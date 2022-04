Frasi sulle donne, per celebrarle ogni giorno

Coraggiose, speciali, intelligenti, empatiche, bellissime: le donne sono tutto questo, ma anche molto di più. Essere donna infatti significa avere mille sfumature diverse e saperci convivere con grazia ed eleganza. Le donne sembrano fragili e invece nascondono una forza e un coraggio sorprendenti: nelle situazioni difficili sono capaci di tirare fuori qualità che neppure sapevano di avere.

Sono profonde, non si fermano all’apparenza, guardano oltre: perché sanno cosa significa vivere di pregiudizi. La Storia ha insegnato a ognuna di loro a essere accogliente, a sapersi destreggiare, a fare più cose contemporaneamente e, soprattutto, a farle bene. E i segreti dell’essere multitasking sono proprio insiti nella essenza stessa del femminile.

Non stupisce, quindi, che intere generazioni di uomini e donne abbiano decantato le loro lodi. Lo hanno fatto con l’arte, con la poesia, con le canzoni, con la filosofia. Perché il femminile va celebrato, in quanto al suo interno racchiude tantissime sfumature diverse, ma tutte ugualmente interessanti e importanti. Che vanno dall’aspetto esteriore, come la bellezza in tutte le sue forme, i sorrisi che donano calore e sembrano accogliere come due braccia aperte, fino alla sensualità che è, per antonomasia, donna. Ma anche sulle doti caratteriali che sono intelligenza, coraggio e forza.

Un inno alle donne e al loro essere, che DiLei ha raccolto in alcune frasi tra le più belle ed emozionati: ecco le citazioni e gli aforismi indimenticabili sulle donne.

Frasi sulla bellezza delle donne

Aforismi e citazioni da dedicare in ogni occasione per celebrare il femminile, frasi sulla bellezza delle donne da donare a quelle più speciali per ricordare loro quanto sono fantastiche e affascinanti. Sono state scritte intere pagine sul fascino e la sensualità del femminile: la bellezza del gentil sesso ha ispirato le opere più belle e più importanti della storia. Non solo parlando dei canoni classici, ma anche di come ogni donna possa essere bella a modo proprio. Perché celebrare ogni sfaccettatura, significa amare gli altri e amarsi.

E quando si parla di fascino, si va anche oltre al mero aspetto fisico, intentendendo quella bellezza a 360 gradi che prende la mente e le emozioni. Perché non ci sono solo gli occhi, il corpo, il sorriso, ma è l’anima quella che fa splendere e rende ogni donna stupenda a modo proprio.

Io non mi curo mai di quello che sembro, di come gli altri mi vedono. Sono così, come la mia vita, le mie speranze, le mie delusioni, le mie gioie e le mie infelicità mi hanno fatta. Lo sono senza riserve e senza ipocrisie. (Anna Magnani)Quando una donna ti sta parlando, ascolta quello che dice con i suoi occhi. (Victor Hugo)

Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna. (Coco Chanel)

Quando si scrive delle donne, bisogna intingere la penna nell’arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle. (Denis Diderot)

La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall’aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore. (Audrey Hepburn)

Aforismi e frasi per dire sei bellissima

A volte una donna ha bisogno di sentirsi apprezzata, non importa che il complimento arrivi da un amica o da un amore, ma la sua sincerità è l’aspetto più importante di tutti. Ecco perché dedicare (e perché no) dedicarsi delle frasi per dire “sei bellissima” è sempre un gesto gradito e che regala un sorriso. Ma attenzione: a una donna non interessa solo il lato estetico o esteriore, ma anche quello interiore. Esaltarli entrambi è l’obiettivo delle citazioni e degli aforismi selezionati per dire “sei bellissima” con sincerità, magari un pizzico di ironia, ma anche con quella dolcezza in grado di colpire al cuore una ragazza.

Ho sempre amato tutto di te. Anche quello che non ho mai capito. (Albert Camus)

Ci sono solo tre cose di cui le donne hanno bisogno nella vita: cibo, acqua e complimenti. (Chris Rock)

Ciao, sei bellissima, e anche questa serata lo è, con il suo cielo e i tuoi baci che sanno di felicità e anche un po’ di me. (Fabrizio Caramagna)

Una bella donna non si cura neppure degli dei. (Orazio)

Frasi sul sorriso delle donne

Ci si possono dimenticare tante cose, ma non si può dimenticare un sorriso. Perché è una delle reazioni più belle che può donare una persona all’altra, perché vuole dire molte cose senza pronunciare neppure una parola e perché esprime un’accoglienza e una felicità disarmanti. Esistono molte frasi sul sorriso delle donne che ne celebrano la bellezza, parole che lo fanno rivivere nella memoria come uno dei ricordi più intensi e preziosi. Sorridere significa gioia e quella, per definizione, è contagiosa. La letteratura è ricca di aofrismi e citazioni che celebrano questo gesto naturale, non solo con una vena poetica, ma anche con quel pizzico di ironia che suscita ancora più felicità.

I sorrisi avvicinano più dei passi e aprono più porte delle chiavi. (Ezio Bosso)

Indossa un sorriso e avrai amici; indossa un broncio e avrai rughe. (George Eliot)

Sorridi allo specchio. Fallo ogni mattina e inizierai a vedere una grande differenza nella tua vita. (Yoko Ono)

Se tutti lo facessero anche solo una volta al giorno, regalare un sorriso, immagina che incredibile contagio di buon umore si espanderebbe sulla terra.(Marc Levy)

Frasi sul coraggio delle donne

Gentli, dolci, accoglienti, ma anche forti e coraggiose: le donne sanno essere tante cose, tra cui temerarie, poiché non hanno paura di gettarsi nella mischia quando c’è bisogno di loro. Si tratta di un pregio spesso deliberatamente ignorato, soprattutto in passato, quando le donne erano relegate a ruoli domestici. Ma in realtà sono tenaci, combattive, sanno rimboccarsi le maniche e fare più cose contemporaneamente. E la letteratura ne ha esaltato queste cartteristiche, con bellissime frasi sul coraggio delle donne.

Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi a una donna. (Margareth Tatcher)

Non si può fare la rivoluzione senza le donne. Forse le donne sono fisicamente più deboli, ma moralmente hanno una forza cento volte più grande. (Oriana Fallaci)

L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. (Marilyn Monroe)

Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto. (Oscar Wilde)

Frasi sulle donne intelligenti

Se la bellezza può sfiorire (o mutare) con il passare del tempo, ci sono altri pregi che restano e che possono affascinare ancora di più. Uno di questi è una mente acuta, capace di essere creativa, brillante, intuitiva. E quindi non stupisce che vi siano molte frasi sulle donne intelligenti, che ne esaltano le tante doti mentali. Perché oltre al sapere e all’intuizione, le donne possono contare anche su una spiccata sensibilità che le rende ancora più capaci di comprendere il mondo e le persone. Vere, di carattere, forti e indipendenti: le citazioni e gli aforismi che celebrano l’intelligenza femminile.

La più stupida delle donne è più intelligente del più intelligente degli uomini. (Luciano Pavarotti)

Ho dentro di me tante figure, tante donne, duemila donne. Ho solo bisogno di incontrarle. Devono essere vere, ecco tutto. (Anna Magnani)

Le donne che cercano di essere uguali agli uomini mancano di ambizione. (Marilyn Monroe)

Quanto è sbagliato per una donna aspettarsi che l’uomo costruisca il mondo che vuole, piuttosto che crearlo da sé? (Anaïs Nin)

Frasi sulla sensualità della donna

Il fascino può essere fatto di tante cose. Può essere determinato da un modo di muoversi, di parlare, di pensare. Può emergere grazie alla bellezza, o a un dettaglio particolare dello sguardo, di una camminata. L’arte della seduzione è una delle prerogative femminili, infatti sono state scritte moltissime frasi sulla sensualità delle donne. Aforismi e citazioni che sintetizzano ed esaltano alcuni dei più intriganti aspetti dell’essere donna.

Sensuale e unica non è la donna di facili costumi ma colei che crea una fantastica e sfacciata dipendenza. (Luciano Sante Manara)

Femminilità. Il bene più prezioso di una donna. Il campo magnetico nel quale l’uomo vien attratto. (Marlene Dietrich)

Le donne sono più sensuali che sessualmente attraenti, agli uomini accade l’opposto. (Mai Elizabeth Zetterling)

Un vestito non ha senso a meno che ispiri gli uomini a togliertelo di dosso. (Françoise Segan)

Frasi sull’essere donna

Essere donna è essere tante cose diverse contemporaneamente, significa essere sensibili e fortissime, accoglienti e combattive, bellissime e seducenti, in tanti modi diversi. Significa essere capaci di rimboccarsi le maniche, essere multitasking, essere amiche. In tanti hanno cercato di dare delle definizioni che racchiudessero tutta questa bellezza, frasi sull’essere donna che potessero sintetizzare gli infiniti modi di esprimersi del femminile.

Madri, figlie, lavoratrici, casalinghe, viaggiatrici, fidanzate e single, aforismi sulle donne in tutta la loro interezza.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. (Brigham Young)

Soprattutto, sii l’eroina della tua vita, non la vittima. (Nora Ephron)

Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza. (Rita Levi Montalcini)

Mi ci è voluto molto tempo per trovare la mia voce, e ora che ce l’ho, non rimarrò in silenzio. (Madeleine Albright)

Frasi sulle donne forti, di Fabio Volo

Ci sono autori che hanno saputo racchiudere in poche parole la bellezza delle donne, uno di quelli che maggiormente hanno celebrato la femminilità in ogni suo magnifico aspetto è Fabio Volo, auore e personaggio del mondo dello spettacolo. Nei suoi libri ha raccontato tante cose tra cui i legami, l’amore, la famiglia. E le figure femminili, che ha saputo tratteggiare con cura: le frasi sulle donne forti di Fabio Volo sono bellissime e molto ispiranti.

Quando una donna vuole una cosa, tremano le montagne, si muovono le maree, quando una donna vuole un uomo trema l’universo intero.

Amo le Donne, perché dopo aver pianto come bambine, si asciugano le lacrime con la mano e improvvisano un sorriso.

Le notti in cui era triste o agitato le si avvicinava e l’annusava. Si riempiva le narici e la testa del suo odore e come per incanto, una magia, si calmava.

Ho letto da qualche parte che il vero motivo per cui si sono estinti i dinosauri è perché nessuno li accarezzava. Bisogna sperare che l’uomo non faccia lo stesso stupido errore con le donne.

Osho, frasi sulle donne

Maestro spirituale, che ha avuto e ha ancora grandissimo seguito in tutto il mondo, Osho ha sempre messo uomini e donne sullo stesso piano paritario, pur riconoscendone le differenze. Le sue citazioni nel tempo hanno fatto presa sulle persone perché molto profonde e capaci di indurre alla riflessione. Della parte femminile del mondo ha detto molto: DiLei ha raccolto alcune frasi sulle donne di Osho che ne tratteggiano le peculiarità.

La donna è più centrata dell’uomo. È più serena, silenziosa, paziente, capace di attendere, forse per queste sue qualità ha una maggiore resistenza alle malattie e vive più a lungo dell’uomo, con la sua serenità può soddisfare immensamente la vita dell’uomo e circondarne la vita di una morbida e accogliente atmosfera.

La donna non è né inferiore all’uomo, né superiore. Sono due categorie diverse di umanità – non possono essere paragonate. Il paragone stesso è idiota, e se si comincia a paragonare, allora si è nei guai.

Vorrei che la donna diventasse il più femminile possibile, solo allora potrà fiorire.

Frasi per donne speciali

Tutte le donne hanno caratteristiche che le rendono uniche, per questo ognuna di loro meriterebbe una citazione tutta per sé. Animi sensibili, ma anche forza e carattere, tenacia e capacità di fare più cose contemporaneamente: sembrerebbe la descrizione di un super eroe e, invece, è semplicemente un breve elenco di tutto ciò che può essere una donna. Per questo sono state scritte numerose frasi per donne speciali, che ne esaltano ogni sfumatura.

Lasciamo le belle donne agli uomini senza fantasia. (Marcel Proust)

E ovviamente gli uomini conoscono qualunque cosa, tranne le cose che le donne conoscono meglio di loro. (Georg Eliot)

Fanno delle cose, le donne, alle volte, che c’è da rimanerci secchi. Potresti passare una vita a provarci: ma non saresti capace di avere quella leggerezza che hanno loro, alle volte. Sono leggere dentro. Dentro. (Alessandro Baricco)

Ieri come oggi, avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee. (Dacia Maraini)

Frasi sul valore delle donne

Sono tante le qualità del femminile, ma ancora adesso non sempre vengono riconosciute. Fremezza, ideali, coraggio, sensibilità e bellezza fanno del gentil sesso un mix perfetto di tanti aspetti diversi che in lei riescono a coesistere. A raccontarlo le frasi sul valore delle donne, che ne esaltano ogni sfaccettatura.

A tutte le bambine che stanno guardando, non dubitate mai di essere preziose e potenti e di meritare ogni possibilità e opportunità nel mondo per perseguire e realizzare i vostri sogni. (Hillary Clinton)

Non hai il diritto di essere chiamato uomo, se non hai rispetto per le donne. (Avijeet Das)

Alle donne che non cercano di somigliare agli uomini e che conservano sensibilità, grazia e femminilità anche sul ponte di comando. Auguri. (Selvaggia Lucarelli)

Noi donne rappresentiamo il 50% della popolazione e siamo le madri dell’altro 50%. Cari uomini, guardatevi intorno: ci sono donne dappertutto. (Lucina Di Meco)

Frasi sull’autostima delle donne

A volte c’è bisogno di dedicare e dedicarsi parole speciali, che ci ricordino quanto siamo mervigliose. Altre volte, invece, si ha solo voglia di celebrare la bellezza dell’essere donne. Per questo si può attingere da frasi sull’autostima delle donne e scegliere le citazioni e gli aforismi più belli per scrivere un pensiero speciale: perché avere una consapevolezza di quello che si vale, avere fiducia nelle proprie capacità, è la strada da percorrere per vivere bene con se stessi e con gli altri.