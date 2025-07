Come organizzare un matrimonio jungle chic

123RF Un matrimonio jungle chic

Il tema del matrimonio jungle chic, ispirato alla natura selvaggia e alle atmosfere tropicali delle foreste, è la scelta perfetta per le coppie che desiderano una celebrazione non convenzionale ma estremamente elegante.

Lo spirito esotico e lussureggiante della foresta pluviale può essere incorporato in ogni singolo dettaglio delle nozze: dai centrotavola ai regali per gli ospiti, tutti i particolari della cerimonia possono essere riadattati in stile jungle chic.

Che cos’è un matrimonio jungle chic

Un matrimonio jungle chic è una cerimonia ispirata alla vegetazione della foresta pluviale e alla sua atmosfera tropicale. I fiori d’arancio di questo tipo somigliano quindi ad un vero e proprio viaggio nel cuore della giungla, in cui ogni singola foglia diventa lo strumento perfetto per veicolare il messaggio d’amore degli sposi.

L’ambientazione selvatica e naturale si mixa comunque con il design curato e contemporaneo che caratterizza le nozze più eleganti, creando un risultato molto suggestivo e particolare. Si tratta di un tema poco convenzionale e non adatto a tutti gli sposi: a puntare su questa soluzione sono le coppie che amano il verde e la natura, e che sognano una cerimonia lontana da quelle più tradizionali.

Location per un matrimonio jungle chic

La location migliore per un matrimonio a tema jungle chic è rappresentata chiaramente da uno spazio all’aperto immerso nella natura: uno scenario selvatico, con alberi alti e suolo muschioso, è la cornice perfetta per una cerimonia che fa dell’amore per l’ambiente il suo punto di forza. Altrettanto suggestiva la scelta di utilizzare una serra: molti di questi ambienti sono caratterizzati da una riproduzione molto fedele dell’ecosistema pluviale, e sicuramente offrono una soluzione suggestiva per lo scambio delle promesse nuziali.

Infine, qualora nessuna delle precedenti opzioni sia effettivamente plausibile, potete scegliere di ricreare la vostra giungla anche in uno spazio interno. Potreste puntare, ad esempio, su una location industriale da rivestire con rami finti e fiori selvatici, calando i vostri ospiti in un’atmosfera che li lasci senza fiato.

La palette matrimoniale ispirata alla foresta

La palette di colori per un matrimonio jungle chic si ispira alla natura dei luoghi caldi vicino all’equatore: il verde della vegetazione in primis, ma anche frutti esotici, fiori ed uccelli. Si tratta spesso di nuance brillanti e vivaci, consigliate soprattutto per la bella stagione.

A farla da padrone è il verde foresta, che richiama foglie ed aberi della giungla: si può abbinare sia alle tinte che richiamano la terra e il legno, come il marrone, che a nuance neutre come il bianco o l’avorio. Per gli accenti, invece, si può puntare sull’oro. Se preferite un effetto più vivace, potete includere anche verde smeraldo, corallo o fucsia, che ricordano l’aspetto di fiori esotici e ricercati. Anche in questo caso, potete bilanciare i colori brillanti con accenti soft come champagne, bronzo o rame.

La wedding stationery per un matrimonio jungle chic

L’invito di nozze non è un semplice foglio di carta, ma un vero e proprio biglietto da visita per il ricevimento. Se state quindi organizzando una festa jungle chic potete scegliere una grafica con motivi tropicali o con un tocco di animalier, meglio se realizzata con carta ruvida artigianale.

Se preferite qualcosa di meno audace, potete optare per della carta chiara, ad esempio di colore bianco o crema, e chiedere a un illustratore di impreziosirla con dei disegni a tema.

Le decorazioni per un matrimonio ispirato alla giungla

In quanto alle decorazioni, ci sono diversi particolari che meritano di essere curati per restituire alla vostra location di matrimonio un aspetto selvaggio ma allo stesso tempo elegante e ricercato.

Decorazioni e installazioni floreali

Fiori, rami e fogliame sono i migliori alleati del tema jungle chic: utilizzate foglie tropicali di palme ed eucalipto come runner da tavolo, e aggiungete rami verdi e piante rampicanti anche su sedute e lampadari per rendere tutto decisamente più “wild”. In quanto ai fiori, puntate su varietà ricercate ed esotiche come orchidee, anthurium, protee, peonie, eliconie: possono essere utilizzate per creare degli splendidi archi floreali, oltre che per comporre il bouquet della sposa.

Dettagli in legno

Utilizzate il legno rustico per realizzare il vostro tableau de mariage e delle pittoresche indicazioni che possano condurre gli ospiti nei vari angoli allestiti nella location. Anche il bancone del bar può essere valorizzato con materiali naturali.

Il table setting

Per un ricevimento di nozze che ricordi le atmosfere della giungla potete affidarvi a tessuti naturali come lino, juta e legno grezzo per tovaglie e sedie. Prestate particolare attenzione ai centrotavola: per catturare l’essenza della foresta pluviale, intrecciate felci, fiori tropicali e rampicanti.

Valutate anche la possibilità di incorporare piccoli ecosistemi tropicali all’interno di terrari di vetro, conducendo i vostri ospiti in un vero e proprio viaggio.

Angoli relax e per divertirsi

Così com’è variegato l’ambiente della giungla, cercate di differenziare anche gli angoli che compongono lo spazio del vostro ricevimento. Oltre alla parte destinata al banchetto, pensate ad un piccolo angolo relax con amache, poltrone in rattan, cuscini tropicali e tappeti naturali. Nella zona photobooth, invece, allestite una vera e propria parete vegetale con foglie e liane: sarà divertentissimo scattare foto in un ambiente così particolare.

Luci e lanterne

L’illuminazione è un particolare da non sottovalutare assolutamente sia nel caso in cui la cerimonia si svolga in uno spazio chiuso, che in presenza di nozze outdoor. Nel primo caso, giocate con luci soffuse, scegliendo lampadine a filamento o piccole lanterne da posizionare in diverse aree della sala. Nel secondo caso, invece, tendete le piccole luci tra gli alberi per creare un effetto a dir poco scenografico.

Welcome bags e bomboniere per gli ospiti

Non dimenticate infine di regalare un “pezzetto di giungla” anche ai vostri invitati. Potete pensare ad una welcome bag in rattan in cui inserire una serie di piccoli regali come ventagli in bambù o un frutto esotico per rifocillarsi nel caso in cui la cerimonia si svolga nei mesi caldi. Tra gli evergreen, invece, vanno citate spezie, candele profumate e oli essenziali naturali. E la bomboniera? Una mini pianta esotica da coltivare farà la gioia di amici e parenti appassionati di giardinaggio.