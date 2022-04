Frasi sull’amicizia falsa, le più vere e profonde per ricucire le ferite

Tutti i giorni incontriamo persone nuove e stringiamo belle amicizie, ma solo alcune sono destinate a diventare speciali. Tutte le altre, finiscono ben presto nel dimenticatoio, com’è in fondo normale che accada. Talvolta, però, anche quando crediamo di aver trovato davvero l’amico perfetto per noi dobbiamo affrontare una terribile delusione. Può infatti capitare di aver legato con qualcuno che ritenevamo sincero, e che invece non ha mai creduto in noi. Un rapporto a senso unico, destinato inevitabilmente a farci soffrire. Su DiLei, abbiamo raccolto alcune frasi che parlano di amicizia falsa: potranno aiutarti a riflettere su quanto accaduto e a liberarti di un peso.

Frasi sull’amicizia falsa e ipocrita

Non sempre quelli che consideravi i tuoi amici sono persone sincere. Prima o poi, tutti siamo destinati ad avere a che fare con una delusione del genere: ecco le più profonde citazioni che raccontano cos’è un’amicizia falsa e ipocrita, per imparare dagli errori e guardare finalmente avanti.

Preferisco un nemico sincero a gran parte degli amici che ho conosciuto. (Ernest Hemingway)

L’amicizia di quelli che sono amici a causa dell’utilità si dissolve insieme con l’interesse che la suscita, giacché essi non sono amici l’uno dell’altro, ma del profitto. (Aristotele)

Tutti si dicono amici, ma pazzo chi se ne fida; nulla è più comune del nome, nulla più raro della cosa. (Jean de La Fontaine)

Si seppelliscono più spesso le amicizie che non gli amici. (Mary Karadja)

Molte amicizie sono a senso unico. Nessun cartello ti avvisa. Tu imbocchi dalla parte sbagliata e alla fine vai a sbattere. (Andrea Mucciolo)

Temiamo il nostro nemico, ma la paura più grande e più vera è quella di un amico finto che è più dolce al vostro viso e più vile dietro la schiena. (Mufti Ismail Menk)

Se aiuti un amico nel bisogno, non si scorderà di te, la prossima volta che avrà bisogno. (Arthur Bloch)

Ho più rispetto di chi mi dice in faccia che non gli piaccio, che degli amici che parlano male di me alle spalle. (Mitchell Perry)

Le false amicizie, come l’edera, imputridiscono e rovinano il muro su cui sono cresciute, mentre le amicizie autentiche danno nuova linfa alle cose. (Richard Burton)

Un amico che sta con te nei momenti di sconforto è più prezioso di un centinaio di quelli che stanno con te nel piacere. (Edward G. Bulwer)

Purtroppo ci sono tanti falsi amici disposti a prestarci l’ombrello soltanto quando il tempo è bello. (Romano Battaglia)

Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po’ di attenzione, a distinguerla dal volto. (Alexandre Dumas Sr.)

Nessuna persona può esserti amica se chiede il tuo silenzio, o nega il tuo diritto a crescere. (Alice Walker)

A condannare un uomo alla solitudine non sono i suoi nemici, ma i suoi amici. (Milan Kundera)

I veri amici vedono i tuoi errori e ti avvertono: i falsi amici vedono allo stesso modo i tuoi errori e li fanno notare agli altri. (Fliegende Blätter)

Nei tempi felici gli amici si moltiplicano, ma se la fortuna sparisce questi spariscono. (Binder)

Frasi corte sull’amicizia falsa

Non è bello portare rancore ad una persona che credevi amica, ma a volte è necessario togliersi quel sassolino dalla scarpa prima di poter andare avanti. Non ti resta che prendere carta e penna, scrivere un bigliettino e recapitarlo a destinazione: scegli tra queste frasi brevi sull’amicizia falsa, che potrebbe far capire al tuo “amico” quanto profondamente hai sofferto per il suo tradimento.

La storia offre più esempi della fedeltà dei cani che di quella degli amici. (Alexander Pope)

Un opportunista ama il prossimo solo quando gli serve. (Willy Pasini)

I falsi amici quando smettono di parlare con te, iniziano a parlare di te.

Un amico a metà è un mezzo traditore. (Victor Hugo)

Il falso amico è come l’ombra che ci segue finché dura il sole. (Carlo Dossi)

Un’amicizia finita non è mai stata sincera. (San Girolamo)

Un nemico onesto è meglio di un falso amico. (Vandi Tanko)

Gli adulatori somigliano agli amici come i lupi ai cani. (John Jay Chapman)

La peggiore solitudine è essere privi di sincera amicizia. (Francis Bacon)

L’amicizia è rara perché è scomoda. (Roberto Gervaso)

Frasi sulla delusione per un’amicizia falsa

Hai scoperto che il tuo amico non ti ha mai voluto bene davvero, ma che ti ha piuttosto sfruttato finché ne aveva bisogno. Non c’è tradimento peggiore, e il dolore è tremendo: queste toccanti frasi esprimono benissimo la delusione che sicuramente ora stai provando. E leggerle potrebbe aiutarti a voltare finalmente pagina.

Un amico che credevi sincero fa più paura di una bestia selvaggia; una bestia selvaggia può ferire il tuo corpo, ma un amico falso ti ferisce nell’anima. (Buddha)

Crescere significa rendersi conto che molti dei tuoi amici non sono veramente i tuoi amici.

Amici, pochi. In un modo o nell’altro riescono sempre a ferirmi, o a tradirmi: ed esser traditi in amicizia è molto peggio che esser traditi in amore. (Anna Magnani)

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

Quando scopri che un tuo amico è bugiardo, tutto ciò che ti dice ti suona falso, anche le sue verità. (Jean Giraudoux)

Non hai niente da perdere. Non si perde quando si perdono falsi amici. (Joan Jett)

È più facile perdonare un nemico che perdonare un amico. (William Blake)

Poche amicizie sopravvivrebbero, se ciascuno sapesse ciò che il suo amico dice di lui in sua assenza, benché parli sinceramente e senza passioni. (Blaise Pascal)

Mi chiedo se un amico falso sia mai stato veramente un amico. La falsità degli amici è tagliente come un’arma e fa male, troppo male. (Stephen Littleword)

Falsi amici: citazioni famose

Molti sono gli scrittori e i filosofi che hanno speso il loro tempo parlando di falsa amicizia. Ma quali sono le citazioni più famose? Eccone alcune, da cui trarre spunto.