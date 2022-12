Il senso della vita: frasi, aforismi e citazioni per riflettere sull’esistenza

Fonte: iStock Photos

Qual è il senso della vita? Ci sono tante frasi per descrivere l’esistenza, qualcosa di così complesso e inafferrabile. Un mistero, un’avventura oppure un dono: le parole per definire e raccontare la vita sono tante e diverse. Non a caso poeti, scrittori, intellettuali e artisti di tutti i tempi hanno provato a svelare e risolvere il mistero della vita.

DiLei ha raccolto le frasi più belle sul senso della vita: aforismi e citazioni per riflettere ed emozionarsi, svelando i dettagli di un viaggio decisamente magico.

Riflessioni e pensieri sulla vita

Per tanti di noi la vita è un vero e proprio mistero. Ci interroghiamo sul senso dell’esistenza senza scoprire mai quale sia davvero. Ci sono misteri che, purtroppo, non verranno mai risolti, ma ragionando con la forza dell’introspezione, possiamo trarre delle conclusioni importanti su quale sia il senso della vita.

L’unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori. (Buddha)

Giudica il tuo successo in relazione a ciò a cui hai dovuto rinunciare per ottenerlo. (Dalai Lama)

Balla come se nessuno stesse guardando, ama come se nessuno ti avesse mai ferito, canta come se nessuno stesse ascoltando, vivi come se il paradiso fosse sulla terra. (William W. Purkey)

La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia. (Mahatma Gandhi)

La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che sei il pilota. (Michael Althsuler)

La vita è come un eco: se non ti piace quello che ti rimanda indietro, devi cambiare il messaggio che invii. (James Joyce)

Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo. (Pablo Picasso)

La vita è come una bilancia: da una parte vi è la ragione, dall’altra il cuore. Sta a noi cercare di non perdere l’equilibrio. (Gabriele Martufi)

La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli intervalli. (Friedrich Nietzsche)

Una vita è un’opera d’arte. Non c’è poesia più bella che vivere pienamente. (Georges Clemenceau)

Ogni giocatore deve accettare le carte che la vita gli offre: ma una volta che le ha in mano, deve decidere da solo come giocarsele per vincere la partita. (Voltaire)

Siamo fatti della materia di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita. (William Shakespeare)

Frasi sull’essere forti nella vita per non arrendersi

Spesso l’esistenza ci pone di fronte a degli ostacoli e delle difficoltà da affrontare. L’imperativo? Non arrendersi mai e lottare per essere felici. Le frasi sull’essere forti nella vita ci spingono a non mollare, a combattere sempre e a credere nelle nostre possibilità per conquistare ciò che ci meritiamo.

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. (Khalil Gibran)

Ci vuole una forza d’animo straordinaria per alzarsi dal letto ogni mattina con l’idea che la vita sia una prova e vada affrontata sempre, anche quando si è sicuri di avere subito un’ingiustizia terribile e si ha paura di non farcela. (Massimo Gramellini)

Devi apparire debole quando sei forte, e forte quando sei debole. (Sun Tzu)

La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita. (Mahatma Gandhi)

La forza interiore è la protezione più potente che hai. Non aver paura di assumerti la responsabilità della tua felicità. (Dalai Lama)

Possediamo una grande forza di cui facciamo buono o cattivo uso centinaia di volte al giorno.

(J. Martin Kohe)

Non c'è nulla di più forte di quei due combattenti là: tempo e pazienza. (Lev Tolstoj)

Chiunque può arrendersi, è la cosa più semplice del mondo. Ma resistere quando tutti gli altri si aspettano di vederti cadere a pezzi, questa è la vera forza. (Chris Bradford)

L’uomo più forte del mondo è colui che sa stare da solo. (Henrik Ibsen)

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. (Jim Morrison)

C’è una forza più potente del vapore e dell’energia elettrica: la volontà. (Fernán Caballero)

Il mondo spezza tutti e poi molti sono forti proprio nei punti spezzati.

(Ernest Hemingway)

Il cuore dell'uomo è come il vestito del povero; è dove è stato rammendato più volte che è più forte. (Paul Brulat)

Ho sviluppato una forza interiore che mi ha fatto dimenticare la povertà in cui versavo, la sofferenza, la solitudine e la frustrazione. (Nelson Mandela)

Non c’è un regolo, un metro, o una scala graduata in tutto l’intero mondo lunga abbastanza per calcolare la FORZA e le capacità insite in te. (Paul J. Meyer)

Tutti noi abbiamo una riserva insospettata di forza dentro che emerge quando la vita ci mette alla prova. (Isabel Allende)

Frasi sul percorso della vita

L’esistenza è un lungo cammino durante il quale cresciamo, maturiamo, sperimentiamo novità, incontriamo ostacoli e lottiamo per raggiungere ciò che sogniamo. Un passo dopo l’altro, diventiamo sempre più consapevoli e saggi, viaggiando in una direzione ben precisa.

Tutto ciò con la consapevolezza che la permanenza di ognuno di noi nella vita è limitata e con l’idea di non arrenderci passivamente al destino. Ciò che possiamo fare è costruire il nostro percorso e trarre il meglio dalla nostra esistenza. Le frasi sul percorso della vita ci portano in questo viaggio fatto di grandi emozioni e speranze.

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.

(Luigi Pirandello)

Sono una parte di tutto ciò che ho trovato sulla mia strada. (Lord Alfred Tennyson)

Chi, nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano. (Madre Teresa di Calcutta)

Ogni nostro respiro, ogni passo che facciamo, può essere pieno di pace, gioia e serenità. (Thích Nhất Hạnh)

È solo avendo un punto fisso e matematico che si può essere saggi, come il marinaio, o lo schiavo fuggiasco che fissano sempre la stella polare; ma ciò è una guida sufficiente per tutta la vita. Possiamo non arrivare in porto nel tempo stabilito, ma seguiremo il vero cammino. (Henry David Thoreau)

Non chiedo ricchezze, né speranze, né amore, né un amico che mi comprenda; tutto quello che chiedo è il cielo sopra di me e una strada ai miei piedi. (Robert Louis Stevenson)

Ai più importanti bivi della nostra vita non c’è segnaletica. (Ernest Hemingway)

Amerò la luce perché mi mostra la strada, ma sopporterò l’oscurità perché mi mostra le stelle. (Og Mandino)

Non puoi viaggiare su una strada senza essere tu stesso la strada. (Buddha)

La vita è breve e non abbiamo troppo tempo per rallegrare i cuori di coloro che sono con noi in cammino lungo la strada buia. Sii pronto ad amare! Sii gentile senza indugi. (Henri Frédéric Amiel)

Scegli sempre il cammino che sembra il migliore anche se sembra il più difficile: l’abitudine lo renderà presto piacevole. (Pitagora)

C’è chi viaggia per perdersi, c’è chi viaggia per trovarsi. (Gesualdo Bufalino)

Non si può raggiungere l’alba senza passare dai sentieri della notte. (Khalil Gibran)

Non si riceve la saggezza, bisogna scoprirla da sé, dopo un percorso che nessuno può fare per noi, né può risparmiarci, perché essa è una visione delle cose. (Marcel Proust)

Il senso della nostra vita è il cammino, non la meta. Perché ogni risposta è fallace, ogni appagamento ci scivola tra le dita, e la meta non è più tale appena è stata raggiunta. (Arthur Schnitzler)

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu)

Nessuno può attraversare la vita, come non può attraversare un terreno di campagna, senza lasciare tracce dietro di sé, e quelle tracce potranno essere utili a chi verrà dopo per trovare la sua strada. (Robert Baden-Powell)

Puoi costruire qualcosa di bello anche con le pietre che trovi sul tuo cammino. (Johann Wolfgang von Goethe)

La vita è come andare in bicicletta. Per rimanere in equilibrio bisogna continuare a muoversi. (Albert Einstein)

Il tempo che ti è assegnato è così breve che se perdi un secondo hai già perduto tutta la vita, perché non dura di più, dura solo quanto il tempo che perdi. Se dunque hai imboccato una via, prosegui per quella, in qualunque circostanza, non puoi che guadagnare, non corri alcun pericolo, alla fine forse precipiterai, ma se ti fossi voltato indietro fin dopo i primi passi e fossi sceso giù per la scala, saresti precipitato fin da principio, e non forse, ma certissimamente. (Franz Kafka)

Nel viaggio della vita non si danno strade in piano: sono tutte o salite o discese. (Arturo Graf)

Se non puoi volare, corri, se non puoi correre, cammina, se non riesci a camminare, allora striscia, ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. (Martin Luther King Jr.)

La strada più sicura per l’inferno è il graduale pendio dolce, morbido sotto i piedi, senza brusche svolte, senza tappe, senza segnaletica. (C. S. Lewis)

Vediamo il cammino che abbiamo appena percorso e non possiamo concepire di essere stati tanto in alto e tanto in basso. (Paul Valéry)

La vita è un viaggio, non una destinazione. (Ralph Waldo Emerson)

Fa’ di ogni passo una tua scelta. Crea te stesso e assumitene l’intera responsabilità. (Osho)

Esistono cammini senza viaggiatori. Ma vi sono ancor più viaggiatori che non hanno i loro sentieri.(Gustave Flaubert)

Conta solo il cammino, perché solo lui è duraturo e non lo scopo, che risulta essere soltanto l’illusione del viaggio. (Antoine de Saint-Exupery)

Non c’è cammino troppo lungo per chi cammina lentamente e senza premura; non c’è meta troppo lontana per chi vi si prepara con la pazienza. (Jean de La Bruyère)

La felicità è un percorso, non una destinazione. (Madre Teresa di Calcutta)

Il senso della vita: frasi buongiorno

Le frasi più belle per dare il buongiorno sono quelle che raccontano e svelano il senso della vita. Non c’è niente di meglio che svegliarsi ricevendo un messaggio ricco di significato e romantico per ricordarci quanto l’esistenza sia preziosa e bellissima.

Le frasi perfette per augurare il buongiorno sono dolci e intense. Pochi sanno che questo termine deriva da un termine greco che significa “sii lieto”. Il modo migliore per iniziare la giornata dunque è quella di arricchire il saluto quotidiano grazie a una riflessione importante.