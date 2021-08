editato in: da

La promessa di matrimonio è la dichiarazione in cui una coppia si promette amore eterno. Il momento più intimo e toccante della cerimonia, in cui si esprimono affetto, sogni e l’impegno reciproco. “…prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.” Molte coppie stanno scegliendo di rinunciare ai voti tradizionali, per scrivere promesse di matrimonio più originali, che sappiano raccontare meglio la loro storia, cosa sentono nel profondo l’uno per l’altra e cosa desiderino costruire da quel momento in avanti. Se stai per convolare a nozze e ti stai chiedendo come scrivere delle promesse di matrimonio per il rito civile, in questo articolo troverai idee e consigli.

Promessa di matrimonio in comune o in chiesa

Che vi sposiate in chiesa, oppure in comune, scrivere le vostre promesse di matrimonio vi darà la possibilità di personalizzare un momento unico, di mettere a nudo il vostro cuore offrendo ai vostri invitati uno sguardo intimo sull’amore incondizionato che avete l’uno per l’altro. Ogni storia è unica e speciale, personalizzando i voti celebrerete quanto preziosa sia la vostra. Per scrivere promesse di matrimonio memorabili dovreste parlare con il cuore, scrivendo nero su bianco cosa provate, dando voce ai vostri sentimenti più profondi. Non è una cosa facile perché si tratta di riassumere brevemente l’amore che provate e le vostre speranze per il futuro. Se siete persone di poche parole e non volete scriverne di vostre, ma comunque desiderate personalizzare le promesse, potete scegliere di leggere un passo della Bibbia che vi corrisponde, una poesia, il testo di una canzone, una frase di un film o arricchire la formula tradizionale con una frase finale presa da un autore o un filosofo.

Come scrivere delle promesse di matrimonio civile

Da dove partire, dunque? Ecco alcune idee. Inizia pensando cosa significate l’una per l’altro, migliori amici, amanti, il tuo mondo. Prenditi del tempo per riflettere e trovare l’ispirazione, non scrivere all’ultimo minuto. Riguarda le foto, ricorda cosa avete vissuto insieme fin ora e annota tutto quello che ti viene in mente. Cosa ami del tuo partner, cosa ti ha colpito, i suoi pregi e, perché no, anche i suoi difetti che puoi raccontare in maniera divertente. Ricorda come vi siete conosciuti, cosa ti ha fatto innamorare, perché avete deciso di sposarvi. Pensa a quali sono i vostri obiettivi e cosa volete costruire insieme. Scegli un momento importante, un aneddoto, non c’è bisogno di raccontare tutto o la cerimonia dovrebbe durare ore.

Puoi scrivere la tua promessa di matrimonio in modo romantico, serio o divertente, seguendo la natura dei vostri caratteri. L’importante è mettersi d’accordo affinché le vostre promesse siano sullo stesso stile. Potresti iniziare con ciò che vuoi promettere al tuo compagno/a in modo serio, perché è un impegno che ti stai prendendo per la vita. Prosegui affermando che ci sarai sempre nella buona e nella cattiva sorte, chiudi raccontando una storia che vi vede protagonisti. Se la tua vita non è stata una passeggiata e questo amore ha illuminato il tuo cammino, raccontalo. Termina con il classico “per sempre”, “per l’eternità”, “finché morte non ci separi”.

Promesse di matrimonio divertenti

Non dovete raccontare tutto in modo serio, qualche risata potrebbe aiutarvi a gestire le emozioni e tenere a bada le lacrime. Ecco alcune frasi divertenti che potresti inserire:

“Prometto di amarti anche se mi porti sempre all’Ikea e mi tocca poi montare i mobili”

“Prometto di ascoltarti sempre anche quando c’è la partita calcio, magari con un orecchio solo”

“Prometto si accorgermi quasi sempre che ti sei tagliata i capelli”

“Ti amerò anche in povertà, il che è probabile vista la tua passione per lo shopping”

“Prometto di amarti almeno quanto il gatto”

“Potrai sempre contare sui miei mi piace su Facebook”

Promesse di matrimonio romantiche

Se siete due romantici perché non esprimerlo al meglio nel giorno ideale?

“Sono orgogliosa di diventare tua moglie, estasiata di scoprire cosa ci aspetta giorno dopo giorno, insieme, in questa avventura”

“Sei l’amore della mia vita e sono orgoglioso che tu abbia scelto di sposare me. Prometto di sostenere i tuoi sogni e di esserci per te sempre”

“Sei il mio sogno che si è avverato, il mio per sempre, il mio migliore amico, la mia forza. Sei il mio tutto”

Il vero amore è quello incondizionato, lasciate quindi parlare il vostro cuore e non sbaglierete.