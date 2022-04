Frasi sulle anime gemelle, per una dedica romantica al tuo partner

Incontrare l’anima gemella è una fortuna che tutti sogniamo di provare, almeno una volta nella vita. Innamorarsi di quella persona speciale, con la quale c’è un’affinità unica e incredibile: sembra quasi un miracolo, e non riusciamo a credere che possa essere vero. E allora ci mettiamo alla prova, ma i segnali non lasciano alcun dubbio. Chi vive questa splendida sensazione non può che sentirsi baciato dalla dea bendata, e dovrebbe godersi ogni singolo istante accanto al proprio partner. Sei alla ricerca proprio della tua anima gemella? Su DiLei abbiamo raccolto alcune bellissime frasi che potranno aiutarti (e consolarti nell’attesa).

Frasi sull’anima gemella, le più belle

Il primo a parlare di anima gemella è stato Platone, che nel suo saggio Il Simposio ha raccontato il mito dell’androgino diviso in due metà, ciascuna sempre alla ricerca della parte che la completa. Ed è proprio sua la prima citazione che vogliamo proporvi: è da qui che tutto ha avuto origine.

Quando incontrano l’altra metà di se stesse da cui sono state separate, allora sono prese da una straordinaria emozione, colpite dal sentimento di amicizia che provano, dall’affinità con l’altra persona, se ne innamorano e non sanno più vivere senza di lei – per così dire – nemmeno un istante. E queste persone che passano la loro vita gli uni accanto agli altri non saprebbero nemmeno dirti cosa s’aspettano l’uno dall’altro. Non è possibile pensare che si tratti solo delle gioie dell’amore: non possiamo immaginare che l’attrazione sessuale sia la sola ragione della loro felicità e la sola forza che li spinge a vivere fianco a fianco. C’è qualcos’altro: evidentemente la loro anima cerca nell’altro qualcosa che non sa esprimere, ma che intuisce con immediatezza. (Platone)

Da quel momento, tanti altri scrittori e filosofi hanno parlato dell’anima gemella e di quell’incredibile affinità che, così raramente, possiamo trovare con un’altra persona. Ecco alcune frasi romantiche da cui puoi trarre spunto per la ricerca della tua metà.

Gli amanti non si incontrano finalmente in qualche luogo. Sono sempre stati l’uno nell’altro. (Rumi)

Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Un’anima gemella è chi ha serrature ove entrano le tue chiavi e chiavi che aprono le tue serrature. Quando ci sentiamo abbastanza sicuri da aprire i lucchetti, i nostri più veri e veraci noi stessi escono fuori e noi possiamo essere completamente e sinceramente chi siamo. (Richard Bach)

Alla fine le anime gemelle si incontrano poiché hanno lo stesso nascondiglio. (Robert Brault)

Come le persone appartenenti allo stesso gruppo sanguigno sono le uniche che possano donare il loro sangue a chi è vittima di un incidente, così anche un’anima può soccorrerne un’altra solo se non è diversa da questa, se la sua concezione del mondo è la stessa, se tra loro esiste una parentela spirituale. (Sándor Márai)

Accade che le affinità d’anima non giungano ai gesti e alle parole ma rimangano effuse come un magnetismo. È raro ma accade. (Eugenio Montale)

Ora sentiva di non esserle semplicemente vicino, ma che non sapeva dove egli finisse e lei iniziasse. (Lev Tolstoj)

Incontriamo le nostre anime gemelle quando siamo sul cammino della nostra anima. (Karen M. Nero)

Le anime gemelle sanno aspettarsi e sanno riconoscersi da lontano. Non aspettano altro che incontrarsi e sfiorarsi. Quando ciò accade, tutto diventa possibile. (Antonia Gravina)

Non credo nell’anima gemella, ma credo nelle anime che sono in sincronia, anime che rispecchiano l’un l’altro. (Richelle Mead)

Una vera anima gemella è uno specchio, la persona che ti mostra tutto ciò che ti tieni dentro, la persona che lo mostra affinché tu possa cambiare la tua vita. (Elizabeth Gilbert)

Dopotutto, le anime gemelle prima o poi si ritrovano. (Cecelia Ahern)

All’inizio, non c’è perfezione nelle anime gemelle. Quella si raggiunge solo con il tempo, quando si smussano le angolature, quando un’anima compenetra l’altra, quando il difetto si fa dolce eccezione proprio della perfezione. (Leonardo Livati)

L’anima gemella, per fa sì che sia e che rimanga tale, ha bisogno di essere nutrita giorno dopo giorno. (Chris Dune)

Forse, l’anima gemella, come l’isola del tesoro, non esiste? (Massimo Gramellini)

Ciò che rende così attraente l’anima gemella sono i tuoi sogni riflessi nei suoi occhi. (Gianni Monduzzi)

L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi. (Aristotele)

Frasi sulla metà mancante

Chi trova un amico, trova un tesoro: così recita un famoso proverbio. E chi trova l’anima gemella? Di certo è molto fortunato, perché non è una cosa che accade così frequentemente. Siamo sempre alla ricerca della nostra metà mancante, e ciò può arrivare a provocarci un grande dolore. Vediamo alcune citazioni famose che sembrano esprimere perfettamente questo sentimento.

La vita, per compiersi, ha bisogno non della perfezione, ma della completezza. (Carl Gustav Jung)

La vita non è completa che quando si è in due. (George Sand)

Ci si abbraccia per ritrovarsi interi. (Alda Merini)

Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. (John Donne)

L’affinità profonda che sentiamo con l’altro è accorgersi che l’altro ci completa e noi completiamo lui. (Francesco Alberoni)

Siamo tutti incompleti. Alcuni sono un mare senza orizzonte, altri un orizzonte senza mare. La completezza è trovarsi. (Fabrizio Caramagna)

Non era del senso di completezza di cui abbisognava tanto, ma la sensazione di non essere vuota. (Jonathan Safran Foer)

Io la penso diversamente. Io credo che tu sia completo prima di cominciare. E l’amore ti spezza. Tu sei intero, e poi ti apri in due. (Philip Roth)

“Non possiamo stare insieme, siamo diversi”.

“Certo che possiamo”.

“Perché?”

“Perché non si completa un puzzle con pezzi uguali”. (Charles M. Schulz)

Anima gemella, le frasi di Fabio Volo

Quando si parla d’amore, c’è uno scrittore italiano che ha molto da insegnarci. Si tratta di Fabio Volo, autore di tantissimi romanzi che possono farci sognare e anche riflettere. Nei suoi libri ha spesso parlato di anime gemelle: ecco alcuni aforismi che puoi dedicare alla persona che ami.