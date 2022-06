Frasi promessa di matrimonio, originali, simpatiche e romantiche

Fonte: iStock Photos

Poco prima delle nozze arriva il momento fatidico, quello di scrivere le frasi per la promessa di matrimonio. Trovare le parole giuste per esprimere il proprio amore non è semplice. A volte gli sposi si trovano a trascorrere ore di fronte al foglio senza sapere bene cosa scrivere per raccontare il coronamento di un amore.

L’ispirazione può arrivare in tanti modi: dalle canzoni, dai poeti, dagli scrittori e persino dai film romantici! Su DiLei abbiamo raccolto le frasi più belle e originali per rendere indimenticabili le promesse di matrimonio.

Frasi promessa di matrimonio simpatiche

Nel giorno delle nozze si pronunciano tanti discorsi e frasi per raccontare l’amore degli sposi. Per questo motivo in tanti amano aggiungere un pizzico di ironia per alleggerire un po’ l’atmosfera e strappare una risata agli invitati. Se sei in cerca di una promessa di matrimonio originale, potresti scriverne una simpatica e fuori dagli schemi. L’ispirazione può arrivare grazie a grandi poeti, scrittori o autori che nel tempo hanno ironizzato riguardo il matrimonio.

Sposarsi è come mettere la mano in un sacco pieno di serpenti, nella speranza di tirar fuori un’anguilla (Leonardo da Vinci).

Il matrimonio è l’unica guerra in cui si dorme con il nemico (François de la Rochefoucault).

La base logica del matrimonio è il malinteso reciproco (Oscar Wilde).

Che cos’è la felicità si saprà soltanto dopo essersi sposati. Ma allora sarà troppo tardi (Peters Sellers).

Un matrimonio è sempre fatto da due persone che sono preparate a giurare che solo l’altro è quello che russa (Terry Pratchett).

Il matrimonio è un’alleanza stipulata tra un uomo che non può dormire con la finestra chiusa, e una donna che non può dormire con la finestra aperta (George Bernard Shaw).

Il matrimonio è un’alleanza tra due persone, una delle quali non si ricorda mai i compleanni e l’altra non dimentica tutto questo! (Ogden Nash).

Lo sposo non deve vedere il vestito della sposa prima del matrimonio, perché porta sfortuna. Sapete che cosa porta ancora più fortuna? Sposarsi (Hank Moody).

Se pensi che il matrimonio sarà perfetto, probabilmente sei ancora al ricevimento nuziale (Martha Bolton).

Non è vero che i mariti, appena vedono una bella donna, dimenticano di essere sposati. Al contrario: proprio in quei momenti se lo ricordano dolorosamente (Mark Twain).

Il segreto di un matrimonio felice rimane un segreto (Henry Youngman).

È una verità universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di una discreta fortuna ha bisogno d’una moglie (Jane Austen).

Le persone dovrebbero sposarsi quando si conoscono bene. Di solito, però, è allora che divorziano (Jan Sobotka).

Uno non fu mai ammogliato, e questo è il suo inferno; un altro sì, e questa è la sua dannazione (Robert Burton).

Se Laura fosse stata la moglie di Petrarca, pensate che lui le avrebbe dedicato sonetti tutta la vita?(George Byron).

Se l’uomo è stato creato prima della donna, è stato per permettergli di piazzare una parola (Jules Renard).

Così sono le donne: prima di sposarlo, vogliono che il marito sia un genio. Quando l’hanno sposato, vogliono che sia un babbeo (Achille Campanile).

Non provate mai il rimorso per quello che avete pensato di vostra moglie. Lei ha pensato di voi cose molto peggiori (Jean Rostand).

Se vuoi che tua moglie ti ascolti, parla con un’altra donna; sarà tutta orecchie (Sigmund Freud).

Promessa di matrimonio frasi film

Quando si parla di promesse di matrimonio l’ispirazione può arrivare ovunque, soprattutto da film e serie tv. Sono tante le pellicole che, fra ironia e grande romanticismo, hanno raccontato l’amore. Da Harry, ti presento Sally a Twilight, le dichiarazioni d’amore dei film sono meravigliose e possono davvero commuovere gli sposi e gli invitati al matrimonio.

La promessa di Harry a Sally in Harry, ti presento Sally – “Mi piace che tu abbia freddo quando fuori ci sono 71 gradi. Adoro il fatto che impieghi un’ora e mezza per ordinare un panino. Mi piace che tu abbia una piccola piega sopra il naso quando mi guardi come se fossi matto. Adoro il fatto che dopo aver passato la giornata con te, posso ancora sentire il tuo profumo sui miei vestiti. E mi piace che tu sia l’ultima persona con cui voglio parlare prima di andare a dormire la notte. E non è perché sono solo, e non è perché è Capodanno. Sono venuto qui stasera perché quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con qualcuno, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile”.

La promessa di Page a Leo ne La memoria del cuore – “Prometto di aiutarti ad amare la vita, di stringerti sempre con tenerezza e di avere la pazienza che l’amore richiede, di parlare quando le parole sono necessarie e di condividere il silenzio quando non lo sono, di accettare di non essere d’accordo sulla torta, e vivere nel calore del tuo cuore e chiamarlo sempre casa”.

La promessa di Edward Cullen a Bella in Twilight – “Mi hai sfidato ad essere più forte, ad essere una versione migliore di me stesso. Mi hai sfidato ad avere fede, in Dio, in me e in noi. Mi hai sfidato a preoccuparmi, ad essere felice. Soprattutto, mi hai sfidato a tenerti in vita. Ho intenzione di continuare a perseguire queste sfide. Con le tue sfide e la tua stessa esistenza, mi hai cambiato per sempre. Quindi ti prometto il mio cuore, la mia anima e il mio corpo. Io, Edward Cullen, prendo te, Isabella Swan, come mia moglie, legittima sposa, mia costante amica, mia fedele compagna, mio ​​amore da oggi in poi. Alla presenza di Dio, della nostra famiglia e dei nostri amici, ti offro il mio voto solenne di essere il tuo fedele compagno nella malattia e nella salute, nella gioia e nel dolore. Prometto di amarti incondizionatamente, di sostenerti in ogni cosa, di onorarti e rispettarti, di ridere e piangere con te e di amarti per tutto il tempo in cui entrambi vivremo”.

La promessa di Donna a David in Beverly Hills 90210 – “Ti guardo e vedo il mio migliore amico. La tua energia e la tua passione mi ispirano in modi che non avrei mai pensato possibile. La tua bellezza interiore è così forte che non ho più paura di essere me stessa. Non temo più niente. Non avrei mai pensato di poter trovare qualcuno da amare che mi avrebbe ricambiato incondizionatamente. E poi ho capito che anche se siamo spesso separati, tu sei sempre con me, che sei la mia anima gemella. Mi dai uno scopo quando sento di non averne. Senza di te la mia anima sarebbe vuota, il mio cuore spezzato, il mio essere incompleto. Ringrazio Dio ogni giorno che sei stato portato nella mia vita e ti ringrazio per avermi amato”.

Frasi promessa di matrimonio canzoni

Anche le canzoni, oltre ai film, possono essere fonte di ispirazione. Sono tante infatti le frasi e citazioni per la promessa di matrimonio che si possono trarre dai brani più famosi e apprezzati. Nel tempo i cantanti, da Jovanotti a Ligabue, hanno provato a raccontare le tante sfumature dell’amore. Le loro parole sono l’ideale per una promessa di matrimonio originale, ispirata alle canzoni più belle.

A te che sei l’unica al mondo, l’unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo. dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente tutto si fa chiaro. (A Te – Jovanotti).

E cambieremo il mondo ogni volta che vuoi. E fermeremo il mondo ogni volta che vuoi. Perché non so che dire quando mi guardi così. Non riesco mai a finire un discorso senza errori. Perché mi fai impazzire quando mi guardi così. Mi sembra di capire che voglio solo te, in questo mondo voglio solo te. (Amore senza fine – Pino Daniele).

Io non so parlar d’amore, l’emozione non ha voce. E mi manca un po’ il respiro, se ci sei c’è troppa luce. La mia anima si spande come musica d’estate. Poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. (L’emozione non ha voce – Adriano Celentano).

Quando t’ho vista arrivare, bella così come sei. Non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t’accorgessi di me. (Una lunga storia d’amore – Gino Paoli).

Più ti guardo e meno lo capisco da che posto vieni. Forse sono stati tanti posti tutti da straniera. Chi ti ha fatto gli occhi e quelle gambe ci sapeva fare. Chi ti ha dato tutta la dolcezza ti voleva bene. (Ci sei sempre stata – Ligabue).

Volevo dirti tante cose, ma non so da dove iniziare ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame, mettermi fra te e cento lame, mentre cerco il mare. Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. E tu che sai colmare, e tu che sai calmare. (La musica non c’è – Coez)

Frasi promessa di matrimonio per lui

Spesso lo sposo si trova in crisi all’idea di scrivere la promessa di matrimonio. Di fronte al foglio bianco non sa bene come esprimere i propri sentimenti. Un aiuto può arrivare dai film, dove le dichiarazioni d’amore di certo non mancano e dove i protagonisti maschili sanno dare il meglio di loro, come ne I ponti di Madison County, con uno straordinario Clint Eastwood oppure in A Beautiful Mind con Russel Crowe.

Scopriamo, ad esempio, le parole di Robert per Francesca: “Non sono sicuro di averti dentro di me, né di essere dentro di te, e neppure di possederti. E in ogni caso, non è al possesso che aspiro. Credo invece che siamo entrambi dentro un altro essere che abbiamo creato, e che si chiama noi”.

O quelle di John per la sua Alicia in A Beautiful Mind: “È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni”.

Se l’ispirazione non arriva dai grandi personaggi dei film ci si può rivolgere ai poeti e agli scrittori che hanno raccontato l’amore dal punto di vista dell’uomo.

Come Pablo Neruda in Se saprai starmi vicino: “Se saprai starmi vicino e potremo essere diversi, se il sole illuminerà entrambi, senza che le nostre ombre si sovrappongano, se riusciremo ad essere “noi” in mezzo al mondo e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere. Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l’un l’altro, senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo, se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia… Allora sarà amore e non sarà stato vano aspettarsi tanto”.

O Dostoevskij in Delitto e castigo: “Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo, all’improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata”.

Albert Einstein invece racconta: “Io non pretendo di sapere cosa sia l’amore per tutti, ma posso dirvi che cosa è per me: l’amore è sapere tutto su qualcuno, e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. L’amore è la fiducia di dirgli tutto su voi stessi, compreso le cose che ci potrebbero far vergognare. L’amore è sentirsi a proprio agio e al sicuro con qualcuno, ma ancor di più è sentirti cedere le gambe quando quel qualcuno entra in una stanza e ti sorride”.

Che dire invece di uno dei versi più famosi di Eugenio Montale? “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue”.

Sono commoventi pure le parole di Oscar Wild: “L’amore non fa baratti da mercato, né usa la bilancia del merciaiolo. La sua gioia, come la gioia dell’intelletto, è di sentirsi vivo. Il fine dell’Amore è amare; niente di più e niente di meno”.

Se lo sposo è appassionato di musica potrà invece lasciarsi ispirare dalle canzoni dei suoi cantanti preferiti, fra note e dichiarazioni super romantiche.