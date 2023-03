Anna Magnani frasi: sull’amore, le donne, le rughe e gli uomini

Fonte: IPA

Attrice, sceneggiatrice e donna straordinaria, Anna Magnani è un mito del cinema italiano. Simbolo della romanità, ma soprattutto della capacità di essere sempre schietti e sinceri, con le sue frasi Anna Magnani ci ha lasciato un patrimonio enorme.

Aforismi e citazioni che Dilei ha raccolto per raccontare una donna meravigliosa, ma anche per riflettere sul senso della vita, sull’amore e sulle relazioni. Classe 1908, Anna Magnani era nata a Roma, cresciuta da nonne e zie, dopo essere stata abbandonata dal padre prima e dalla madre poi. Il suo ingresso nel mondo del cinema avvenne grazie all’Accademia di Arti Drammatiche, ma la svolta nella carriera arrivò grazie a Teresa Venerdì, il film diretto da Vittorio de Sica del 1941.

La consacrazione e il successo internazionale sarebbero giunti nel 1945 con uno dei suoi film simbolo del neorealismo: Roma città aperta di Roberto Rossellini. In seguito recitò in vari film, lavorando con Rossellini e Luchino Visconti. Nel 1955, Anna Magnani girò La rosa tatuata, lungometraggio di Daniel Mann, vincendo con questo ruolo un Golden Globe e un Oscar come migliore attrice. Nel 1972 realizzò un cameo nella pellicola Roma di Federico Fellini, con la celebre frase: “Lei è Roma”. Una carriera straordinaria per una donna entrata nel mito.

“Non era bella – raccontava Suso Cecchi D’Amico, celebre sceneggiatrice, parlando di Anna Magnani -, spesso cupa come il suo cane lupo color dell’ebano. Era piccolina e forte di fianchi. Aveva un décolleté splendido, come pure lo erano le mani e i piedi. Dovunque entrasse e in scena, non guardavi altri che lei. Era poi capricciosissima e prepotente”.

Le frasi di Anna Magnani sulle donne

Femminista e donna dal carattere spigoloso, Anna Magnani era un’attrice dal grande carisma e personalità. Le sue citazioni e le frasi sulle donne sono potenti e intense. Un insieme di autostima e orgoglio da leggere per riflettere sulla femminilità e sulla vita.

Io non sono una donna debole, sono una donna che sa quel che vuole, che lo ha sempre saputo.

Io non mi curo mai di quello che sembro, di come gli altri mi vedono. Sono così, come la mia vita, le mie speranze, le mie delusioni, le mie gioie e le mie infelicità mi hanno fatta. Lo sono senza riserve e senza ipocrisie.

La cosa più importante è di vivere come donna, come attrice e come amante. Penso che la cosa più importante sia vivere una vita completa sotto tutti i riguardi, compreso un grande amore, perché un grande amore rende un’artista migliore sotto tutti i punti di vista.

Non so nemmeno se sono un’attrice, una grande attrice, o una grande artista. Non so nemmeno se sono capace di recitare. Ho dentro di me tante figure, tante donne, duemila donne. Ho solo bisogno di incontrarle. Debbono essere vere, ecco tutto. Io voglio dei personaggi autentici.

Le donne di carattere sono sempre ammirate dagli uomini veri, disprezzate e criticate dai quaquaraquà e dalle femmine di poco stile.

Anna Magnani frasi sulle rughe

Fra le frasi più famose di Anna Magnani c’è quella sulle rughe. Mentre si trovava sul set per girare un film, l’attrice chiese alla truccatrice di non coprirle le rughe con il trucco, perché orgogliosa di quei segni del tempo. Una citazione entrata nella storia e simbolo della forza delle donne.

Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care.

Le grinze in faccia, son sopportabili. Soprattutto se si è goduto abbastanza quando non c’erano. Ma le grinze al cervello, che orrore!

Tante mattine mi sveglio e mi dico: Anna, tu dovresti piegarti di più, Anna, tu dovresti essere più cinica, più ammanigliata, più furba, più calcolatrice. Ma tanto è inutile che me lo dica.

Nella vita ci ho sempre messo la mia faccia. Qualche anno fa era diversa: aveva riso e pianto di meno, forse era più bella ma aveva meno da raccontare.

Non ho ancora imparato a farmi scivolare tutto addosso, ma meglio ruvida che viscida.

Le frasi sugli animali di Anna Magnani

Diva animalista, Anna Magnani aveva un rapporto straordinario con i suoi cani e gatti, diventati parte della sua famiglia. Nell’amata villa di San Felice Circeo l’attrice ospitava ben sei cani, mentre i mici che vivevano nel suo attico a Roma erano otto.

lo amo tutti gli animali. Un cane, per esempio, è bello, è poesia, è natura, è autentico, non mente, lo trovo che lo sguardo di un animale, la sua dolcezza, la sua stessa presenza sono veri come tutti i miracoli che ci offre ogni giorno la natura.

Succede così raramente di incontrare una persona umana fra il prossimo. Son più umane le bestie degli uomini ed ogniqualvolta mi accorgo di questo mi viene una tal voglia di andarmene, ritirarmi in campagna, dove nessuno mi veda, tra i cavalli, tra i polli.

Anna Magnani, frasi in romano

Fra le attrici più amate e famose di tutti i tempi, Anna Magnani ha incarnato la romanità del neorealismo con la sua immensa espressività, lasciando il segno per sempre nel cinema italiano. Per questo motivo le sue frasi in romano sono un cult.

Li troppi pensieri bruciano er cervello e nun ce fanno campà… E allora dà retta a me: lassa sta, nun ce pensà… ché oggi ce semo e domani chissà.

Er monno è pieno de maschi. Ma scarso de Omini.

Assicurate de ave’ le mano pulite bene prima de tocca’ er core de ‘na persona.

Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso.

I poracci non so quelli che non c’hanno niente dentro al portafoglio. I poracci so quelli che non c’hanno niente dentro l’anima.

Frasi sugli uomini di Anna Magnani

Donna dal carattere forte e straordinaria, Anna Magnani ha vissuto tanti grandi amori. Nel 1933 sposò Goffredo Alessandrini, un regista italiano, ma il matrimonio terminò nel 1940. Due anni dopo, dal legame con l’attore Massimo Serato sarebbe nato il figlio Luca. Fra le sue storie d’amore più note c’è quella con Roberto Rosellini che la lasciò per Ingrid Bergman. Nonostante ciò restò al suo fianco sino alla morte, avvenuta a Roma il 26 settembre 1973, all’età di 65 anni.

Nascere è quattro strilletti sani e gioiosi, morire è tragedia. Si dovrebbe almeno morire con la stessa dolcezza e incoscienza con la quale si nasce… Forse sarebbe più giusto nascere vecchi e morire bambini.

Le donne come me si attaccano soltanto agli uomini con una personalità superiore alla loro: e io non ho mai trovato un uomo con una personalità capace di minimizzare la mia. Ho trovato sempre uomini, come definirli? carucci. Dio: si piange anche per quelli carucci, intendiamoci, ma sono lacrime di mezza lira.

Tutte le volte che io ho amato un uomo, non me la sono mai presa troppo. L’ho amato, son stata gelosa perfin delle mosche, ma sapendo che doveva finire. E quando finisce… si piagne un po’, ma poi se ne esce. Passan due mesi, tre mesi, lo ritrovi per strada, e ti sembra impossibile aver sprecato il sonno e le lacrime dietro di lui. Puf.

Ho trovato sempre uomini, come definirli? carucci. Dio: si piange anche per quelli carucci, intendiamoci, ma sono lacrime di mezza lira. Incredibile a dirsi, il solo uomo per cui non ho pianto lacrime di mezza lira resta mio marito: Goffredo Alessandrini. L’unico, fra quanti ne ho conosciuti, che mi stimi senza riserve e al quale sia affezionata. Certo non furono rose e fiori anche con lui. Lo sposai che ero una ragazzina e finché fui sua moglie ebbi più corna di un canestro di lumache.

Anna Magnani, frasi sull’amore

Dal grande temperamento, Anna Magnani ha vissuto grandi amori, raccontando il sentimento con estrema sincerità fra passione e legami forti. Le citazioni e gli aforismi dell’attrice ci portano nel suo cuore e nelle sue riflessioni sulle emozioni.

L’amore è pioggia e vento, è sole e stella. Lo ammetto, ho un carattere eccessivo e smodato. Non mi so frenare, ogni volta che amo mi impegolo fino ai capelli.

Le grandi passioni non esistono: sono fantasie dei bugiardi. Esistono solo i piccoli amori che possono durare poco o a lungo.

lo sono fatta così: tutta istinto, nature, come dicono i francesi; nella vita e nel lavoro. Bisogna prendermi così, se si vuole che faccia qualcosa di buono.

Amici, pochi. In un modo o nell’altro riescono sempre a ferirmi, o a tradirmi: ed esser traditi in amicizia è molto peggio che esser traditi in amore.

Diffidate dalle persone che puzzano di perfezione, che la vita è fatta di sbagli e ferite.

Di errori ne ho fatti parecchi, di cattive azioni mai. Non dimentico i torti subiti, spesso non li perdono, ma non mi vendico: la vendetta è volgare come il rancore. Questo mi da una tal forza da leoni. Una forza che non mi fa aver paura di nulla.

Frasi sulla recitazione

Attrice, ma soprattutto donna, Anna Magnani era dotata di grande generosità e onestà intellettuale, liberissima da pregiudizi, insicurezze e preconcetti. Faceva il suo mestiere con passione, rispettandolo, amandolo e a tratti temendolo.

Ho capito che non ero nata attrice. Avevo solo deciso di diventarlo nella culla, tra una lacrima di troppo e una carezza in meno. Per tutta la vita ho urlato con tutta me stessa per questa lacrima, ho implorato questa carezza. Se oggi dovessi morire, sappiate che ci ho rinunciato. Ma mi ci sono voluti tanti anni, tanti errori.

Sarà l’incomunicabilità, l’affanno della vita, il troppo lavoro, ma certo qualcosa al giorno d’oggi non funziona come prima.

Al cinematografo mi voglio divertire. Se poi, senza che me ne accorga, mi insegna qualcosa, tanto meglio.

Io sarei felice se qualcuno mi offrisse di fare Lady Macbeth. Di interpretare un personaggio che appartenesse a qualsiasi ambiente, a qualunque zona della società. Vero però, autentico, perché io sento subito il cartone.

Non ammetto che si bari, che si truffi, che si cerchi di dare a intendere di saper fare una cosa se non è vero, lo il mio mestiere l’ho sudato e sofferto. Ho impiegato molto tempo, e ho faticato, per diventare la Magnani. Ora sudo e fatico per continuare ad esserlo.

Il cinema, oggi, è fatto di festival, di cannibalismo, di quell’idiozia che chiamano incomunicabilità, di quegli intellettuali che pretendono sempre di insegnare qualcosa e sottovalutano il pubblico dimenticando che il pubblico è composto, sì, di individui insicuri ma, messi insieme, questi individui insicuri diventano un miracolo di intelligenza. E l’intelligenza non sopporta d’esser menata pel naso dagli imbecilli che si mettono in cattedra.

Se non faccio il teatro è perché il teatro si prende tutta la vita, e la vita per me è mio figlio.Se non faccio il teatro è perché il teatro si prende tutta la vita, e la vita per me è mio figlio.

Si dimentica che io non sono un’attrice di mestiere, che riesco a combinare qualcosa solo quando son libera di far quel che voglio come uno scrittore quando scrive o un pittore quando dipinge, che non posso obbedire alla tecnica, devo inventare.

Frasi sulla vita di Anna Magnani

Dopo aver vissuto la sua esistenza in modo intenso e vero, Anna Magnani non si è mai tirata indietro, raccontando la vita con sincerità e schiettezza. Non si è mai tirata indietro di fronte a dolore, amore e rapporti umani, lasciandoci aforismi e citazioni ricchi di verità e coerenza.