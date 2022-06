Bibbia: le frasi sul matrimonio più belle e commoventi

Fonte: iStock Photos

La Bibbia offre numerose riflessioni e frasi sul matrimonio, alcune molto belle e commoventi. In questo testo religioso si possono trovare tantissimi passi dedicati all’amore eterno e alla volontà di unirsi a qualcuno per sempre, pronunciando il fatidico “sì”.

Il matrimonio è un momento magico per tantissime persone. Il giorno in cui viene coronato un sogno e ci si dona completamente alla propria anima gemella. Una festa da vivere insieme ad amici e parenti e da ricordare per sempre, ma anche una scelta dal significato profondo. La Bibbia offre numerosi spunti di riflessione riguardo l’importanza delle nozze, tante frasi e aforismi da leggere e da conservare, da regalare agli sposi o da pronunciare il giorno del proprio matrimonio. Su DiLei abbiamo raccolto i più belli.

Frasi della Bibbia sul matrimonio

Cosa dice la Bibbia su marito e moglie? Questo testo sacro contiene numerose frasi e citazioni riguardo il matrimonio. La scelta di condividere la vita con qualcuno è sacra e fondamentale, per questo non va presa alla leggera. Un’unione straordinario, come raccontato in numerosi passi.

E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra”. (Genesi 1:27-28)

Così pure voi, mariti, trattate con riguardo le vostre mogli, perché il loro corpo è più debole, e rendete loro onore perché partecipano con voi della grazia della vita: così le vostre preghiere non troveranno ostacolo. (Prima lettera di Pietro 3:7)

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: “Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall’uomo è stata tolta”. (Genesi 2:21-23)

E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. (Efesini 5:25)

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. (Vangelo secondo Matteo 7:24-27).

Frasi matrimonio dal Cantico dei Cantici

Il Cantico dei cantici è un testo che si trova all’interno della Bibbia, sia ebraica che cristiana. La sua stesura è stata attribuita a re Salomone, famoso e conosciuto per la sua grande saggezza riguardo l’amore. Il Cantico dei cantici venne composto intorno al IV secolo a.C e rappresenta uno fra gli ultimi testi che vennero raccolti nella Bibbia, un secolo dopo la nascita di Gesù.

Il testo conta ben otto capitoli con numerosi componimenti d’amore creati in forma dialogica fra una donna di nome Sulammita e un uomo, ossia Salomone. All’interno del Cantico si trovano moltissime riflessioni sul matrimonio, romantiche e coinvolgenti.

Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte come la morte è l’amore, tenace come gli inferi è la gelosia: le sue vampe son vampe di fuoco, una fiamma del Signore! Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo.

Come un melo tra gli alberi del bosco, il mio diletto fra i giovani. Alla sua ombra, cui anelavo, mi siedo e dolce è il suo frutto al mio palato. Mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è amore. Sostenetemi con focacce d’uva passa, rinfrancatemi con pomi, perché io sono malata d’amore.

Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa, c’è miele e latte sotto la tua lingua e il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano.

Il mio diletto ha messo la mano nello spiraglio e un fremito mi ha sconvolta. Mi sono alzata per aprire al mio diletto | e le mie mani stillavano mirra, fluiva mirra dalle mie dita sulla maniglia del chiavistello. Ho aperto allora al mio diletto, ma il mio diletto già se n’era andato, era scomparso. Io venni meno, per la sua scomparsa. L’ho cercato, ma non l’ho trovato, l’ho chiamato, ma non m’ha risposto. Mi han trovato le guardie che perlustrano la città; mi han percosso, mi hanno ferito, mi han tolto il mantello le guardie delle mura. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se trovate il mio diletto, che cosa gli racconterete? Che sono malata d’amore!

Il mio diletto è bianco e vermiglio, riconoscibile fra mille e mille. Il suo capo è oro, oro puro, i suoi riccioli grappoli di palma, neri come il corvo. I suoi occhi, come colombe su ruscelli di acqua; i suoi denti bagnati nel latte, posti in un castone. Le sue guance, come aiuole di balsamo, aiuole di erbe profumate; le sue labbra sono gigli, che stillano fluida mirra. Le sue mani sono anelli d’oro, incastonati di gemme di Tarsis. Il suo petto è tutto d’avorio, tempestato di zaffiri. Le sue gambe, colonne di alabastro, posate su basi d’oro puro. Il suo aspetto è quello del Libano, magnifico come i cedri. Dolcezza è il suo palato; egli è tutto delizie!

Volgiti, volgiti, Sulammita, volgiti, volgiti: vogliamo ammirarti”. “Che ammirate nella Sulammita durante la danza a due schiere?”. “Come son belli i tuoi piedi | nei sandali, figlia di principe! Le curve dei tuoi fianchi sono come monili, opera di mani d’artista. Il tuo ombelico è una coppa rotonda che non manca mai di vino drogato. Il tuo ventre è un mucchio di grano, circondato da gigli.

Frasi matrimonio di Papa Francesco

Il matrimonio è uno fra i temi che vengono maggiormente affrontati da Papa Francesco nei suoi interventi pubblici. Il Pontefice ha spesso sottolineato l’importanza del matrimonio come un vincolo fondato sull’amore e un’unione da costruire, un passo dopo l’altro, per essere felici insieme. Le frasi di Papa Francesco sul matrimonio sono non solo belle, ma forniscono anche un insegnamento importante riguardo la vita di coppia e i legami destinati a durare tutta la vita.

Gli sposi che si amano e si appartengono, parlano bene l’uno dell’altro, cercano di mostrare il lato buono del coniuge al di là delle sue debolezze e dei suoi errori. In ogni caso, mantengono il silenzio per non danneggiarne l’immagine. Però non è soltanto un gesto esterno, ma deriva da un atteggiamento interiore

L’amore è una relazione, una realtà che cresce, e possiamo anche dire a modo di esempio che si costruisce come una casa. E la casa si costruisce assieme, non da soli!

Bisogna poter vivere l’amore matrimoniale per sempre. Alcuni dicono ’finché dura l’amore’. No, per sempre. O per sempre, o niente.

Il matrimonio è un lungo viaggio che dura tutta la vita!

Tutti i matrimoni affrontano momenti difficili, ma queste esperienze della Croce possono rendere il cammino dell’amore ancora più forte

Non c’è bisogno di controllare l’altro, di seguire minuziosamente i suoi passi, per evitare che sfugga dalle nostre braccia. L’amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto, a possedere, a dominare

Tutti i matrimoni affrontano momenti difficili, ma queste esperienze della Croce possono rendere il cammino dell'amore ancora più forte

Quando i fidanzati vengono a sposarsi, a me piace dire a lui, dopo aver parlato del Vangelo: “Ma non dimenticarti che la tua vocazione è fare la tua sposa più donna!”; e a lei dico: “La tua vocazione è fare tuo marito più uomo!”. E così si amano, ma si amano nel farsi, nelle differenze, più uomo e più donna. E questo è il lavoro artigianale del matrimonio, della famiglia di ogni giorno: far crescere l’altro. Far crescere l’altro. Pensare all’altro: il marito alla moglie, la moglie al marito. Questa è comunione.

Tutti sappiamo che non esiste la famiglia perfetta, né il marito o la moglie perfetti, per non parlare della suocera perfetta. Esistiamo noi, i peccatori. Gesù che ci conosce bene ci ha svelato un segreto: non dobbiamo mai dimenticare di chiedere scusa.

Il matrimonio è il percorso di un uomo e di una donna, in cui l’uomo ha il compito di aiutare la donna ad essere migliore e la donna ha il compito di aiutare suo marito a fare lo stesso. È la reciprocità a fare la differenza.

Un matrimonio non ha successo solo se dura, è importante la sua qualità. Stare insieme e sapersi amare per è sempre è la sfida degli sposi cristiani.

Un matrimonio non ha successo solo se dura, è importante la sua qualità. Stare insieme e sapersi amare per è sempre è la sfida degli sposi cristiani.

L’alleanza d’amore tra l’uomo e la donna, alleanza per la vita, non si improvvisa, non si fa da un giorno all’altro. Non c’è il matrimonio express: bisogna lavorare sull’amore, bisogna camminare. L’alleanza dell’amore dell’uomo e della donna si impara e si affina.

L’amore è una relazione, è una realtà che cresce, e possiamo dire che si costruisce come una casa. E la casa si costruisce assieme, non da soli!

L'amore di Gesù, che ha benedetto e consacrato l'unione degli sposi, è in grado di mantenere il loro amore e di rinnovarlo quando umanamente si perde, si lacera, si esaurisce. L'amore di Cristo può restituire agli sposi la gioia di camminare insieme; perché questo è il matrimonio: il cammino insieme di un uomo e di una donna, in cui l'uomo ha il compito di aiutare la moglie ad essere più donna, e la donna ha il compito di aiutare il marito ad essere più uomo.

Frasi sul matrimonio di Sant’Agostino

Aurelio Agostino d’Ippona, conosciuto come Sant’Agostino, è considerato uno fra i più grandi filosofi di sempre. I testi di questo filosofo, vissuto fra il IV e il V secolo d.C., oggi sono considerati un fondamentale punto di riferimento per coloro che cercano un senso nella vita e vogliono capire qualcosa di più riguardo l’amore. Le frasi e citazioni sul matrimonio di Sant’Agostino sono profonde e importanti, da leggere e usare per riflettere.

Come l’amore cresce dentro di te, così cresce la bellezza. Perché l’amore è la bellezza dell’anima.

Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed ecco che tu stavi dentro di me e io ero fuori, e là ti cercavo. E io, brutto, mi avventavo sulle cose belle da te create. Eri con me e io non ero con te.

La misura dell’amore è amare senza misura.

Insegnami la dolcezza ispirandomi la carità, insegnami la disciplina dandomi la pazienza e insegnami la scienza illuminandomi la mente.

L’amore non si vede in un luogo e non si cerca con gli occhi del corpo.

Non si odono le sue parole e quando viene a te non si odono i suoi passi.

Dando te stesso, come potresti temere di perderti? Al contrario, ti perderesti rifiutando di darti.

Frasi sul matrimonio di Madre Teresa di Calcutta

Non solo Papa Francesco e Sant’Agostino, anche Madre Teresa di Calcutta ha parlato spesso del matrimonio. La santa nel tempo ha spesso espresso frasi e citazioni sull’amore: pensieri molto belli da dedicare agli sposi in occasione delle nozze.