Frasi sul destino, per avere fiducia nel futuro

Frasi sul destino. Le migliori citazioni e gli aforismi

Dai tempi degli antichi Greci e Romani, il fato è stato al centro di miti, tragedie e commedie. Nulla si può contro il destino e persino gli Dei devono sottostare a esso. Alcune dottrine orientali legano la direzione che la vita prenderà, quindi una sorte positiva o negativa, alla condotta degli antenati o al karma, ovvero al comportamento che si tiene nel presente nei confronti degli altri esseri viventi e dell’ambiente circostante. Spesso si parla di un’esistenza fortunata o sfortunata, ritenendo che ciò che accade sia dettato da una forza esterna, magari celestiale, che supera il libero arbitrio. Questa concezione della vita divide il mondo tra chi ritiene corretto che, in alcune situazioni, la propria volontà non possa cambiare il corso degli eventi e chi crede che la determinazione e l’avere fiducia in se stessi permetta di ottenere anche l’apparentemente impossibile. Credere nel fato può avere effetti positivi o negativi per una persona in base a due aspetti: se lo si guarda come stimolo a migliorare e ambire a qualcosa di meglio oppure se lo si teme rimanendo immobili in attesa del caso. Il concetto di irresistibile potere o agente che determina il futuro risale alla filosofia stoica che affermava l’esistenza di un ordine naturale prefissato dell’universo a opera del logos. Chi sta cercando modi di dire ed espressioni che trattano il tema, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sul destino, dalle più riflessive a quelle che portano ad avere uno sguardo sul mondo più positivo e proattivo.

Frasi e aforismi sul destino

Se non possiamo trasformare qualcosa che è già scritto debba accadere, possiamo però modificare il modo di recepire quello che avviene. Il carattere, il modo di pensare e di agire di una persona influenza il suo fato. Qualche frase e aforisma sul destino.

Non ci è dato di scegliere la cornice del nostro destino, ma ciò che vi mettiamo dentro è nostro. (Dag Hammarskjöld)

Ho notato che anche le persone che affermano che tutto è già scritto e che non possiamo far nulla per cambiare il destino, si guardano intorno prima di attraversare la strada. (Stephen Hawking)

Quello che chiamiamo il nostro destino è in realtà il nostro carattere, e il carattere si può cambiare. (Anaïs Nin)

Qualche volta il destino assomiglia a una tempesta di sabbia che muta incessantemente la direzione del percorso. Per evitarlo cambi l’andatura. E il vento cambia andatura, per seguirti meglio. Tu allora cambi di nuovo, e subito di nuovo il vento cambia per adattarsi al tuo passo. Questo si ripete infinite volte, come una danza sinistra con il dio della morte prima dell’alba. Perché quel vento non è qualcosa che è arrivato da lontano, indipendente da te. È qualcosa che hai dentro. Quel vento sei tu. Perciò l’unica cosa che puoi fare è entrarci, in quel vento, camminando dritto, e chiudendo forte gli occhi per non far entrare la sabbia. (Haruki Murakami)

Tutto è determinato da forze sulle quali non abbiamo alcun controllo. Vale per l’insetto come per gli astri. Esseri umani, vegetali o polvere cosmica, tutti danziamo al ritmo di una musica misteriosa, suonata in lontananza da un pifferaio invisibile. (Albert Einstein)

Nelle mie scoperte scientifiche ho appreso più col concorso della divina grazia che con i telescopi. (Galileo Galilei)

Quando non ho avuto più niente da perdere, ho ottenuto tutto. Quando ho cessato di essere chi ero, ho ritrovato me stesso. Quando ho conosciuto l’umiliazione ma ho continuato a camminare, ho capito che ero libero di scegliere il mio destino. (Paulo Coelho)

Cinque destini guidano l’uomo: la sua natura spirituale, il suo corpo, il suo popolo, la sua terra, la lingua. Sollevarsi sopra tutti e cinque, questo è il divino. (Hugo von Hofmannsthal)

Le stagioni non si spingono l’un l’altra, e nemmeno le nuvole fanno a gara col vento attraverso i cieli. Tutte le cose accadono al loro momento opportuno. (Dan Millman)

Il destino, quando apre una porta, ne chiude un’altra. Dati certi passi avanti, non è possibile tornare indietro. (Victor Hugo)

È molto bella l’immagine di un proiettile in corsa: è la metafora esatta del destino. Il proiettile corre e non sa se ammazzerà qualcuno o finirà nel nulla, ma intanto corre e nella sua corsa è già scritto se finirà a spappolare il cuore di un uomo o a scheggiare un muro qualunque. (Alessandro Baricco)

Gli uomini in certi momenti sono padroni del loro destino, la colpa, caro Bruto, non è delle nostre stelle, ma dei nostri vizi. (William Shakespeare)

Il tiro peggiore che la fortuna possa giocare a un uomo intelligente è metterlo alle dipendenze di uno sciocco. (Giacomo Casanova)

Il nostro destino viene formato dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Non possiamo cambiare il vento, ma possiamo orientare le vele. (Anthony Robbins)

A volte si è artefici del proprio destino, altre volte si è artificieri delle mine che il destino dissemina lungo la strada. (Fragmentarius)

Frasi sul destino in amore

Si parla spesso dell’altra metà della mela, l’uomo o la donna giusta, l’anima gemella che la vita ha deciso di farci trovare per affiancarci nel corso della nostra esistenza. Quella persona che ci completa e che, quando la conosciamo, dà un senso alle nostre giornate. Per i più romantici, una selezione di frasi e citazioni sul destino in amore.

Lei era quella destinata, però il destino si può perdere per strada, non è una cosa sicura che deve succedere per forza. Il destino è una rarità. (Erri De Luca)

Se è destinato a stare nella tua vita, nulla potrà mai farlo andare via. Se non lo è, nulla al mondo potrà mai farlo rimanere. (Lang Leav)

Una dichiarazione d’amore è il passaggio dal caso al destino, ed è per questo che è così pericolosa. (Alain Badiou)

Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prim’ancora che i corpi si vedano. Generalmente, essi avvengono quando arriviamo a un limite, quando abbiamo bisogno di morire e rinascere emotivamente. Gli incontri ci aspettano, ma la maggior parte delle volte evitiamo che si verifichino. Se siamo disperati, invece, se non abbiamo più nulla da perdere oppure siamo entusiasti della vita, allora l’ignoto si manifesta e il nostro universo cambia rotta. (Paulo Coelho)

Era inevitabile: l’odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. (Gabriel Garcia Marquez)

Non troviamo il senso della vita da soli, lo troviamo quando amiamo qualcun altro. (Thomas Merton)

Non so spiegarti l’amore. So che dentro c’è molto perdono, tanta cura, colori vastissimi, un po’ di chimica, un po’ di incastro e un po’ di destino, brividi, capricci e risate e la voglia di avventurarsi insieme nelle spire incantate del tempo. (Fabrizio Caramagna)

Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti. (Hester Browne)

C’è un senso di familiarità, di profonda conoscenza. La relazione avviene a una certa vibrazione, che non vi aspettereste in un così breve lasso di tempo. Le anime gemelle ritornano ancora e ancora insieme, per interagire. Condividono un karma o un destino. (Brian Weiss)

Frasi sul destino di incontrarsi

Un amico, il partner, i colleghi di lavoro sono tutte persone che il fato mette nel nostro cammino per renderlo più bello o, in alcuni casi, ostacolarlo. C’è chi ritiene che ogni individuo che incontriamo nel corso della vita, che resti solo per qualche istante o per anni, lasci un significato nella nostra esistenza. Una serie di citazioni e aforismi sul destino d’incontrarsi.

Lui e io ci siamo scontrati come due stelle predestinate e in quel brevissimo istante ho sentito cosa si prova ad essere immortali. (Lang Leav)

Il destino è quando incontri una persona che non stavi cercando per poi renderti conti che non hai mai desiderato nient’altro di meglio al mondo (Antonia Gravina)

Prima che ci incontrassimo, vagavo per la vita senza una direzione, senza una ragione. So che, per qualche motivo ogni passo che ho fatto da quando ho imparato a camminare, era un passo verso di te. Eravamo destinati a incontrarci. (Nicholas Sparks)

Ciascuno di noi nasce con un compito solitario da svolgere e coloro che incontra lo aiutano a compierlo oppure glielo rendono ancora più difficile: sfortunato colui che non sa distinguere gli uni dagli altri. (Christian Bobin)

Leggi il tuo destino, vedi ciò che ti sta davanti, e cammina nel futuro. (Henry David Thoreau)

Il destino a volte insiste. Incontri due, tre volte la stessa persona. E, se non le rivolgi la parola, allora peggio per te. (Patrick Modiano)

Due persone non possono incontrarsi neanche un giorno prima di quando saranno mature per il loro incontro. (Sandor Maria)

Non riesco a capire come una donna possa uscire di casa senza sistemarsi un minimo, anche solo per educazione. Non si sa mai, magari proprio quel giorno è destino che incontri l’uomo della sua vita… ed è meglio prepararsi bene al destino. (Coco Chanel)

Frasi su destino e coincidenza

Le coincidenze esistono o sono solo degli scherzi del fato per metterci davanti a un qualcosa che desideriamo o dal quale vogliamo fuggire? Il legame tra destino e coincidenza è molto stretto e spesso incide profondamente sul cammino che stiamo percorrendo. Le frasi e gli aforismi sul destino e la coincidenza.

Magari qualcosa, una moneta che cade, un piccolo braccialetto che si impiglia alla maglia di qualcuno, uno scontrino che scivola via, cambia il destino di una persona. E quella persona, per un piccolo, banalissimo gesto, non farà più le stesse cose che avrebbe fatto invece se quel gesto non si fosse verificato. E la sua vita prende un altro binario. Magari per sempre. Magari per un po’ soltanto. Chissà. (Stefano Benni)

Gli appuntamenti che ti fissa il destino hanno sempre a che fare con un paio di occhi e un cielo dai colori mai visti. (Fabrizio Caramagna)

La vita è fatta di “vediamo che succede” molto più che di scelte. È tutto un insieme disastroso di coincidenze che se ne fregano e capitano, i più bravi riconoscono il colpo di fortuna o la cosa giusta da fare e la fanno. Poi li chiamiamo Artefici del Proprio Destino, che ipocrisia. (Ester Viola)

Il momento in cui con più probabilità può succederti qualcosa di veramente straordinario, è quello in cui sei certo che niente potrà accaderti. (Jane Pauley)

Le coincidenze sono le cicatrici del destino. (Carl Luis Zafron)

Se vogliamo vivere in armonia con l’universo, dobbiamo possedere una fede incrollabile in quello che gli antichi chiamavano fato. Equivalente dell’odierno destino. (Dal film Serendipty)

Il destino è come uno strano, impopolare ristorante, pieno di strani camerieri che ti portano cose che non hai mai chiesto e che non fanno sempre piacere. (Lemony Snicket)

L’amara scoperta che Dio non esiste ha ucciso la parola destino. Ma negare il destino è arroganza, affermare che noi siamo gli unici artefici della nostra esistenza è follia: se neghi il destino la vita diventa una serie di occasioni perdute, un rimpianto di ciò che non è stato e avrebbe potuto essere, un rimorso di ciò che non è fatto e avremmo potuto fare, e si spreca il presente rendendo un’altra occasione perduta. (Oriana Fallaci)

È come se il destino ti desse una sola possibilità e concentrasse tutto dentro quel momento preciso, e lo facesse diventare così breve che la maggior parte di persone non se ne rende conto, o non è abbastanza pronta da reagire in tempo”. – “E tu? – ha detto lei, – te ne rendi conto di solito?” – “Non c’è un di solito – ho detto, – succede una sola volta, se succede”. (Andrea De Carlo)

Frasi sul destino brevi per i social

Numerosi filosofi, letterati, musicisti e artisti hanno parlato della forza che fa accadere le cose e che non si può mutare. Da Einstein a John Lennon, le frasi sul destino più note e usate sui social network.

Rendi cosciente l’inconscio, altrimenti sarà l’inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino. (Carl Gustav Jung)

Se vuoi cambiare il tuo destino, cambia il tuo atteggiamento. (Amy Tan)

La vita sceglie la musica, noi scegliamo come ballarla. (John Galsworthy)

Spesso s’incontra il proprio destino nella via che s’era presa per evitarlo. (Jean de La Fontaine)

Coincidenza è il modo di Dio di restare anonimo. (Albert Einstein)

Il posto in cui sei adesso, Dio l’ha cerchiato su una mappa per te. (Hafez)

Quel che temiamo più di ogni cosa, ha una proterva tendenza a succedere realmente. (Theodor Adorno)

Alcune strade portano più ad un destino che a una destinazione. (Jules Verne)

A ogni singolo filo d’erba è destinata almeno una goccia di rugiada. (Proverbio cinese)

Il nostro destino può mutare, la nostra natura mai. (Arthur Schopenhauer)

Nessuno è nato sotto una cattiva stella, ci sono semmai uomini che guardano male il cielo. (Dalai Lama)

Alcune cose sono destinate ad essere. Ci vuole solo qualche tentativo in più per arrivarci. (J. R. Ward)

È nel momento di decidere che si forma il tuo destino. (Tony Robbins)

Il destino si prende sempre la sua parte e non si ritira finché non ottiene ciò che gli spetta. (Haruki Murakami)

Non c’è posto in cui puoi stare che non sia il posto in cui sei destinato a stare. (John Lennon)

Non dimenticare la tua storia né il tuo destino. (Bob Marley)

Se sei salito a bordo del treno sbagliato, non ti serve a molto correre lungo il corridoio nella direzione opposta. (Dietrich Bonhoeffer)

Frasi sul destino della vita

La vita è un misto di scelte e reazioni ai doni o agli “scherzi” che la sorte ci riserva. Giorno dopo giorno si aprono scatole che portano amore o dolore, orgoglio o delusione e così si costruisce l’esistenza di ogni singola persona. Ecco gli aforismi e le citazioni più interessanti sul destino della vita.