Frasi sull’amicizia di Madre Teresa di Calcutta da dedicare: piene d’amore

Alcune tra le più belle frasi sull’amicizia sono state scritte proprio da Madre Teresa di Calcutta. Il Premio Nobel per la Pace è stata un modello per molti: di pace, di carità, di incredibile amore verso il prossimo. Ha trascorso interamente la sua vita dedicandosi agli altri, lasciando alcune preziose lezioni e insegnamenti che non possiamo dimenticare e che vogliamo celebrare. I messaggi sull’amicizia di Madre Teresa di Calcutta sono stati raccolti da DiLei: possiamo dedicarle all’amica del cuore, all’amico di sempre. A coloro che non ci hanno mai abbandonato.

Le frasi sull’amicizia di Madre Teresa di Calcutta

L’amicizia è il perno fondamentale delle nostre vite. Lo sapeva bene Madre Teresa di Calcutta, che ha sempre cercato di offrire un insegnamento prezioso: da soli siamo molto più poveri di quanto possiamo mai immaginare. Gli amici sono compagni leali e fedeli che ci aiutano a incamminarci verso la felicità. Sono dei fari di speranza che illuminano la via e che ci permettono di trovare sempre un sorriso, anche alla fine delle giornate più buie. Alcune frasi splendide sull’amicizia.

Trova il tempo di essere amico: è la strada della felicità.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori.

Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.

Una vita non vissuta per gli altri non è una vita.

Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso.

Le parole gentili possono essere brevi e facili da pronunciare, ma il loro eco è infinito.

Chi, nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano.

Non accontentiamoci di dare solo del denaro. Il denaro non è sufficiente. Vorrei che ci fossero più persone ad offrire le loro mani per servire ed i loro cuori per amare. Le ricchezze possono soffocare se non sono utilizzate nel modo giusto, che si tratti di ricchezze materiali o spirituali.

Tutti hanno qualcosa di buono dentro di loro. Alcuni lo nascondono, altri lo trascurano, ma è lì.

Le più belle frasi di Madre Teresa di Calcutta sugli amici

Per chi è in cerca di ispirazione e magari vorrebbe scrivere un biglietto o un messaggio all’amica o amico del cuore, perché non provare a dare un’occhiata agli aforismi di Madre Teresa di Calcutta sull’amicizia? Per lei, essere amici significava trovare la vita verso la felicità: di fronte agli ostacoli della vita, avere un buon amico al proprio fianco è il modo migliore per superare la tempesta. Madre Teresa, attraverso le sue riflessioni e i pensieri profondi sull’amicizia, ci aiuta ad amare il prossimo. Ci insegna a tendere la mano.

Non dobbiamo permettere a nessuno di allontanarsi dalla nostra presenza, senza sentirsi migliore e più felice.

Cerca di non giudicare gli altri. Se lo fai, non stai dando nessun amore.

Quando ho fame, mandami qualcuno da sfamare. E quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di bere. Quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare. E quando sono triste, mandami qualcuno a cui dare conforto.

Non preoccuparti dei numeri. Aiuta una persona alla volta e inizia sempre con la persona più vicina a te.

Non aspettatevi che il vostro amico sia una persona perfetta. Ma aiutate il vostro amico a diventare una persona perfetta. Questa è la vera amicizia.

Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni persona che incontri; di far sentire a tutti i tuoi amici che c’è qualcosa di grande in loro; di guardare al lato bello di ogni cosa e di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà.

Dio ha creato ciascun essere umano, in vista di una cosa più grande: amare ed essere amato.

Le citazioni di Madre Teresa di Calcutta sull’amore per il prossimo

Nessun giudizio tra amici, nessuna delusione o falsità. Perché, del resto, è proprio questa l’amicizia: ce lo spiega Madre Teresa di Calcutta stessa, facendoci focalizzare sull’amore per il prossimo. In un mondo raggomitolato su se stesso, quasi, piegato dai giudizi frettolosi, dai modi sgarbati o dalle parole che non si dicono per paura di ammettere quanto teniamo all’altro, fermiamoci a riflettere quanto invece siano proprio le persone a tenerci la mano in quegli attimi tenebrosi. Le riflessioni di Madre Teresa di Calcutta sull’amore che possiamo (e che a volte dobbiamo) dare agli altri e a noi stessi: perché anche nell’amicizia possiamo amare – e tanto – fino a sostenere l’altro e tenerlo nel nostro cuore per sempre.