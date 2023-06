Frasi sulla vecchiaia: citazioni e aforismi che fanno sorridere e riflettere

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il tempo che passa, le esperienze, il corpo e la mente che cambiano: la vita è un viaggio che ci porta verso la vecchiaia. Le frasi sulla vecchiaia ci raccontano proprio questa fase dell’esistenza fatta di saggezza e consapevolezza, ma anche di voglia di vivere e sperimentare nuove emozioni. DiLei ha raccolto le citazioni e gli aforismi sulla vecchiaia per riflettere, sorridere ed emozionarsi in modo unico.

Invecchiare: frasi e aforismi

Cosa significa invecchiare? I pensatori e gli intellettuali di tutti i tempi se lo sono chiesti, raccontando la vecchiaia e tutto ciò che porta nell’esistenza di ognuno di noi. Da Freud a Oscar Wilde, passando per i pensatori latini e le grandi attrici come Anna Magnani: le migliori citazioni e gli aforismi sull’invecchiare.

Io non sarò mai vecchio. Per me, l’età della vecchiaia inizierà sempre 15 anni dopo la mia (Francesco Bacone)

Un giorno, a posteriori, gli anni più faticosi ti suoneranno come i più belli. (Sigmund Freud)

Amo tutto ciò che è vecchio: vecchi amici, vecchi tempi, vecchie maniere, vecchi libri, vini invecchiati. (Oliver Goldsmith)

La vecchiaia è una malattia incurabile. (Lucio Anneo Seneca)

Oggi sei più vecchio di quanto tu sia mai stato, e più giovane di quanto sarai mai. (Eleanor Roosevelt)

La vecchiaia arriva all’improvviso, come la neve. Una mattina, al risveglio, ci si accorge che tutto è bianco. (Jules Renard)

La tragedia della vecchiaia non consiste nel fatto di essere vecchi, ma nel fatto di sentirsi ancora giovani. (Oscar Wilde)

Sapere come invecchiare è il capolavoro della saggezza e uno dei capitoli più difficili della grande arte di vivere. (Herman Melville)

L’età non porta saggezza, l’età porta rughe. (Estelle Getty)

Invecchiando, scoprirai di avere due mani, una per aiutare te stesso e l’altra per aiutare gli altri. (Audrey Hepburn)

Alcune persone sono vecchie a 18 anni e altre giovani a 90. Il tempo è un concetto creato dagli umani. (Yoko Ono)

Con l’allegria e le risate vengano pure le vecchie rughe. (William Shakespeare)

Il segreto del genio è di portare lo spirito del bambino nella vecchiaia, che significa non perdere mai l’entusiasmo. (Aldous Huxley)

Non sono i nipoti a far sentire vecchio un uomo; è la consapevolezza di essere sposato con una nonna. (J. Norman Collie)

Il tempo è un grande guaritore, ma un pessimo estetista. (Dorothy Parker)

Nessuno ama la vita come colui che sta invecchiando. (Sofocle)

Pochi sanno essere vecchi. (François de La Rochefoucauld)

Non si è mai troppo vecchi per diventare giovani. (Mae West)

Nessuno è così vecchio come coloro che sono sopravvissuti all’entusiasmo. (Henry David Thoreau)

Quando avrai ottant’anni avrai imparato tutto. Devi solo ricordarlo. (George Burns)

Gli anni più difficili della vita sono quelli tra i dieci e i settanta. (Helen Hayes)

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

I giovani hanno aspirazioni che non si realizzeranno, i vecchi hanno reminiscenze di ciò che non è mai accaduto. (Saki)

Invecchiare è qualcosa che fai se sei fortunato. (Groucho Marx)

Quando non mi emozionerò più con la prima neve dell’anno, saprò che sto invecchiando. (Lady Bird Johnson)

Non sei mai troppo vecchio, troppo strambo o troppo selvaggio per prendere un libro e leggerlo a un bambino. (Dr. Seuss)

Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care. (Anna Magnani)

La mezza età è quando sei seduto a casa il sabato sera, il telefono squilla e speri che non sia per te. (Ogden Nash)

Se gioventù sapesse; se vecchiaia potesse. (Sigmund Freud)

Con l’età arrivano tre cose. La prima è che perdi la memoria, le altre due non le ricordo. (Norman Wisdom)

La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza non diventerà mai vecchio. (Franz Kafka)

Esperienza è semplicemente il nome che diamo ai nostri errori. (Oscar Wilde)

I quarant’anni sono la vecchiaia della giovinezza; i cinquant’anni sono la giovinezza della vecchiaia. (Victor Hugo)

Sono incapace di concepire l’infinito, eppure non accetto il finito. Vorrei solo che questa avventura, che è il contesto della mia vita, possa andare avanti senza fine. (Simone de Beauvoir)

La tragedia della vita è ciò che muore dentro ogni uomo col passar dei giorni. (Albert Einstein)

In gioventù impariamo, in vecchiaia capiamo. (Marie von Ebner-Eschenbach)

La gioventù è un errore, l’età adulta una lotta, la vecchiaia un rimpianto. (Benjamin Disraeli)

La saggezza arriva con gli inverni. (Oscar Wilde)

Tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio: sarà felicissimo di sapere che ha ancora sette anni di disgrazie. (Albert Einstein)

I vecchi credono a tutto; gli uomini di mezza età sospettano di tutto; i giovani sanno tutto. (Oscar Wilde)

Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti o ottant’anni. Chiunque continua ad imparare resta giovane. La cosa più importante nella vita è mantenere la mente giovane. (Henry Ford)

Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno. (C. S. Lewis)

È strano che gli anni ci insegnino la pazienza; che meno tempo ci resta, più aumenta la nostra capacità di attesa. (Elizabeth Taylor)

Dentro abbiamo sempre la stessa età. (Gertrude Stein)

Quando la grazia è unita con le rughe, è adorabile. C’è un’alba indicibile in una vecchiaia felice. (Victor Hugo)

La vecchiaia segna più rughe nello spirito che sul volto. (Michel de Montaigne)

Vivo in quella solitudine che è dolorosa in gioventù, ma deliziosa negli anni della maturità. (Albert Einstein)

I bei giovani sono un dono della natura, ma gli anziani belli sono delle opere d’arte.

(Eleanor Roosevelt) La natura ti da la faccia che hai a vent’anni; è compito tuo meritarti quella che avrai a cinquanta.

(Coco Chanel) Voglio vivere per sempre, o morire provandoci. (Groucho Marx)

Le rughe dovrebbero semplicemente indicare il posto dove erano i sorrisi. (Mark Twain)

La vecchiaia è quando si comincia a dire: “Non mi sono mai sentito così giovane”. (Jules Renard)

C’è qualcosa di più triste che invecchiare, ed è rimanere bambini. (Cesare Pavese)

Si può essere splendidi a trent’anni, affascinanti a quarant’anni, e irresistibili per il resto della vita. (Coco Chanel)

La mezza età è quando vai a letto la sera e speri di sentirti meglio al mattino. La vecchiaia è quando vai a letto la sera e speri di svegliarti la mattina. (Groucho Marx)

La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti. (Søren Kierkegaard)

Il non fare nulla è la gioia dei bambini e la disperazione degli anziani. (Victor Hugo)

Gli ultimi anni di vita sono come la fine di una festa in maschera, quando le maschere vengono tolte. (Cesare Pavese)

Lo studio è la migliore previdenza per la vecchiaia. (Aristotele)

Non si smette di ridere invecchiando, si invecchia quando si smette di ridere. (George Bernard Shaw)

La vecchiaia è come un aereo che punta verso una tempesta. Una volta che sei a bordo non puoi più farci niente. (Golda Meir)

Con gli anni non diventiamo più vecchi, ma ogni giorno più nuovi. (Emily Dickinson)

Il maggio della vita fiorisce una volta e mai più. (Friedrich Schiller)

Nessuno è tanto vecchio da non pensare di poter vivere ancora un anno. (Marco Tullio Cicerone)

La vecchiaia mette più rughe nello spirito che sul volto. (Michel de Montaigne)

Il segreto per rimanere giovani è vivere onestamente, mangiare lentamente e mentire sull’età. (Lucille Ball)

Saggezza: frasi significative

La vecchiaia è quasi sempre sinonimo di saggezza. Dopo anni di esperienze e di incontri infatti si ha sulle spalle un bagaglio importante ed essenziale che va non solo riconosciuto, ma anche esaltato.

Conoscere gli altri è saggezza, conoscere te stesso è illuminazione. (Lao Tsu)

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. (George Bernard Shaw)

Due sono le cose a cui mirare durante la vita: una è ottenere le cose che si desiderano; la seconda è godersele. Solo le persone più sagge riescono ad ottenere la seconda. (Logan Pearsall Smith)

Il mio tempo non è ancora venuto, alcuni nascono postumi. (Nietzsche)

Poesie di Neruda sulla vecchiaia

Fra le poesie che parlano di vecchiaia la più emozionante è senza dubbio quella di Pablo Neruda. Un componimento che emoziona, parlando della vecchiaia dei propri genitori e della necessità di mutare il rapporto con loro nel tempo.

Lasciali invecchiare con lo stesso amore con cui ti hanno fatto crescere…

lasciali parlare e raccontare ripetutamente storie con la stessa pazienza e interesse con cui hanno ascoltato le tue quando eri bambino…

lasciali vincere, come tante volte loro ti hanno lasciato vincere…

lasciali godere dei loro amici, delle chiacchiere con i loro nipoti…

lasciali godere vivendo tra gli oggetti che li hanno accompagnati per molto tempo, perché soffrono sentendo che gli strappi pezzi della loro vita…

lasciali sbagliare, come tante volte ti sei sbagliato tu…

Lasciali vivere e cerca di renderli felici l’ultimo tratto del cammino che gli manca da percorrere, allo stesso modo in cui loro ti hanno dato la loro mano quando iniziavi il tuo.

(Quando i genitori invecchiano di Pablo Neruda)

Frasi sull’invecchiare delle star

Belle, anzi bellissima, ma soprattutto forti e coraggiose: sono le star dopo gli anta che, in un mondo come quello dello spettacolo in cui sembra quasi vietato invecchiare, hanno deciso di opporsi e di mostrare al mondo come si possa affrontare il tempo che passa senza paura e con orgoglio.