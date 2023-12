Le migliori frasi e gli aforismi sul dono

Il dono può essere qualcosa di materiale o d’immateriale, è un regalo, un lascito che arricchisce la persona che lo riceve. Nell’antichità, i più anziani donavano ai più giovani il loro sapere e la loro conoscenza, una coppia si scambia il dono dell’amore. In generale, nel donare si cela un gesto di affetto verso l’altro. Questa azione è benefica non solo per il ricevente, ma anche per chi la compie perché prova gioia nel vedere il sorriso sul volto di chi ha ottenuto il dono. A Natale, in particolare, si è diffusa l’usanza di fare regali alle persone care. La tradizione dei regali, nasce nell’antico impero romano, durante le festività in onore del dio dell’agricoltura, Saturno, che prendevano il nome di Saturnali, all’epoca, generalmente, si donavano statuette in legno o rami di alloro o vischio. Nel cristianesimo questa usanza è stata associata all’oro, incenso e mirra portati da Re Magi a Gesù Bambino per festeggiare la sua nascita. Il significato è proprio quello di esprimere affetto per qualcuno o riconoscenza attraverso un oggetto o un’azione che possano essere graditi dal’altro. Dietro il donare qualcosa c’è quindi sempre un sentimento e il gesto è una dimostrazione di amore, amicizia e importanza per l’altra persona. È un modo per dire a chi lo riceve che è nei nostri pensieri. Secondo il vocabolario, il significato della parola “donare” è proprio quello di dare ad altri liberamente e senza compenso cosa utile o gradita, mentre nella forma riflessiva viene inteso come “dedicarsi con amore e impego a qualcosa o a qualcuno”. Per coloro che sono alla ricerca di espressioni e parole che possano accompagnare un regalo, con DiLei trovate una selezione di frasi e aforismi sul dono per riflettere ed emozionarsi.

Frasi e aforismi sul dono

Regalare qualcosa a qualcuno dovrebbe essere un gesto spontaneo per mostrare attenzione e affetto a un’altra persona. Non deve per forza essere qualcosa di costoso e neanche materiale, l’importante è che sia fatto con il cuore. Alcune frasi e aforismi sul dono.

A me piace ricevere in anticipo i regali. Mi sembra che la festa duri più a lungo se comincia il giorno prima. (The Knick)

Certamente nemmeno il destinatario di un dono può esserne soddisfatto se chi lo concede sa di poterlo riprendere quando vuole. (Tito Livio)

Dal dono gratuito dipende l’esistenza stessa di ciò che fa la società, cioè a dire la relazione sociale, sia particolare sia generalizzata. (Pierpaolo Donati)

Dona con fede; non dare nulla senza fede. (Taittiriya Upanisad)

Dona con l’anima, | senza astuzia. | Sii consapevole, | che il tuo dono | sei tu stesso. (Joachim Ringelnatz)

È prerogativa della grandezza rendere molto felici con piccoli doni. (Friedrich Nietzsche)

I regali fatti agli amici non sono preda del fato: | avrai soltanto le ricchezze che hai donato. (Marco Valerio Marziale)

Il dono, il vero dono è così: annientarsi sino all’ultima favilla. (Léon Degrelle)

Il modo in cui si dona ha più valore del dono stesso. (Pierre Corneille)

Il rito del donare è complesso, a volte lo si fa con spontaneità, altre volte il dono maschera una necessità ricattatoria: donare non è gratuito, richiede sempre qualche altra cosa in cambio. (Paolo Crepet)

Il regalo d’amore è solenne; trascinato dall’insaziabile metonimia che disciplina la vita immaginaria, io mi traspongo tutt’intero in esso. Attraverso questo oggetto, io ti do il mio Tutto, io ti tocco con il mio fallo; è per questo che io sono follemente eccitato, che corro da un negozio all’altro, che mi ostino a cercare il feticcio che vada bene, il feticcio splendente, riuscito, che si adatterà perfettamente al tuo desiderio. (Roland Barthes)

Il regalo è contatto, sensualità: tu stai per toccare ciò che io ho toccato: una terza pelle ci unisce. (Roland Barthes)

Quanto più l’uomo dona, tanto più grande e forte diviene il suo cuore! (Friedrich Wilhelm Foerster)

Quanto più l’uomo dona, tanto più grande e forte diviene il suo cuore! (Friedrich Wilhelm Foerster) Si diviene più ricchi nella virtù di donare, e di donar sempre appunto quel che piace di più! (Friedrich Wilhelm Foerster)

Frasi sul dono della vita

Abbiamo una sola vita ed è il più grande regalo che riceviamo. Dovremmo sempre ricordarlo per poter godere a pieno di ogni singolo istante e per fare in modo di non sprecarla limitandoci o procrastinando a domani ciò che possiamo fare oggi. Qualche citazione e aforisma sul dono della vita.

La vita è un dono: dai pochi ai molti: di coloro che sanno o che hanno a coloro che non sanno o che non hanno. (Amedeo Modigliani)

La vita è un viaggio. Le fermate migliori sono le persone speciali. (Angelo De Pascalis)

Vedere, sentire, amare. La vita è un dono di cui sciolgo i nastri ogni mattina al risveglio. (Christian Bobin)

La vita è splendida come un diamante, ma fragile come il vetro. (GK Chesterton)

Sogna ciò che ti va; vai dove vuoi; sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. (Paulo Coelho)

Ricordati che l’uomo non vive altra vita che quella che vive in questo momento, né perde altra vita che quella che perde adesso. (Marco Aurelio)

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)

“Cosa cerchi?” “Cerco un attimo che valga una vita”. (Casanova)

Si hanno due vite. La seconda comincia il giorno in cui ci si rende conto che non se ne ha che una. (Confucio)

La vita non è acquistare e avere, ma dare e essere. (Kevin Kruse)

Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. (Dalai Lama)

Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo. (Pablo Picasso)

Frasi sul dono per bambini

I più piccoli sono colori che attendono con più emozione e curiosità di ricevere regali. In ogni momento, un piccolo oggetto può farli sentire le più felici e ricche persone del mondo, ma è utile anche insegnarli quanto sia importante non solo ricevere ma anche donare. Un po’ di citazioni e frasi sul dono per bambini.

I piccoli regali conservano le grandi amicizie. (Proverbio francese)

A caval donato non si guarda in bocca. (Proverbio italiano)

Voi date ben poco quando date dei vostri beni. È quando date voi stessi che date davvero. (Khalil Gibran)

L’eccellenza di un dono sta nella sua adeguatezza, piuttosto che nel suo valore. (Charles Dudley Warner)

Ogni giorno arriva con i propri doni. Sciogli i suoi fiocchi. (Ruth Ann Schabacker)

Un libro è un regalo che puoi aprire sempre e poi sempre. (Garrison Keillor)

Ricevere un regalo simpaticamente e nello spirito giusto, anche quando non hai nulla da dare in cambio, significa darne uno in cambio. (James Henry Leigh Hunt)

Non dire che vuoi regalare: regala. Non riuscirai mai a soddisfare un’attesa. (Goethe)

Incontrare un vero amico è il più grande dono che possiamo ricevere in questa vita spesso attraversata da incertezze. (Romano Battaglia)

Dai ciò che hai. Per qualcuno, può essere meglio di quanto osi pensare. (Henry Longfellow)

Dio ti ha dato un dono di 86400 secondi oggi. Ne hai usato uno per dire “grazie? (William A. Ward)

Quello che sei è il dono di Dio a te, quello che diventi è il tuo dono a Dio. (Hans Urs von Balthasar)

Il regalo più grande che puoi fare a un altro non è condividere le tue ricchezze, ma fargli scoprire le sue. (Benjamin Disraeli)

Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me. (Jim Valvano)

Frasi sul dono di Madre Teresa e Papa Francesco

Il principio del dare al prossimo è alla base della religione cristiana che promuove l’aiuto e la cooperazione tra le persone e soprattutto l’amore. Una serie di aforismi e citazioni sul dono di Madre Teresa e Papa Francesco.

Non è importante quanto doniamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. (Madre Teresa)

L’umiltà altro non è che verità. Che cosa abbiamo che non ci sia stato donato? Se abbiamo ricevuto tutto, quale bene resta in noi di nostro? Quando arriveremo a convincerci di questo, non alzeremo più la testa per orgoglio. Se sarai umile, niente più ti toccherà, né lode né biasimo, poiché tu sai che cosa sei. (Madre Teresa)

Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell’amore. (Madre Teresa)

Non dimenticherò mai il giorni in cui, camminando per una strada di Londra, vidi un uomo seduto, che sembrava terribilmente solo. Andai verso di lui, gli presi la mano e la strinsi. Lui allora esclamò: “dopo tanto tempo, sento finalmente il calore di una mano umana”. Il suo viso s’illuminò. Sentiva che c’era qualcuno che teneva a lui. Capii che un’azione così piccola poteva dare tanta gioia. (Madre Teresa)

Non accontentiamoci di dare solo del denaro. Il denaro non è sufficiente. Vorrei che ci fossero più persone ad offrire le loro mani per servire ed i loro cuori per amare. (Madre Teresa)

In qualsiasi donazione si offre la propria persona. “Darsi” significa lasciare agire in sé stessi tutta la potenza dell’amore che è lo Spirito di Dio e in tal modo aprirsi alla sua forza creatrice. (Papa Francesco)

La cultura dell’incontro richiede che siamo disposti non soltanto a dare, ma anche a ricevere dagli altri. (Papa Francesco)

La famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco senza il quale nessun amore può durare a lungo. Senza donarsi e senza perdonarsi l’amore non rimane, non dura. (Papa Francesco)

La gratuità dovrebbe essere una delle caratteristiche del cristiano, che, consapevole di aver ricevuto tutto da Dio gratuitamente, cioè senza alcun merito, impara a donare agli altri gratuitamente. (Papa Francesco)

Frasi sul donare e ricevere

In realtà il dono dovrebbe essere un rapporto di scambio reciproco e spontaneo. La bellezza del gesto sta in entrambi i lati sia quando si è donatori che quando si riceve qualcosa. Una selezione di frasi e aforismi sul donare e ricevere.

Ama chi t’ama, ed accostati a chi ti s’appressa; | e dona a chi dona, e a chi non dona, non donare: | si dona a chi dona, e a chi non dona non si dona; | il dono è buono, la rapina è cattiva e apportatrice di morte; | difatti l’uomo che dona spontaneo, anche se il dono è costoso, | di esso gioisce, e nel cuor se n’allegra; | ma chi, sfrontatezza ascoltando, egli stesso qualcosa depreda, | fosse anche poco, il suo cuore si gela. (Esiodo)

Essendo, signor mio, maggior la felicità del donare che quella del ricevere, io ho caro fuor di modo che dal presente de gli scudi de la impresa e del saio di raso bianco che mi fate, nasca in voi il sommo grado de la consolazione. Ed è vostra gran ventura che tanto possa la vertù de la cortesia; perché facendo voi l’essercizio de la liberalità nel donar continuo, continuamente siete felice. Per la qual cosa farei ingiuria a la Signoria Vostra prolungandomi in ringraziarla di quello che, per avere accettato i suoi doni, merito di esser ringraziato io. (Pietro Aretino)

Donare! Aver visto occhi che brillano per essere stati compresi, colpiti, appagati! Donare! Sentire le grandi onde di felicità che fluttuano come acque danzanti su di un cuore pavesato all’improvviso di sole! Donare! Aver colto le fibre segrete che tessono i misteri della sensibilità! Donare! Avere il gesto che consola, che toglie alla mano il suo peso di carne, che consuma il bisogno di essere amato! (Léon Degrelle)

Il paradosso dei doni: so quello che ho dato. Non so quello che avete ricevuto. (Dr. Sunwolf)

Dare dà più gioia che ricevere, non perché è privazione, ma perché in quell’atto mi sento vivo. (Erich Fromm)

Si ottiene dal mare quello che ci offre, non quello che vogliamo. (Erri De Luca)

Non si regala l’anima a chi non è disposto a regalare la sua. (Oriana Fallaci)

Cosa desideri dagli altri? Amore? Sostegno? Lealtà? Qualunque cosa desideri, donala tu per primo. (Swami Kriyananda)

Frasi sul donare amore

Amare significa anche donarsi, affidarsi a un altra persona. C’è un principio di fede e fiducia nel prossimo e un desiderio di fare felici la persona che si ama. Alcune citazioni e frasi sul donare amore.