimetri sotto il bordo del cilindro o del portacandele in vetro. In questo modo, dovrete riaccenderle meno spesso.

Considerate i costi

Anche se le candele non sono la voce di spesa più onerosa delle decorazioni nuziali, ci sono alcuni costi da considerare. Ad esempio, se amate l’aspetto delle candele basse, potreste dover acquistare alcuni modelli di riserva nel caso la durata di combustione sia breve. Inoltre, se noleggiate le tovaglie, è probabile che venga aggiunta una tariffa di pulizia nel caso in cui la cera si sciolga sul tessuto pregiato.

Idee per centrotavola con candele

I centrotavola con candele possono essere realizzati utilizzando diversi tipi di ornamenti e colori. In base allo stile della cerimonia, le opzioni sono diverse e variegate.

Centrotavola con candele affusolate

Le candele dalla forma affusolata sono le più amate dagli sposi per il loro aspetto elegante. Possono essere utilizzate in molteplici tonalità e abbinate a diversi complementi d’arredo.

I più gettonati sono sicuramente i candelabri di cristallo, che regalano un sicuro effetto scenografico. Le candele affusolate si sposano molto bene anche con fiori e fogliame alla base. Considerando invece i trend decorativi del 2026, lecito attendersi anche delle combinazioni con frutta e verdura, come nei quadri della tradizione pittorica olandese.

Se cercate un’atmosfera coquette, potete anche decorare i centrotavola con fiocchi dalla texture setosa, oppure puntare su candele di colore nero con accessori o fiori di colore bianco se la palette nuziale è all’insegna del black & white. Infine, per i matrimoni in stile boho, includete candele affusolate color tortora, portacandele dorati e fronde di palma essiccate.

Centrotavola con candele basse

Anche le candele tea light possono rivelarsi delle perfette alleate di stile per le cerimonie meno tradizionali. Se cercate un’atmosfera intima e accogliente, potete posizionarle in contenitori moderni dalla forma geometrica alternati a piccoli vasi di fiori. In alternativa, i centrotavola a grappolo di candele possono aggiungere un tocco di magia alle tavole.

Centrotavola con candele a colonna

La candele a colonna, dalla forma cilindrica o conica, possono risultare la soluzione migliore per diversi tipi di cerimonie, sia classiche che moderne. Per un effetto decorativo raffinato, possono essere posizionate in gruppi di almeno tre al di sopra di un vassoio in specchio, vetro o pietra.

Questi modelli sono i più amati anche per le cerimonie green o botaniche, inserendosi perfettamente in ghirlande di eucalipto o ulivo sulle tavolate più lunghe.

Centrotavola con mix di candele

Mescolare candele di altezze e silhouette diverse è un modo infallibile per regalare dinamicità ai tavoli del ricevimento. Le semplici candele a colonna bianche aggiungono una luce calda alla mise en place e possono essere intervallate con modelli più affusolati per un mix singolare.

Potete anche pensare di posizionare un mix di portacandele per modelli a colonna e piccoli portavotivi, tutti realizzati nello stesso materiale per un effetto omogeneo.

Infine, potete combinare anche modelli affusolati e tea light, posizionando sul tavolo candelieri alti ai lati e un vassoio con candele basse al centro. Se preferite posizionarle l’uno accanto all’altra, la regola generale vuole che ad una candela affusolata di 30-35 cm ne vengano affiancate due basse.